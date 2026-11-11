759000 km na liczniku i oryginalny silnik. Ten tani elektryczny samochód nie daje za wygraną

Chevrolet Bolt EV to jeden z przystępniejszych cenowo elektryków swoich czasów, a ten konkretny egzemplarz ma za sobą siedem lat intensywnej jazdy i właściciel nie zamierza się z nim rozstawać. Trudno mu się zresztą dziwić, bo według jego relacji samochód nadal korzysta z oryginalnego silnika mimo znaczącego przebiegu. Dlatego też serwisanci postanowili więc przywrócić auto do życia, zamiast skazywać je na złomowanie.

759000 km na jednym silniku, ale nie na jednym akumulatorze

Tutaj trzeba jednak od razu podkreślić coś, co łatwo przeoczyć przy zachwycaniu się ogromnym przebiegiem. Omawiany tutaj Chevrolet nie pokonał całego dystansu na fabrycznym akumulatorze. W ramach akcji serwisowej związanej z ryzykiem pożaru wadliwych ogniw LG producent zapewnił bowiem nowy pakiet. Fabryczny akumulator przejechał około 228000 km, a jego następca wytrzymał następne 531000 km, zanim pojawiły się poważne problemy. Sam w sobie jest to jednak imponujący wynik.

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Co więcej, drugi akumulator nie stracił po prostu części pojemności, zmniejszając stopniowo zasięg. Technicy wykryli nieprawidłowości napięcia między modułami, a oględziny ujawniły również puchnięcie poszczególnych ogniw. Doszło nawet do tego, że samochód nie pozwalał już na ładowanie ani uruchomienie napędu. Nie możemy więc traktować tej awarii jak zwykłego pomiaru degradacji po latach, bo usterka i stopniowa utrata pojemności to dwie różne sprawy. Pisałem już o podobnym problemie przy okazji nierównomiernego starzenia się ogniw, które potrafi ograniczać możliwości całego pakietu.

Ile kosztuje drugie życie taniego elektryka?

Mechanicy sięgnęli po używany pakiet z Bolta z 2017 roku, którego szacowany przebieg wynosił zaledwie 16000-24000 km. Nie był to jednak akumulator fabryczny z dziewięcioletniego samochodu, bo dawca również otrzymał nowszy pakiet w ramach akcji serwisowej, w 2023 roku. Serwis Out of Spec Renew zapłacił za niego 1800 dolarów, czyli około 7100 zł, a po doliczeniu około 800 dolarów za robociznę i 51 dolarów za programowanie elektroniki rachunek wyniósł około 10500 zł.

Właściciel tego Bolta dostał naprawę za darmo, bo warsztat wziął jej koszt na siebie, a dodatkowo pozyskał używany akumulator ze zniżką. Zwykły kierowca musiałby zaś przygotować około 13200-15200 zł na podobną operację. Czy warto tyle wydać na siedmioletniego Chevroleta z przebiegiem 759000 km? Odpowiedź wcale nie jest oczywista, bo oprócz sprawnego silnika samochód ma przecież za sobą setki tysięcy kilometrów pracy zawieszenia, układu kierowniczego, przekładni i elektroniki.

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Sam proces wymiany też jest ciekawy. Mechanicy potrzebowali około czterech i pół godziny pracy na cały proces, a oprócz zamontowania pakietu musieli jeszcze przeprogramować dwa moduły sterujące, odpowietrzyć układ chłodzenia i uruchomić procedurę ponownego określania pojemności akumulatora. Nie obyło się również bez dodatkowych problemów, bo samochód wymagał uwagi przy uszczelnieniu półosi oraz serwisu oleju przekładniowego. Wcześniej właściciel wymieniał też elementy zawieszenia, łożyska kół i przekładnie kierownicze.

Ten Chevrolet pokazuje, gdzie może leżeć przyszłość używanych elektryków

Historia tego Bolta jest o tyle interesująca, że pokazuje zupełnie inną stronę elektromobilności niż kolejne rekordy zasięgu i błyskawicznego ładowania. Wcześniej analizowałem dane z 22700 samochodów elektrycznych, które pokazywały, że współczesne akumulatory potrafią starzeć się znacznie wolniej, niż sugerują obawy części kierowców. Teraz mamy przykład samochodu, którego dalsza eksploatacja zależy nie od stworzenia jeszcze trwalszego ogniwa, ale od dostępności części zamiennych i sensownego serwisu.

Podobny kierunek dostrzegłem zresztą przy wymiennym akumulatorze chińskiego Firefly, choć tam producent umożliwia modernizację starszych samochodów poprzez montaż nowszych, pojemniejszych pakietów. Chevrolet reprezentuje bardziej przyziemne podejście, w którym używana część pozwala po prostu przedłużyć życie samochodu. Dla mnie właśnie tutaj kryje się jedna z najważniejszych kwestii dotyczących przyszłości elektromobilności, bo nawet najtrwalszy silnik na niewiele się zda, jeśli jego właściciela nie będzie stać na naprawę pozostałych podzespołów.

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Oczywiście pojedynczy Bolt nie dowodzi, że każdy elektryk bez problemu przejedzie 759000 km, a bez pełnej historii serwisowej trudno nawet ocenić, ile jego właściciel rzeczywiście zaoszczędził przez siedem lat. Samochód wrócił jednak na drogę, a jego właściciel chce teraz przekroczyć 805000 km. Czy mu się uda? Tego jeszcze nie wiemy, ale już teraz historia tego Chevroleta pokazuje, że nawet poważna awaria akumulatora nie musi oznaczać końca eksploatacji elektrycznego samochodu.

Źródła: Electrek, Out of Spec Renew