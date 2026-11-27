Jako posiadacz Steam Decka widzę sporo sensu w rozwoju tego typu usług. O ile bowiem starsze produkcje i całą masę gier niezależnych możemy ogrywać bezpośrednio na handheldzie, tak w przypadku najnowszych hitów AAA często musimy przymykać oko na jakość grafiki i płynność. GeForce NOW pozwala obejść te ograniczenia, zapewniając w ramach planu Ultimate dostęp do wydajności klasy GeForce RTX 5080. Oczywiście pod warunkiem, że dysponujemy odpowiednio stabilnym i szybkim połączeniem internetowym.

GeForce NOW taniej na Black Friday i z kolejnymi nowościami

Do 30 listopada możecie skorzystać z 30-procentowej zniżki na pierwsze sześć miesięcy subskrypcji GeForce NOW Performance lub Ultimate. Oferta dotyczy nowych użytkowników oraz osób uprawnionych do przejścia na wyższy plan, a obowiązuje w wybranych regionach do wyczerpania puli promocyjnej. Osobną promocję na usługę NVIDIA przygotował nawet Amazon, który w wybranych regionach oferuje aż 90% rabatu na pierwszy miesiąc subskrypcji zakupionej za pośrednictwem kompatybilnych urządzeń Fire TV.

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Jeśli zaś idzie o regularnie dodawane do usługi nowości, to wśród 12 gier, które w tym tygodniu zasilają katalog GeForce NOW, znajdziemy m.in. Sniper Ghost Warrior Contracts 2, John Carpenter’s Toxic Commando, Quasimorph, The Spell Brigade oraz World of Tanks: Blitz. NVIDIA rozszerza też dostępność technologii DLSS 5, z której posiadacze abonamentu Ultimate mogą korzystać w War Thunder oraz Where Winds Meet.

Jeśli już o tym mowa, szczególnie zadowoleni mogą być gracze War Thunder, bo niezależnie od posiadanego planu GeForce NOW mają szansę zgarnąć pakiet Ready for Battle Pack z czołgiem M3A1 Stuart, samolotem F2A-1, unikalnymi malowaniami oraz tygodniowym dostępem do konta Premium. Wystarczy odebrać kod na swoim koncie NVIDIA i aktywować go na stronie Gaijin. Warto się pospieszyć, bo liczba kodów jest ograniczona.

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Pamiętajcie tylko, że GeForce NOW nie jest odpowiednikiem Game Passa. Płacimy przede wszystkim za dostęp do wydajnego sprzętu, a nie do samych gier. Dlatego też przed wykupieniem abonamentu najlepiej sprawdzić, ile produkcji z naszej dotychczasowej biblioteki obsługuje usługa.

Źródła: NVIDIA