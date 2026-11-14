Test Google Pixel Watch 5. Idealny kompan smartfona, ale nie każdej podróży

Do smartwatchy podchodzę przede wszystkim użytkowo. Interesują mnie rzeczywiste korzyści wynikające z noszenia dodatkowego urządzenia na nadgarstku. Powiadomienia, płatności, monitorowanie snu, rejestrowanie aktywności i wygodna nawigacja to oczywiście podstawa, ale trudno już dziś uznać te funkcje za wyjątkowe. Kupując inteligentny zegarek za prawie 2000 złotych, oczekuję więc czegoś więcej niż przeniesienia tych samych aplikacji na mniejszy wyświetlacz na nadgarstku. Pixel Watch 5 ma pod tym względem sporo do zaoferowania, choć niektóre decyzje Google są dla mnie trudne do zrozumienia. Zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę, ile funkcji producent reklamuje globalnie, a ile rzeczywiście udostępnia w Polsce.

Pudełko i dołączone wyposażenie Google Pixel Watch 5

Google Pixel Watch 5 jest sprzedawany w dwóch wersjach o średnicy 41 oraz 45 mm, które różnią się nie tylko gabarytami, ale również pojemnością akumulatora i tym samym deklarowanym czasem pracy. W pudełku oprócz samego zegarka dostajemy dedykowaną stację do szybkiego ładowania poprzez styki obecne na boku zegarka oraz pasek sportowy drugiej generacji, który możemy dopasować do obwodu nadgarstka dzięki obecności w zestawie dwóch rozmiarów tego samego paska z HNBR. Producent tradycyjnie nie dorzuca ładowarki do gniazdka, więc musimy wykorzystać własną z odpowiednim portem USB-C albo komputer czy laptop.

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W tym układzie przeszkadza mi sposób ładowania. Zamiast uniwersalnego standardu Qi czy Qi2 dostajemy dedykowaną stację, która łączy się z zegarkiem za pomocą specjalnych styków. Ma to oczywiście swoje uzasadnienie w konstrukcji oraz szybkości ładowania, ale jednocześnie oznacza, że wyjeżdżając na wakacje, musimy pamiętać o zabraniu kolejnego akcesorium tylko i wyłącznie dla smartwatcha. Nie naładujemy bowiem Pixel Watch 5 przez położenie go na typowej ładowarce bezprzewodowej czy wykorzystanie zwrotnego ładowania telefonu.

Co ciekawe, korzystając z własnej ładowarki z kilkoma wolnymi portami, miałem kilka razy problem z rozpoczęciem ładowania Pixel Watcha 5 i byłem zmuszony wypinać przewód z portu, aby “wszystko ruszyło”. Innymi słowy, nie mogłem ot tak stawiać go bokiem na ładowarce bez patrzenia, czy po kilku chwilach ładowanie ciągle będzie trwało, ale to prędzej problem z moim sprzętem niż banalnie prostą w budowie ładowarką od Google.

Konstrukcja Google Pixel Watch 5. Zegarek ładny, ale czy praktyczny?

Najnowszy Pixel Watch nadal ewidentnie nie próbuje udawać klasycznego zegarka sportowego. Zamiast masywnej koperty, wystających śrub czy szerokiego pierścienia chroniącego wyświetlacz, dostajemy minimalistyczną konstrukcję z aluminium oraz charakterystycznym, mocno zaokrąglonym szkłem. Google trzyma się tego projektu od pierwszej generacji, a to ma swoje plusy i minusy. Najważniejsze jest to, że na rynku pełnym podobnie wyglądających smartwatchy Pixel Watch 5 nadal wyróżnia się swoim wyglądem, a pod względem estetyki znacznie bliżej mu do eleganckiej elektroniki niż urządzenia przeznaczonego do ekstremalnych aktywności.

Obudowa ma 12,3 mm grubości, a sam zegarek bez paska waży 37 gramów w wariancie 45 mm oraz 31 gramów w testowanej wersji 41 mm. Wykorzystane aluminium pochodzi w całości z recyklingu, podobnie jak część pozostałych materiałów zastosowanych wewnątrz urządzenia. Google chwali się również możliwością naprawiania zegarka, co ma spore znaczenie w czasach, kiedy wiele podobnych urządzeń jest po prostu klejonych i praktycznie jednorazowych. Sęk w tym, że potencjalna naprawialność nie rozwiązuje problemu odporności na codzienne użytkowanie.

Największe wątpliwości budzi bowiem wypukłe szkło Gorilla Glass 5, które obejmuje niemal całą przednią powierzchnię urządzenia. Nie znajdziemy tutaj ani szafirowego szkła, ani dodatkowego pierścienia zabezpieczającego krawędzie przed uderzeniami. W praktyce oznacza to, że podczas przypadkowego zahaczenia nadgarstkiem o ścianę, skałę czy metalową framugę, kontakt z przeszkodą może przyjąć właśnie szkło, a nie obudowa. W zegarku przeznaczonym również do sportu i aktywności terenowych nie jest to szczególnie rozsądne rozwiązanie.

Sam wyświetlacz otacza bardzo cienka ramka, a sterowanie odbywa się przez dotyk ekranu, boczny przycisk w formie pastylki (trudno go wyczuć pod palcem) oraz charakterystyczną koronkę z haptyczną informacją zwrotną. Do tego dochodzą mikrofon i głośnik, dzięki którym Pixel Watch 5 obsługuje połączenia telefoniczne oraz asystenta Gemini. Zegarek spełnia dodatkowo normę IP68 i deklaruje odporność na ciśnienie wody odpowiadające 5 ATM, ale producent nie zaleca wykorzystywania go podczas aktywności związanych z wodą pod wysokim ciśnieniem lub o wysokiej temperaturze.

Po kilku tygodniach użytkowania bardzo pozytywnie oceniam jednak ogólną wygodę niestandardowego paska HNBR z końcówką chowaną “pod pasek” (a nie do tradycyjnej szlufki) oraz wszystko, co z fizycznego punktu widzenia można ocenić. Koronka działa bezproblemowo i płynnie, pasek nie podrażnia skóry nawet mimo długiej ekspozycji na pot, słoną wodę czy bezpośrednie słońce, a całość wygląda dokładnie tak, jak po otwarciu pudełka. Oczywiście byłem z Pixel Watch 5 na nadgarstku bardzo ostrożny i szczególnie uważałem, aby nie “przejechać” nim o cokolwiek twardego, ale finalnie dobrze jest zobaczyć, że byle aktywniejszy okres nie “zniszczy” znacznie tego sprzętu.

Moim zdaniem jest to sprzęt lifestyle-owy i stworzony bardziej w imię intrygującego wyglądu niż funkcjonalności i odporności na lata. Do pracy innej niż “klikanie w komputer” bym go nie wziął, a i w teren nadaje się tylko wtedy, kiedy wiemy, że nie narobimy się przesadnie swoimi rękami. Najgorsze jest jednak to, że nawet traktując Pixel Watch 5 jako zegarek na co dzień, nic nie uchroni go od przypadkowego przejechania wystającym szkłem o ścianę czy po prostu uderzenia o byle nierówność. Jest to jednak cena wyjątkowego, obłego projektu, który moim zdaniem bardziej pasuje do eleganckiego, codziennego ubioru niż sportowej odzieży czy wyposażenia turystycznego. Skoro już zresztą przy tym wyświetlaczu jesteśmy…

Wyświetlacz Pixel Watch 5. OLED, którego trudno nie docenić

Jedną z najważniejszych cech konstrukcji Pixel Watch 5 jest wyświetlacz Actua 360, czyli okrągła matryca AMOLED LTPO o gęstości 320 pikseli na cal, szerokiej palecie barw DCI-P3 i adaptacyjnym odświeżaniu od 1 do 60 Hz. Google deklaruje jasność szczytową aż 3000 nitów, a minimalną jasność w trybie Always On Display określa na poziomie zaledwie jednego nita. W efekcie producent stawia na bardzo szeroki zakres regulacji luminancji, co ma znaczenie nie tylko podczas spacerów w pełnym słońcu, ale też nocą, kiedy każdy dodatkowy błysk na nadgarstku potrafi irytować.

Oczywiście deklarowane 3000 nitów nie oznacza, że zegarek jest w stanie utrzymywać taką jasność na całej powierzchni ekranu przez długi czas. AMOLED-y działają w określonym budżecie energetycznym i termicznym, a osiągnięcie szczytowej jasności zależy od warunków oraz wyświetlanej treści. Samo zastosowanie panelu LTPO ma dodatkową zaletę, bo pozwala obniżać częstotliwość odświeżania w momentach, kiedy nie ma potrzeby wyświetlania płynnych animacji. Przy statycznej tarczy zegarka jedna aktualizacja obrazu na sekundę wystarcza, podczas gdy obsługa interfejsu czy przewijanie list wykorzystują wyższe odświeżanie. Dzięki temu Google może utrzymywać aktywny ekran bez niepotrzebnego zużywania energii, choć w dalszym ciągu Always On Display jest jedną z funkcji wpływających na czas pracy akumulatora.

Do wyświetlacza trudno jednak w ogóle się doczepić. Jest responsywny, wyraźny nawet w ostrym słońcu i nie generuje żadnych problemów na co dzień. Automatyczna regulacja jasności działa w odpowiedni sposób, a AOD tradycyjnie skraca czas pracy na jednym ładowaniu, a nie jest przy tym szczególnie oszczędny, bo po “wygaszeniu” nie sprowadza się wyłącznie do godziny, a obejmuje (zależnie od tarczy) praktycznie pełną tarczę. Trudno też o przypadkowe aktywowanie zegarka czy “naklikanie” w nim czegoś podczas spaceru czy trzymania rąk w kieszeni, więc pod tym względem jest świetnie. Zwłaszcza że po aktywowaniu trybu nocnego zegarek jest całkowicie wygaszony, a jego aktywacja nie rozświetla całego pokoju, dzięki specjalnemu trybowi niskiej jasności i utrzymania przyjaznej dla oczu czerwonej kolorystyki.

Wear OS 7 i codzienne korzystanie z Pixel Watch 5

Google wyposażyło Pixel Watch 5 w procesor Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated z dodatkowym koprocesorem Cortex-M55, a całość pracuje pod kontrolą Wear OS 7. Do dyspozycji dostajemy też 64 GB pamięci wewnętrznej, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzedniej generacji. W porównaniu z klasycznymi zegarkami sportowymi jest to więc bardzo rozbudowana platforma, która pozwala instalować aplikacje, przechowywać muzykę, korzystać z nawigacji oraz obsługiwać szereg usług Google bez sięgania po smartfon.

Taki zestaw daje nam coś, czego wielu prostszym smartwatchom ciągle brakuje, czyli prawdziwą niezależność oprogramowania od aplikacji producenta. Mapy Google, Portfel Google, Gmail, Keep, Kalendarz czy YouTube Music nie są tylko uproszczonymi powiadomieniami przesyłanymi z telefonu. Wiele funkcji tych aplikacji działa bezpośrednio na nadgarstku, a integracja z kontem Google zapewnia dostęp do tych samych danych, z których korzystamy na komputerze czy smartfonie. Przykładowo, na zegarku możemy sprawdzić listę zakupów z Keep, skorzystać z zapisanej karty płatniczej albo podejrzeć wskazówki nawigacji.

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Oczywiście nie każdą aplikację na Pixel Watch 5 zainstalujecie (co ciekawe, proste gry też się znajdą) i też nie każda aplikacja jest równie rozbudowana na tak małym wyświetlaczu, bo np. Allegro pozwala jedynie wyświetlić Moje Przesyłki. Rozbudowane odpowiadanie na wiadomości, przeglądanie większej ilości informacji czy wykonywanie kilku operacji po kolei potrafi być zwyczajnie wygodniejsze na smartfonie. Pixel Watch 5 nie zastępuje więc telefonu, ale skutecznie ogranicza liczbę sytuacji, w których musimy po niego sięgać, kiedy jest w kieszeni czy plecaku.

Taka różnica w podejściu jest szczególnie odczuwalna podczas spacerów, zakupów czy przemieszczania się komunikacją miejską, kiedy szybkie sprawdzenie powiadomienia lub zapłacenie za bilet z nadgarstka jest znacznie wygodniejsze. Sam szczególnie doceniłem asystenta Gemini na wyciągnięcie ręki, kiedy potrzebowałem prostej odpowiedzi na jakieś pytanie dotyczące zwiedzanych obiektów czy porady co do tego, co powinienem następnie zrobić.

W kwestii samej konfiguracji Google nadal korzysta z osobnej aplikacji Pixel Watch, a dane zdrowotne i treningowe trafiają do Google Health. Wymaga to więc korzystania z dwóch programów do obsługi jednego urządzenia. Dochodzi do tego jeszcze sklep Google Play na zegarku, więc zarządzanie całym ekosystemem nie jest tak jednolite, jak mogłoby się wydawać.

Z kolei pod względem stabilności i płynności działania nie mam Pixel Watch 5 praktycznie nic do zarzucenia. Przez cały okres testów nie spotkałem się z żadnymi błędami systemu, zawieszaniem aplikacji czy problemami z animacjami, a płatności NFC za pomocą Portfela Google działały bezproblemowo. Bardzo pozytywnie oceniam również mikrofon i głośnik, które sprawdzały się podczas rozmów telefonicznych, ale przede wszystkim przetrwały moje regularne kąpiele w basenach oraz oceanie. Oczywiście po takich przygodach korzystałem z funkcji usuwania wody z głośnika, ale finalnie nawet wielokrotne zanurzenia w słonej wodzie nie spowodowały zauważalnych problemów z dźwiękiem. Warto jednak pamiętać, że sama odporność na wodę nie oznacza pełnej odporności na jej słone odmiany, więc po takich kąpielach dobrze jest odpowiednio oczyścić zegarek.

Pixel Watch 5 i Pixel 11 Pro. Co rzeczywiście zyskujemy?

Nie trzeba kupować telefonu Google, żeby korzystać z Pixel Watch 5, bo urządzenie współpracuje z większością smartfonów wyposażonych w Androida 12 lub nowszego. Nie oznacza to jednak, że wybór telefonu pozostaje bez znaczenia. Google oferuje kilka rozwiązań dostępnych właśnie w ekosystemie Pixel, które pozwalają na bardziej bezpośrednią współpracę zegarka ze smartfonem. W przypadku najnowszego Pixela 11 Pro dostajemy więc nie tylko pełny dostęp do usług Wear OS, ale też dodatkowe funkcje integracyjne.

Jedną z nich jest Watch Unlock, czyli odblokowywanie smartfona za pomocą zegarka. Kiedy Pixel Watch 5 znajduje się na nadgarstku, pozostaje odblokowany i jest połączony z telefonem przez Bluetooth, to może posłużyć do automatycznego odblokowania Pixela 11 Pro w sytuacji, w której nie zadziała rozpoznawanie twarzy lub odcisku palca. Nie jest to funkcja zarezerwowana dla najnowszego smartfona, bo działa również ze starszymi Pixelami, ale dobrze pokazuje sens wspólnego ekosystemu. Jednocześnie nie zastępuje całkowicie standardowego uwierzytelniania, ponieważ ze względów bezpieczeństwa nadal trzeba regularnie korzystać z kodu lub biometrii.

Znacznie ciekawiej robi się po aktywowaniu automatycznego blokowania telefonu po oddaleniu się od niego z zegarkiem. Kiedy połączenie Bluetooth zostanie zerwane, Pixel 11 Pro może automatycznie zablokować ekran, ograniczając ryzyko pozostawienia odblokowanego urządzenia bez nadzoru. W tym przypadku musimy jednak pamiętać, że funkcja opiera się na utracie połączenia, a nie na precyzyjnym ustalaniu odległości między urządzeniami. Nie mamy więc gwarancji, że telefon zostanie zablokowany natychmiast po wykonaniu kilku kroków.

Drugim praktycznym zastosowaniem jest zdalne sterowanie aparatem Pixela 11 Pro. Dzięki aplikacji Pixel Camera zegarek może wyświetlać podgląd kadru i służyć jako spust migawki, a także pozwalać na przełączanie wybranych trybów fotograficznych. Jest to szczególnie przydatne podczas fotografowania ze statywu czy robienia wspólnych zdjęć. Nie musimy uruchamiać samowyzwalacza i biec na miejsce przed wykonaniem zdjęcia, bo całą tę operację można przeprowadzić bezpośrednio z nadgarstka. Jedyny problem? Płynność podglądu jest mizerna i sprowadza się do pokazu klatek.

Google rozbudowało dodatkowo obsługę gestów, dzięki którym możemy zrobić zdjęcie podwójnym zetknięciem palców jednej dłoni. Podobny gest służy do sterowania muzyką, odbierania połączeń, wchodzenia w szczegóły części aplikacji czy obsługi wybranych powiadomień, a poza tym możemy obrócić szybko nadgarstek, aby m.in. cofnąć się z wyboru. Dzięki tym gestom w wielu sytuacjach nie musimy używać drugiej dłoni do mazania po ekranie czy sięgania po koronkę czy przycisk.

W połączeniu z Pixelem 11 Pro daje to wygodny zestaw możliwości, ale warto podkreślić, że również nie są one zarezerwowane wyłącznie dla najnowszego telefonu. Najważniejszą zaletą całego ekosystemu pozostaje więc spójność usług i prostota ich obsługi, a nie długa lista funkcji niedostępnych u konkurencji.

Gemini i At a Glance. Google próbuje ograniczyć dotykanie smartwatcha

Sztuczna inteligencja stała się jednym z najważniejszych elementów nowej generacji urządzeń Google i Pixel Watch 5 nie jest pod tym względem wyjątkiem. Zamiast klasycznego Asystenta Google otrzymujemy Gemini, które pozwala wykonywać polecenia głosowe, zadawać pytania, zarządzać wybranymi funkcjami zegarka i korzystać z usług Google. Google deklaruje również możliwość lokalnego wykonywania podstawowych poleceń, takich jak ustawianie minutnika, sterowanie multimediami czy uruchamianie treningu.

Problem w tym, że podczas mojego testu funkcja ta nie działała zgodnie z zapowiedziami producenta, bo nawet próba rozpoczęcia aktywności kończyła się komunikatem o braku połączenia z internetem i to po upewnieniu się, że mam wszystkie najnowsze aktualizacje. Jest to o tyle dziwne, że właśnie takie proste czynności Google wymienia w dokumentacji jako obsługiwane bez dostępu do sieci. Nie mogę więc uznać tego za ograniczenie wszystkich Pixel Watch 5, ale w moim przypadku była to konkretna niedogodność, szczególnie podczas wycieczek, kiedy dostęp do internetu nie zawsze był gwarantowany.

Dochodzi do tego Raise to Talk, a więc uruchamianie Gemini przez podniesienie nadgarstka w pobliże ust, bez konieczności wypowiadania słowa aktywacyjnego lub wciskania przycisku. Google pozwala dostosować czułość rozpoznawania gestu oraz głosu, ale na domyślnych ustawieniach ta funkcja często ignorowała mój gest i w efekcie korzystałem z najbardziej wrażliwego ustawienia. Wtedy wszystko działało bez zarzutu.

Osobną funkcją jest At a Glance, czyli kontekstowy pasek informacji pojawiający się na tarczy zegarka. Jego zadaniem jest pokazywanie danych przydatnych w danym momencie, takich jak aktywny minutnik, podsumowanie poranka, informacje związane z podróżą czy trwająca aktywność. Czy zmienia to sposób korzystania ze smartwatcha na co dzień? Tak, ale tylko w pewnych typowo powtarzalnych oraz intuicyjnych kwestiach pokroju np. sugestii aktywowania podglądu z aparatu, kiedy uruchomimy aparat na smartfonie. Wtedy wyświetla się po prostu ikonka na dolnej belce głównej tarczy i przesunięcie “w górę” otwiera odpowiednią szufladę.

Najbardziej rozczarowująca jest jednak kwestia Proactive Assistance. Google zaprojektowało tę funkcję tak, aby Pixel Watch 5 współpracował z telefonami Pixel 11 i nowszymi, wykorzystując kontekst wiadomości, kalendarza, kontaktów i innych aplikacji do automatycznego proponowania określonych działań. W efekcie zegarek ma wyświetlać inteligentne sugestie, zanim sami rozpoczniemy poszukiwanie informacji. Problem? W Polsce taka funkcjonalność nie jest dostępna. Google udostępnia ją obecnie jedynie w siedmiu krajach, a w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Japonii. Polska nie znajduje się na tej liście.

Mamy więc sytuację, w której kupujemy dwa najnowsze urządzenia Google i to urządzenia stworzone do współpracy w ramach jednego ekosystemu, ale nie możemy wykorzystać jednej z najważniejszych funkcji wymagających właśnie takiego połączenia. Takie ograniczenie trudno jest mi zaakceptować, a to szczególnie że nie wynika ono z braku odpowiedniego procesora czy czujników, a z regionalnej dostępności oprogramowania.

Google Pixel Watch 5 jako zegarek sportowy. Dlaczego GPS zasługuje na uwagę?

Pixel Watch 5 korzysta z dwuzakresowego odbiornika GNSS obsługującego systemy GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou i QZSS. Samo wsparcie dwóch pasm nie jest już żadną nowością w droższych zegarkach sportowych, ale Google dorzuciło do tego zaawansowane przetwarzanie danych, które z kolei wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas rozwoju Map Google. Robi wrażenie, co nie? Nie liczcie jednak na jakieś zaawansowane “mapki z treningów”, a coś znacznie bardziej podstawowego.

Najważniejszym elementem tego rozwiązania jest wykorzystanie trójwymiarowych modeli budynków do określania, w jaki sposób sygnały satelitarne odbijają się od otoczenia. Zamiast więc polegać wyłącznie na informacjach otrzymywanych bezpośrednio z satelitów, Google analizuje również warunki, które mogły doprowadzić do błędnego wyznaczenia pozycji. Dodatkowo oprogramowanie korzysta z globalnej sieci stacji referencyjnych, dzięki którym może uwzględniać błędy wynikające z warunków atmosferycznych oraz niedokładności sygnału.

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To wszystko sprawia, że Google deklaruje dwukrotnie wyższą dokładność rejestrowania tras w wymagających warunkach względem Pixel Watch 4, a także lepsze wyniki od Apple Watch Ultra 3 i Garmin Fenix 8 Pro. Trzeba jednak podchodzić do tych porównań z odpowiednim dystansem, bo producent przeprowadził je w określonych warunkach miejskich i przy aktywnościach trwających do trzech godzin. Nie oznacza to, że Pixel Watch 5 jest automatycznie dokładniejszym zegarkiem podczas każdej wielogodzinnej wędrówki po górach czy jazdy rowerowej w gęstym lesie. Tym bardziej że cały system wspomagania lokalizacji nie ogranicza się do surowej dokładności odbiornika GNSS. Część danych jest przetwarzana poza zegarkiem, dzięki czemu Google może poprawiać zarejestrowany przebieg trasy bez obciążania niewielkiego procesora i akumulatora. Oznacza to jednak, że dokładność zapisanego śladu nie musi być identyczna z dokładnością pozycji wyświetlanej podczas poruszania się.

Podczas mojego pobytu na Maderze miałem okazję sprawdzić Pixel Watch 5 w bardzo zróżnicowanym terenie, obejmującym zarówno otwarte przestrzenie nad oceanem, jak i górskie podejścia, wąskie doliny oraz ścieżki przebiegające w pobliżu wysokich skalnych ścian. W takich warunkach zegarek spisywał się bardzo dobrze, a Mapy Google były jednym z najbardziej przydatnych narzędzi podczas całego wyjazdu. Nie musiałem co chwilę wyciągać smartfona, żeby sprawdzić przebieg trasy, bo podstawowe wskazówki nawigacyjne miałem bezpośrednio na nadgarstku. Sam GPS zachowywał się stabilnie i tracił dokładność przede wszystkim w gęstych lasach położonych między górami oraz dłuższych tunelach. Co istotne, w tych samych miejscach problemy z lokalizacją miał również Pixel 11 Pro, więc trudno uznać to za szczególną wadę samego zegarka.

Pozytywnie oceniam również zbierane dane o aktywności, bo rejestrowane dystanse, przebieg tras i pozostałe statystyki nie wzbudzały moich podejrzeń. Nie oznacza to oczywiście, że Pixel Watch 5 jest najdokładniejszym zegarkiem sportowym na rynku, bo do takiego wniosku potrzebowałbym bezpośredniego porównania z innym urządzeniem referencyjnym. Z perspektywy turysty, który wykorzystuje smartwatch do monitorowania aktywności i okazjonalnej nawigacji, nie znalazłem jednak powodów do narzekania na system lokalizacji. Znacznie większym ograniczeniem okazał się akumulator, do którego jeszcze wrócę.

Monitorowanie zdrowia i Google Health. Mnóstwo danych, ale co z ich użytecznością?

Pixel Watch 5 jest wyposażony w rozbudowany zestaw czujników zdrowotnych. Oprócz optycznego pomiaru tętna dostajemy między innymi czujniki monitorowania natlenienia krwi, temperatury skóry, przewodnictwa elektrycznego skóry oraz elektryczne sensory pozwalające na wykonanie EKG. Dochodzi do tego automatyczne monitorowanie snu, analiza jego faz, zmienności rytmu serca oraz obciążenia treningowego organizmu.

Tygodniowe podsumowanie

Google nie ogranicza się przy tym do pokazywania pojedynczych pomiarów, ale stara się łączyć je w informacje dotyczące regeneracji oraz aktualnego samopoczucia użytkownika. W aplikacji Google Health znajdziemy więc nie tylko liczbę kroków i spalonych kalorii, ale również dane o śnie, treningach i długoterminowych trendach. Największe znaczenie ma tutaj możliwość analizowania zmian zachodzących przez wiele dni i bardzo dobrze. W praktyce bowiem pojedynczy pomiar tętna lub temperatura skóry bez odpowiedniego kontekstu niewiele mówią o kondycji organizmu.

Szczególnie interesujący jest pakiet Health Guardian, który Google zaczęło udostępniać we wrześniu 2026 roku. Jego zadaniem jest monitorowanie długoterminowych zmian mogących mieć związek między innymi z ciśnieniem krwi, insulinoopornością oraz jakością oddychania podczas snu. Nie oznacza to oczywiście, że Pixel Watch 5 mierzy poziom glukozy czy rzeczywiste ciśnienie tętnicze, ale Google wykorzystuje dostępne informacje i algorytmy do wskazywania potencjalnie niepokojących trendów. Może to więc zadziałać jako wczesne ostrzeżenie, ale naturalnie nie zastąpi specjalistycznych badań medycznych. Co ciekawe, podstawowe funkcje Health Guardian nie wymagają płatnego abonamentu i są również udostępniane posiadaczom Pixel Watch 3 oraz 4.

Osobną kwestią pozostaje Google Health Premium, które zapewnia dostęp do dodatkowych analiz, treści treningowych oraz funkcji spersonalizowanego trenera Google Health Coach. Abonament jest dostępny w Polsce, ale nagrane treningi nie są dostępne w naszym języku. Najważniejsze jest jednak to, że cała ta subskrypcja nie jest konieczna do korzystania z podstawowego monitorowania aktywności, snu czy tętna, a dodatkowe analizy nie są moim zdaniem specjalnie przydatne. Początkowo wprawdzie często na nie zerkałem, ale z czasem stały się one po prostu przewidywalne, bo powtarzają to, co widać na wykresach.

Zostaje jeszcze Smart Wake, czyli inteligentne budzenie w ciągu 30 minut przed ustawionym alarmem. Smartwatch w ramach tej funkcji analizuje ruch i tętno, aby wybrać moment, w którym użytkownik znajduje się w lżejszym śnie. Rozwiązanie to na papierze ma ogromny sens z perspektywy komfortu samego budzenia, ale podczas testu nie wykryłem, żeby było specjalnie użyteczne. Budziło mnie rzeczywiście w różnych momentach 30-minutowego okresu poprzedzającego budzik, ale raz wstawało mi się lepiej, innym razem gorzej, więc nie zauważyłem żadnej powtarzalnej korzyści wynikającej z wcześniejszego budzenia. Owszem, zyskiwałem w ten sposób kilkanaście lub kilkadziesiąt dodatkowych minut w ciągu dnia, ale odbywało się to kosztem snu, a sam komfort pobudki pozostawał raczej losowy. Nie przekonałem się więc, żeby Smart Wake rzeczywiście zapewniał mi lepszy początek dnia niż zwyczajny budzik.

Jeśli zaś idzie o monitorowanie snu, to system zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Google Pixel Watch 5 wykrywał bowiem nawet krótkie, kilkunastominutowe drzemki i zawsze precyzyjnie podawał czas zaśnięcia oraz wstania, a podawane dane odnośnie snu zawsze dobrze współgrały z tym, jak czułem się po wstaniu i w ciągu dnia. Zły i dobry sen był po prostu dobrze oceniany, a przynajmniej tak mogę tę funkcję subiektywnie ocenić. Jeśli zaś idzie o to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to jest to automatycznie aktywowany tryb snu, kiedy zegarek wykryje, że już śpimy.

Bezpieczeństwo Pixel Watch 5. Nie wszystkie funkcje działają w Polsce

Jedną z najciekawszych funkcji bezpieczeństwa jest wykrywanie niebezpiecznego spadku natlenienia krwi, określane przez Google jako Breathing Emergency Detection. System monitoruje oznaki utrzymującego się, poważnego niedotlenienia i w określonych sytuacjach może rozpocząć procedurę wezwania pomocy, jeżeli użytkownik nie reaguje na ostrzeżenia. Nie jest to jednak rozwiązanie zapewniające całodobową ochronę w każdych warunkach. Google zaznacza bowiem, że funkcja nie wykrywa takich zagrożeń po 30 minutach snu, a w przypadku wersji Wi-Fi wezwanie służb ratunkowych wymaga połączenia Bluetooth ze smartfonem. Dochodzą do tego ograniczenia regionalne, bo w listopadzie 2026 roku funkcja jest dostępna między innymi w Portugalii, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, ale Polska nadal nie znajduje się na oficjalnej liście obsługiwanych państw. Mamy więc kolejne rozwiązanie, które może mieć ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa, ale jego dostępność zależy od miejsca zamieszkania.

Jeszcze ciekawszym rozwiązaniem jest satelitarna funkcja SOS. Pixel Watch 5 w wersji LTE może komunikować się z systemami ratunkowymi nawet poza zasięgiem tradycyjnej sieci komórkowej, o ile znajdujemy się w obsługiwanym regionie i mamy odpowiednie warunki do nawiązania połączenia. Polska figuruje wprawdzie na liście krajów obsługujących satelitarne SOS, ale istnieje tutaj istotny haczyk, bo Google Store w Polsce oferuje Pixel Watch 5 w wersji Wi-Fi, podczas gdy komunikacja satelitarna wymaga wariantu LTE. Nie oznacza to, że zegarka LTE nie da się kupić w polskich sklepach, ale posiadacze oficjalnie sprzedawanego przez Google wariantu Wi-Fi nie skorzystają z tej funkcji.

Czas pracy Google Pixel Watch 5 na jednym ładowaniu

Google zdecydowało się na akumulatory o pojemności 332 mAh w testowanej wersji 41 mm oraz 465 mAh w wariancie 45 mm. Według deklaracji producenta mniejszy zegarek wytrzymuje do 30 godzin z aktywnym Always On Display, a większy do 40 godzin. Przełączenie na tryb oszczędzania energii wydłuża te wartości odpowiednio do 48 i 72 godzin, ale odbywa się kosztem ograniczenia części funkcji.

Nie da się ukryć, że na tle zegarków sportowych działających przez tydzień lub dwa na jednym ładowaniu są to wyniki przeciętne. Oczywiście Pixel Watch 5 oferuje znacznie bardziej rozbudowany system operacyjny, aplikacje i funkcje komunikacyjne, więc bezpośrednie porównywanie go z prostszymi smartwatchami nie jest do końca sprawiedliwe. Nie zmienia to jednak faktu, że konieczność regularnego ładowania jest jednym z największych ograniczeń smartwatchy z Wear OS i nie inaczej jest z tym modelem.

Spędzając z Pixel Watch 5 dni mniej intensywne, zauważyłem, że 8-godzinny sen zużywa około 7% energii, aktywowanie AOD i traktowanie go jak zwyczajnego zegarka powoduje spadek o około 40% w ciągu całej doby, a w typowych dniach “użytkowych”, kiedy korzystałem okazjonalnie z jego funkcji, zauważyłem spadek o 50-60%. Miało to jednak miejsce w dniach pochmurnych, a więc wtedy, kiedy zegarek automatycznie ogranicza swoją jasność, która naturalnie rośnie np. na zewnątrz przy słonecznym dniu.

Kiedy jednak brałem Pixel Watch 5 na dłuższe trekkingi, to wtedy ładowarka przydawała się praktycznie jeszcze przed końcem dnia. Dwugodzinna wędrówka z aktywnym ćwiczeniem bez lokalizacji powodowała spadek o około 30%, a kiedy wybrałem się na PR1 wraz z wejściem na Pico Ruivo i włączyłem nawigację do miejsca docelowego, to spadek po 136 minutach aktywnego ćwiczenia i 45 minutach odpoczynku (brak nawigacji, ćwiczenie wstrzymane) wyniósł aż 55%. W efekcie Pixel Watch 5 nie jest smartwatchem na dłuższe wędrówki, kiedy chcecie korzystać ze śledzenia aktywności i nawigacji. Chyba że macie w planach ładować go na szlaku.

Na szczęście Google wyposażyło Pixel Watch 5 w szybkie ładowanie, które według oficjalnych danych pozwala uzupełnić połowę akumulatora w około 15 minut. Osiągnięcie poziomu 80% zajmuje około 25 minut w mniejszej wersji lub 30 minut w większej, a pełne ładowanie trwa odpowiednio 45 i 60 minut. Jest to istotne szczególnie z perspektywy osób, które noszą zegarek również podczas snu, bo kilkadziesiąt minut spędzonych pod prysznicem i przy śniadaniu może wystarczyć do uzupełnienia energii na kolejną część dnia.

Nie zmienia to jednak mojego podejścia do samego sposobu ładowania. Nawet bardzo szybkie uzupełnianie energii nie rekompensuje w pełni potrzeby noszenia dedykowanej stacji dokującej, a już szczególnie podczas wielodniowych wyjazdów, kiedy każdy dodatkowy przewód i akcesorium oznaczają kolejną rzecz, o której musimy pamiętać. Finalnie życie z Pixel Watch 5 wygląda więc tak, że codziennie musimy ten smartwatch ładować ot dla świętego spokoju.

Test Google Pixel Watch 5 – podsumowanie

Po kilku tygodniach użytkowania Pixel Watch 5 w 41-mm wersji mam więc dość mieszane odczucia, choć zdecydowanie przeważają te pozytywne. Pod względem codziennej wygody, płynności działania, integracji z Pixelem 11 Pro oraz dostępnych aplikacji trudno mi zarzucić mu cokolwiek szczególnie istotnego. Świetnie sprawdził się również podczas wyjazdu na Maderę, bo niezależnie od tego, czy pływałem w oceanie, płaciłem za zakupy, czy wspinałem się na Pico Ruivo, nie miałem problemów z jego działaniem. No, prawie.

Największym ograniczeniem Pixel Watch 5 jest bowiem akumulator, który podczas dłuższych trekkingów z aktywną nawigacją rozładowuje się zdecydowanie zbyt szybko. Kiedy po około trzech godzinach aktywności na szlaku zobaczyłem 45-procentowy poziom naładowania, to od razu stało się jasne, że nie jest to sprzęt przeznaczony do wielogodzinnego przemierzania szlaków. Dochodzą do tego ograniczenia regionalne, wystający ponad obudowę ekran, który może i jest efektowny, ale też podatny na uszkodzenia, a ostatnią łyżką dziegciu w tej beczce Google’owskiego miodu jest konieczność korzystania z dedykowanej ładowarki.

Google stworzyło więc świetny inteligentny zegarek na co dzień, ale nie urządzenie, któremu bez zastrzeżeń powierzyłbym rejestrowanie każdej długiej wyprawy. Tym bardziej że przy cenie bliskiej 2000 złotych mamy prawo oczekiwać czegoś więcej.