Ekran o jasności 5500 nitów i potrójna antena GPS

Już sam rzut oka na obudowę zdradza, że mamy do czynienia ze sprzętem celującym w wyższą półkę. Koperta o średnicy 46,3 mm i grubości 11,6 mm waży 50,9 grama, a zdobi ją ceramiczny bezel oraz ośmiokątna, diamentowo szlifowana koronka z dodatkowym przyciskiem bocznym.

Centralnym punktem jest tu 1,5-calowy wyświetlacz Tandem OLED, który osiąga imponującą jasność szczytową na poziomie 5500 nitów – w pełnym słońcu czytelność tarczy nie powinna więc stanowić najmniejszego problemu. Oprócz tego, ekran obsługuje funkcję Wet-Screen Touch, dzięki czemu reaguje na dotyk również w deszczu.

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Całość spełnia normy wytrzymałości 5 ATM, IP68, IP69 oraz IP69K, więc zegarek bez trudu zniesie trudne warunki w terenie. Podczas biegania po lesie czy między wysokimi wieżowcami o precyzję śladu dba potrójna antena nawigacji satelitarnej, wspierana przez barometr oraz funkcję prowadzenia po śladzie powrotnym (Route Back). Na pokładzie znalazło się ponad 120 trybów sportowych, w tym zaawansowany trener biegowy, biegi przełajowe, a nawet dedykowane tryby piłkarskie i badmintonowe –oraz pełna integracja z platformą Strava.

Od strony zdrowotnej zegarek korzysta z nowego systemu Intelligent Sense System z wielopasmowym czujnikiem optycznym docierającym w głębsze warstwy skóry. Urządzenie całodobowo monitoruje tętno, zmienność rytmu zatokowego (HRV), poziom energii organizmu i witalność, a o poranku wita użytkownika podsumowaniem snu i regeneracji w formie raportu porannego.

Największą ciekawostką w tym smartfonie jest jednak funkcja Dual-Phone Message Notification, pozwalająca sparować zegarek jednocześnie ze smartfonem Honora oraz iPhone’em, by odbierać powiadomienia i zarządzać połączeniami z obu urządzeń równocześnie. Koniec wybierania. Ta opcja idealnie sprawdzi się dla każdego, kto np. korzysta jednocześnie z prywatnego i służbowego telefonu.

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Producent zadbał też o to, czego w europejskich smartwatchach często brakuje – dzięki partnerstwu z platformą Fidesmo zegarek obsługuje zbliżeniowe płatności NFC kartami Mastercard oraz Visa. Wszystko to zasila ogniwo o pojemności 515 mAh, które według deklaracji producenta wystarcza na 7 dni pracy z włączonym ekranem Always-On Display, do 10 dni typowego użytkowania oraz aż 18 dni w trybie maksymalnego oszczędzania energii.

Europejska cena Honor Watch 6 Pro

Podstawowy wariant wyceniono promocyjnie na 279 euro (co w bezpośrednim przeliczeniu daje około 1230 złotych). Ostateczna kwota zależy od tego, czy zdecydujemy się na sportowy pasek z fluoroelastomeru w czarnej kopercie, czy bardziej elegancką stalową bransoletę w srebrnym wykończeniu.

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W ramach oferty premierowej obowiązującej do 31 grudnia (lub do wyczerpania zapasów) producent dorzuca za darmo uniwersalny, skórzany pasek o szerokości 22 mm, więc nawet wybierając tańszą wersję sportową, zyskujemy elegancką alternatywę na wieczorne wyjścia. Do tego dochodzą bezpłatne słuchawki klipsowe (Honor Clip, a w Niemczech i Hiszpanii – ze względu na braki magazynowe – nowsze Honor Clip 2 Pro) oraz rozszerzony pakiet ochrony obejmujący dodatkowe 12 miesięcy gwarancji, ochronę ekranu i zabezpieczenie przed zalaniem. Tu warto tylko pamiętać, że niekoniecznie taką samą promocję otrzymamy przy premierze u nas, choć miejmy nadzieję, że jednak tak będzie.