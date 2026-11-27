Bezpiecznie za naszymi zębami! Ich celem jest stworzenie takiego urządzenia, które będzie całkowicie niewidoczne dla innych osób i równocześnie będzie dla użytkownika łatwe w użyciu. Ma ono odczytywać bez problemu mowę, ale twórcy nie ograniczyli maszyny do rozpoznawania głośno wypowiedzianych słów, tylko również szeptu, co może być kluczowe dla osób po fachu agenta 007 Jamesa Bonda.

Z filmu szpiegowskiego do rzeczywistości. Szwajcarscy inżynierowie stworzyli niewidzialnego współpracownika agenta 007

Urządzenie stworzone na politechnice ETH Zurich, może w pierwszej chwili przypominać odrobinę aparat słuchowy, ale nic bardziej mylnego. To niewielkie urządzenie używa się trochę jak inne nakładki na zęby, poprzez przyczepienie go z tyłu zębów między policzkiem a trzonowcami. Dzięki takiemu umiejscowieniu staje się niewidzialna dla rozmówców, a użytkownik zyskuje smak szpiegowskiego życia 007. Oczywiście tak długo, jak się za szeroko nie uśmiecha!

ETH Zurich

Urządzenie to nie ma na razie nazwy godnej filmu szpiegowskiego i zostało ochrzczone InvisiSpeech, czyli zlepek słów oznaczających niewidzialność i mowę, a stworzyli je szwajcarscy naukowcy z laboratorium SIPLAB (Sensing, Interaction & Perception LAB, zajmujące się interakcją i zmysłami) pod przewodnictwem profesora Christiana Holza.

Łatwe w użyciu i odczytuje nawet to, co nie zostało wypowiedziane

Słuchając opisu urządzenia, w głowie tworzy się wizja technologii z przyszłości, tymczasem ta przyszłość jest już teraz, bowiem ono samo jest skonstruowane w dość prosty sposób i działa na takiej samej baterii jak nasze wagi kuchenne. Tymczasem potrafi więcej niż rozumieć głośną mowę, na podstawie wibracji, czujniki rozpoznają słowa “wypowiadane” bezdźwięcznie, tylko na podstawie ruchów języka.

Samo urządzenie jest tak małe, że można je wygodnie nosić w ustach – mówi Yijing Jiang, doktorant pracujący nad projektem. InvisiSpeech umożliwia nam interakcję w zasadniczo nowy sposób: niewidzialne wprowadzanie poleceń do sztucznej inteligencji przy pomocy ludzkiego narządu, naszego języka – dopowiada Christian Holz

Miniaturyzacja była możliwa, dzięki połączeniu bezprzewodowemu ze smartfonem, w którym to są wykonywane obliczenia modelu AI stworzonego przez inżynierów ETH. Sztuczna inteligencja po rozpoznaniu słów, wykonuje zadane polecenia.

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ETH Zurich

Ogromną zaletą tego rozwiązania jest możliwość łatwego wkładania i usuwania przyrządu. Nie ma potrzeby na wykonywanie żadnych chirurgicznych cięć, wystarczy pamiętać o baterii i włożyć InvisiSpeech do jamy ustnej, za zęby. To pozwala na ułatwienie wykonywania wielu czynności, bez opierania się na okularach, które są kontrowersyjne oraz dla wielu niewygodne.

Co potrafi robić InvisiSpeech?

Przy pracach wzięło udział 15 ochotników, z którymi testowano możliwości urządzenia rodem z kolekcji agenta 007 i wynik może bardzo i to bardzo zadowalać. Aż 90 procent treści, 50 koment w języku angielski system rozpoznał z sukcesem. To czego się zaś nie udało poprawnie odczytać, wymagało tylko drobnej kalibracji. Zauważono z radością, że i hałas w tle nie miał za bardzo wpływu na sukces testów, pokazując wyraźnie przewagę nad narzędziami opierającymi się na mikrofonach.

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Na tę chwilę interakcja jest ograniczona, więc naukowcy pracują nad rozszerzeniem zasobu słów, aby ich model AI pozwalał na swobodną komunikację jak powszechnie dostępne modele pokroju chatuGPT. Nie ma też jeszcze mowy o pracach nad komercyjnym dostępem do tej technologii, co jest w zasadzie dobrym znakiem. Projekt wydaje się rzeczywiście służyć osobom, które tego potrzebują, a lobby korporacji pokroju Mety, z łatwością by zdusiło ludzki aspekt projektu. Zatem na razie trzeba odłożyć marzenia o pracy jak 007.

Źródło: ethzurich