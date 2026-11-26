Amerykańska firma Hi Power Cycles zaprezentowała właśnie Trailblazera Omega, za którego życzy sobie aż 33000 dolarów, czyli w bezpośrednim przeliczeniu około 135000 złotych. Na 2027 rok producent przewiduje zaledwie osiem egzemplarzy, które będzie składać ręcznie na zamówienie w kalifornijskim Simi Valley. Zostawmy jednak na chwilę kwestię ceny i złota, bo znacznie ciekawsze jest to, jak ewoluuje współczesny rower elektryczny, kiedy jego projektanci praktycznie przestają liczyć się z kosztami.

Trailblazer Omega to elektryczny rower pełen szaleństw

Podstawą Omegi jest karbonowa rama enduro wywodząca się z modelu Trailblazer Pro, którą producent pokrył czarnym lakierem z żyłkami prawdziwego 24-karatowego złota. Znacznie większe znaczenie użytkowe mają jednak tytanowe elementy, a w tym korby, mostek kierownicy, zacisk sztycy podsiodłowej oraz przednia zębatka. Sam tytan nie gwarantuje wprawdzie niższej masy względem dobrze zaprojektowanych elementów aluminiowych, ale pozwala uzyskać bardzo korzystny stosunek wytrzymałości do masy.

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Największe szaleństwo od strony czysto technicznej kryje się z kolei między korbami, gdzie HPC umieściło zmodyfikowany silnik centralny Bafang M560 o mocy sięgającej 2400 watów i szczytowym momencie obrotowym rzędu 200 Nm. Całkiem niedawno zastanawiałem się nad tym, czy 125 Nm w miejskim rowerze elektrycznym nie jest już przesadą, a tu proszę – Amerykanie postanowili przebić nawet własny 2000-watowy napęd o momencie 190 Nm.

Przy takich parametrach bardziej martwiłbym się o żywotność układu przeniesienia napędu niż o możliwość pokonania co bardziej stromego wzniesienia. Silnik centralny w przeciwieństwie do tego w tylnej piaście przekazuje bowiem swoją moc za pośrednictwem typowo rowerowych komponentów. Jestem więc bardzo ciekawy tego, jak często właściciel sprzętu za ponad sto tysięcy złotych będzie musiał wymieniać zwyczajny łańcuch czy kasetę. Podobnie sceptycznie patrzę na deklarowany zasięg do około 84 km, który ma gwarantować akumulator o pojemności 1050 Wh, bo są to ewidentnie bardzo korzystne predykcje.

W tym rowerze nawet tylna piasta zasługuje na uwagę

HPC sięgnęło po zawieszenie PUSH Industries o skoku 170 mm z przodu i 155 mm z tyłu, czterotłoczkowe hamulce Shimano XTR z tarczami o średnicy 203 mm oraz karbonowe obręcze. Znacznie ciekawsza jest jednak tylna piasta DT Swiss 240 DEG DF, której mechanizm zazębia się co 4 stopnie obrotu, ograniczając tym samym martwy ruch korb. Jednocześnie technologia DF pozwala regulować dodatkową swobodę obrotu bębenka (0, 10 lub 20 stopni), aby ograniczyć nieprzyjemne szarpanie pedałami podczas pracy tylnego zawieszenia.

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Producent daje też klientom wybór między napędami Shimano XTR, SRAM XX oraz elektronicznie sterowaną, 14-biegową przekładnią Rohloff E-14. Dochodzi do tego bezprzewodowa regulowana sztyca Fox Transfer Neo oraz programowalna ładowarka Satiator, która pozwala dostosować parametry ładowania z myślą o żywotności ogniw, co akurat moim zdaniem powinno być standardem nawet w tańszych rowerach. Z drugiej strony można tutaj docenić pięcioletnią gwarancję producenta, która obejmuje nawet akumulator, silnik, sterownik i pozostałą elektronikę. Chętnie poznałbym jednak szczegółowe warunki tej gwarancji, a zwłaszcza dopuszczalny stopień degradacji ogniw oraz ewentualne wyłączenia związane z intensywną eksploatacją terenową.

Elektryczny rower w cenie samochodu. Na szlak czy do gabloty?

HPC oferuje Omegę w trzech amerykańskich klasach rowerów elektrycznych oraz w pełnej konfiguracji terenowej. Pamiętajcie jednak, że w Polsce prawna definicja roweru dopuszcza pomocniczy napęd elektryczny o znamionowej mocy ciągłej do 250 watów, napięciu do 48 V i wspomaganiu zanikającym po przekroczeniu 25 km/h. Amerykańskie klasy nie gwarantują więc zgodności z naszymi przepisami. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że gdybym rzeczywiście wydał 135000 złotych na Trailblazera Omega, to najpewniej byłoby mi zwyczajnie szkoda zabierać go w teren. Nawet jeśli właśnie tam te wszystkie drogie i zaawansowane technologicznie komponenty mają największą rację bytu. Ot, taki paradoks rowerowego luksusu.

Źródła: Hi Power Cycles, DT Swiss