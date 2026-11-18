Amflow UE zaintrygował mnie ceną, bo jego cena zaczyna się od 3099 euro, a więc o 900 euro mniej niż wspomniany Revo-C w chwili premiery, a to mimo że dostał nowszy napęd Avinox M2 oraz karbonową ramę. Oczywiście mówimy o dwóch rowerach różnych producentów i z innym wyposażeniem, ale trudno zignorować widoczny tutaj kierunek zmian. Napędy, które niedawno były wizytówką kosztownych e-MTB, zaczynają trafiać do coraz bardziej przystępnych konstrukcji do codziennej jazdy. Tylko czy Amflow wykorzystał tę okazję rozsądnie?

125 Nm w mieście? Przekonany nie jestem, ale…

Silnik Avinox M2 rozwija do 110 Nm w zwykłych trybach, a krótkotrwałe wspomaganie Boost podnosi moment do 125 Nm i szczytową moc do 1100 W. Takie parametry pozwalają wyobrazić sobie podjazd pod stromą ulicę z zakupami na obu bagażnikach. W normalnej jeździe po asfalcie rzadko jednak potrzebujemy podobnego zapasu. Co więcej, 1100 W to moc szczytowa, a nie znamionowa moc ciągła silnika, a pamiętajmy, że dla europejskiej klasy rowerów ze wspomaganiem pedałowania znaczenie mają limit 250 W mocy znamionowej oraz odcięcie wspomagania przed osiągnięciem 25 km/h.

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Nie bałbym się też samej wartości rzędu 125 Nm, bo dużo ważniejsza jest tutaj reakcja silnika na nacisk pedałów i to, czy oprogramowanie będzie w stanie dawkować moment bez szarpania przy ruszaniu na mokrej kostce, kiedy styk opony i powierzchni do ideałów nie należy. Amflow deklaruje zresztą obecność automatycznego trybu Auto Boost i kontroli trakcji, ale prawdziwym sprawdzianem będzie już sama jazda.

Pamiętajcie też, że duży moment stawia też wymagania łańcuchowi, przekładni i sterowaniu zmianą biegów. Wątpliwości mam zwłaszcza do droższej wersji Pro, która korzysta z trzybiegowej piasty. Jak więc taki układ w ogóle zniesie wieloletnie dojazdy z obciążeniem? Więcej o tym pisałem w artykule Zdradzę Ci prawdę o elektrycznych rowerach, której się boisz. Największe wady i zalety e-bike.

Karbonowa rama nie załatwia problemu masy i zasięgu

Producent chwali się masą 20,9 kg, ale ten wynik nie obejmuje bagażników, błotników, pedałów, podpórki, blokady i innych dodatków. Tymczasem redakcja E-MOUNTAINBIKE zważyła wyposażony egzemplarz Carbon Pro w rozmiarze M na 26,12 kg. Sporo, ale rower ma amortyzowany widelec o skoku 65 mm, sztycę z funkcją amortyzacji i dwa bagażniki o nośności 20 oraz 27 kg.

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Sam podczas testu FIIDO Nomads Pro przekonałem się za to, że imponujący napęd przestaje cieszyć, kiedy zaczyna brakować energii. Tamtejsze 417,6 Wh wystarczało mi przy mocnym wspomaganiu w górach na około 25-30 km, a tu Amflow ma wyjmowany akumulator 600 Wh, ale obiecywane 132 km w trybie Eco to wynik z płaskiej trasy i sprzyjających warunków, a nie prognoza dla jazdy pod górę z zakupami.

Pełne ładowanie w czasie 2 godziny i 23 minuty wymaga opcjonalnej ładowarki 508 W za dopłatę 229 euro, czyli około 1000 zł. Standardowa, 168-watowa potrzebuje według producenta 4 godzin i 36 minut, ale jeśli nie zależy wam na czasie, to akurat ładowanie niższą mocą jest korzystniejsze dla trwałości takich akumulatorów.

Amflow UE pokazuje, dokąd zmierzają miejskie rowery elektryczne

Podstawowy UE Carbon dostępny w cenie (w przeliczeniu) około 13650 zł korzysta z 10-biegowej elektronicznej przerzutki TRP i łańcucha. UE Carbon Pro za 3499 euro (15400 zł) dostaje pasek Gates oraz trzybiegową piastę, a obie wersje obsługują automatyczną zmianę przełożeń. Dochodzi do tego ładowanie telefonu, lokalizowanie przez Apple Find My i elektroniczne zabezpieczenia. Miło, ale żaden z tych dodatków nie zastąpi wygodnego serwisowania ani dobrze dobranego przełożenia. Osobiście do regularnych dojazdów w mieście wybrałbym raczej pasek, choć ograniczenie do trzech biegów w połączeniu z tak potężnym silnikiem skłania mnie do ostrożności.

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Na oficjalne ceny w polskich sklepach będziemy musieli poczekać, ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, że na tle premierowego Velo de Ville Revo-C widać ogromną zmianę. Oto właśnie tak mocne i zintegrowane napędy stają się osiągalne za mniejsze pieniądze. Moim zdaniem właśnie to jest najciekawsze w Amflow UE. Nie potrzebujemy w mieście coraz większej siły, bo przy elektrycznym wspomaganiu już dawno osiągnęliśmy poziom, który wystarcza do większości zastosowań. Potrzebujemy za to coraz lepszych rowerów, które potrafią tę siłę wykorzystać wtedy, kiedy faktycznie jest potrzebna. Amflow UE wygląda na krok w tym kierunku, ale o jego sukcesie zadecyduje przede wszystkim to, jak dobrze wypada podczas codziennej jazdy.

Źródła: Amflow, E-MOUNTAINBIKE