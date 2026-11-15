Magura chce zmienić rowerowe hamulce. Nowa klamka daje trzy regulacje i nawet 10% więcej siły

Tym razem zamiast wymieniać zacisk, przewody czy tarczę, właściciel hamulców Gustav Pro lub Gustav Elite może zmienić samą dźwignię. Nowa Gustav Ultra ma pozwolić dostroić reakcję hamulca do dłoni i terenu, a przy okazji wycisnąć z istniejącego układu nieco więcej siły.

Magura Gustav Ultra daje trzy niezależne regulacje

Najważniejszą cechą Gustav Ultra jest możliwość niezależnego regulowania trzech parametrów, które decydują o zachowaniu hamulca pod palcem. Pierwszy, Reach Adjust, odpowiada za odległość klamki od kierownicy. Dzięki konstrukcji przeznaczonej do obsługi jednym palcem Ultra można dosunąć bliżej chwytu niż standardowe dźwignie Gustav Pro i Elite, co docenią zwłaszcza osoby o mniejszych dłoniach.

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Znacznie ciekawszy jest jednak Power Adjust, który zmienia mechaniczne przełożenie dźwigni, a więc relację między naciskiem palca a siłą przekazywaną do hydraulicznego układu hamulcowego. Zakres regulacji wynosi 15%, natomiast według Magury najmocniejsze ustawienie pozwala uzyskać do 10% większą siłę hamowania względem seryjnej dźwigni Gustav Pro. Pamiętajcie jednak, że nie jest to wynik niezależnego pomiaru ani obietnica skrócenia drogi hamowania o jedną dziesiątą. Zresztą z fizyką nie wygramy, bo większa siła uzyskana dzięki zmianie przełożenia wymaga kompromisu w zakresie ruchu dźwigni potrzebnego do przemieszczenia tłoka.

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Trzeci mechanizm, Bite Point Adjust, reguluje skok jałowy, czyli ruch klamki, zanim hamulec zacznie reagować. Służy do tego zmiana wstępnego ustawienia tłoka. Magura przewidziała cztery pozycje, a zakres zmiany obejmuje do 25% ruchu dźwigni. Co ważne, wszystkie trzy parametry mają własną regulację, więc możemy przysunąć klamkę do kierownicy, ograniczyć skok jałowy i niezależnie dostosować przełożenie.

Większa siła nie zawsze oznacza lepsze hamowanie

Uważam, że najważniejsze w Gustav Ultra jest możliwość świadomego wyboru charakteru hamowania. Na przyczepnej trasie szybka reakcja i większa siła mogą pomagać, ale kiedy koło zaczyna tracić przyczepność, to bardziej zależy nam na modulacji, czyli płynnym dawkowaniu siły hamowania. Przesadnie agresywna klamka potrafi wtedy utrudnić jazdę, a to zwłaszcza na luźnym podłożu.

Zresztą przy okazji grubszych tarcz Shimano zwracałem już uwagę, że hamulec działa jako cały układ. Sama zmiana dźwigni nie poprawi przyczepności opony ani odporności zacisku i tarczy na przegrzewanie. Pierwsze wrażenia dziennikarzy Velomotion z jazdy na Gustav Elite z dźwignią Ultra wskazują jednak na łagodną, łatwą do dozowania reakcję. Co ciekawe, bezpośrednie porównanie z Race Pro pokazało, że ten drugi hamulec oferuje bardziej zdecydowaną reakcję i większą siłę, podczas gdy Gustav Ultra wyróżnia się płynniejszym dozowaniem hamowania.

Dobrze pomyślany dodatek, ale czy wart swojej ceny?

Magura wykonała dźwignię z kutego, obrabianego CNC aluminium i wykończyła ją srebrną anodowaną powłoką. Masa wynosi 48 gramów, a więc o 4 gramy więcej niż w Gustav Pro. Szkoda tylko, że każda zmiana ustawienia wymaga imbusa 3 mm, bo standardowa klamka Gustav Pro pozwala przynajmniej regulować odległość od kierownicy bez narzędzi. Więc pod tym względem Ultra jest krokiem wstecz.

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Cena też nie zachęca do eksperymentowania bez wyraźnej potrzeby. Producent życzy sobie 84,90 euro za sztukę, czyli około 375 zł, a komplet kosztuje 169,90 euro, czyli około 750 zł. Są to jednak przeliczenia bezpośrednie, a nie przewidywane ceny w polskich sklepach. Jest jednak drogo i takiego wydatku nie osładza fakt, że na start Magura dorzuca do limitowanego zestawu w Europie metalowe pudełko.

Źródła: Magura – Gustav Ultra, Velomotion, Pinkbike