2,2 mm metalu przeciwko ciężkim e-MTB. Shimano wreszcie odpowiedziało na rowerową przesadę

Nowe tarcze Shimano RT-6B750 oraz RT-CL750 są grubsze od standardowych modeli, bo zamiast grubości na poziomie 1,75 mm mają 2,2 mm. Różnica wynosi 0,45 mm, czyli około 26 procent więcej. Na pierwszy rzut oka brzmi to jak drobny szczegół, ale w praktyce właśnie takie drobne liczby potrafią decydować o tym, czy hamulec na długim zjeździe po prostu nas nie zawiedzie.

Shimano nie wymyśliło hamowania od nowa. Po prostu wreszcie uznało, że masa ma znaczenie

Tarcza hamulcowa w rowerze nie jest magicznym źródłem siły. Cały układ działa dopiero jako zestaw, czyli klamka, przewód, zacisk, tłoczki, klocki, tarcza, opona i przyczepność podłoża. Grubsza tarcza nie sprawi, że słabe opony nagle zaczną trzymać się mokrego kamienia, a źle dobrane klocki przestaną się przegrzewać. Daje jednak więcej materiału, większą sztywność i większą bezwładność cieplną. Innymi słowy, trudniej ją szybko rozgrzać do nieprzyjemnego zakresu, trudniej ją skrzywić po uderzeniu i łatwiej utrzymać bardziej powtarzalną pracę hamulca podczas długich, agresywnych zjazdów.

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W ciężkim e-MTB, rowerze downhillowym albo maszynie enduro z dużym skokiem zawieszenia hamowanie rzadko oznacza jedno krótkie dociśnięcie klamki. Częściej mówimy o ciągłym dozowaniu prędkości, poprawianiu toru jazdy i pilnowaniu przyczepności na odcinku, który trwa na tyle długo, że dłonie zaczynają odczuwać każdą wadę układu, a po każdych kolejnych 10 metrach czujemy, że coraz bardziej tracimy panowanie nad rowerem. Swoją nową tarczą Shimano celuje właśnie w ten konkretnym scenariusz.

Ciężkie e-MTB przestały być ciekawostką. Hamulce musiały dorosnąć

Odkąd piszę o e-bike, coraz częściej łapię się na tym, że klasyczne rowerowe kategorie zaczynają się rozmywać. Elektryczny rower górski nadal jest rowerem, ale jego masa, moment obrotowy, tempo zużycia osprzętu i wymagania serwisowe tworzą zupełnie inne realia niż przy lekkim hardtailu czy klasycznym fullu bez wspomagania.

W ciężkim e-MTB hamulce nie pracują tylko przeciwko prędkości. Pracują przeciwko masie, większej energii kinetycznej, wyższej średniej prędkości na podjazdach i zjazdach oraz stylowi jazdy, który dzięki wspomaganiu staje się po prostu bardziej intensywny. Rowerzysta częściej wraca na górę, częściej powtarza odcinek, częściej korzysta z cięższego sprzętu i częściej obciąża komponenty w sposób, który kilka lat temu był zarezerwowany dla bardziej wyspecjalizowanych maszyn.

Wystarczy spojrzeć na to, jak daleko poszła branża. Przy szosowym e-bike z napędem DJI Avinox widać, że mocne systemy elektryczne zaczynają wychodzić poza górskie nisze, a przy Moustache Game 2025 cięższe, droższe i mocniej wyposażone e-MTB wyglądają już jak naturalny kierunek rozwoju całej kategorii. W takim świecie 2,2 mm stali nie jest fanaberią. Jest odpowiedzią na rowery, które przestały udawać, że obowiązują je te same ograniczenia co lekkie maszyny sprzed dekady.

200 mm zamiast 203 mm i sekret 2,2 mm

Shimano przez lata korzystało z tarcz 203 mm, co zawsze było trochę osobliwe na tle skoków średnic w stylu 160, 180, 200 i 220 mm. Trzy milimetry nie wyglądają groźnie, ale w hamulcach tarczowych położenie zacisku względem tarczy ma znaczenie. Kto składał rower, zmieniał adaptery albo walczył z ocieraniem, ten wie, że czasem właśnie takie drobiazgi zabierają najwięcej czasu w procesie regulacji. Nowe tarcze Shimano występują w średnicach 200 oraz 220 mm, a cała ta rezygnacja z 203 mm na rzecz 200 mm ma uprościć montaż, ustawianie zacisku i zgodność z ramami oraz widelcami.

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Idąc dalej, najłatwiej byłoby napisać, że grubsze tarcze Shimano są po prostu lepsze. Tyle że w sprzęcie rowerowym rzadko działa to tak prosto. Większa grubość oznacza większą odporność na wyginanie, lepszą stabilność cieplną i potencjalnie dłuższą żywotność, ale nie zmienia całej fizyki hamowania. Jeśli ktoś jeździ spokojnie po mieście, ma lekki rower i nie przegrzewa hamulców, to prawdopodobnie nie potrzebuje takiego rozwiązania. Jeśli jednak ktoś waży dużo, jeździ ciężkim e-MTB, zjeżdża długo i agresywnie albo regularnie trafia na techniczne trasy, to taki dodatkowy margines zaczyna mieć sens.

Szczególnie ważna jest modulacja, czyli możliwość płynnego dozowania siły hamowania. Mocny hamulec, którego nie da się wyczuć, potrafi być bardziej problemem niż pomocą. Teraz jednak grubsza tarcza z nową konstrukcją otworów wentylacyjnych ma zapewniać bardziej przewidywalne zachowanie pod obciążeniem i mniejsze zmęczenie dłoni na długich zjazdach. W praktyce oznacza to mniej nerwowego ściskania klamki, mniej korekt i większe poczucie, że hamulec reaguje podobnie na początku oraz pod koniec odcinka.

Nie przeceniałbym jednak tej premiery. Shimano nie jest pierwszą firmą, która zauważyła zalety grubszych tarcz. SRAM z serią HS2 już wcześniej pokazał, że pogrubienie tarczy może być prostą drogą do poprawy zachowania hamulców w cięższym zastosowaniu. Shimano robi więc coś bardzo w swoim stylu – niekoniecznie wyprzedza rynek, ale wprowadza rozwiązanie wtedy, gdy może je uporządkować w ramach własnego ekosystemu.

Kompatybilność jest kluczowa. Nie każda tarcza pasuje do każdego hamulca

Nowe tarcze występują w dwóch wariantach mocowania, bo 6-bolt jako RT-6B750 oraz Center Lock jako RT-CL750. Teoretycznie obejmuje to zdecydowaną większość współczesnych piast w rowerach górskich. Tarcze są przeznaczone do najnowszych 4-tłoczkowych hamulców Shimano, w tym XTR, Deore XT oraz Deore.

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Przy 2,2 mm trzeba brać pod uwagę prześwit w zacisku, zużycie klocków, tolerancje montażowe i konkretne zalecenia dla danego hamulca. Różnica względem 1,75 mm nie jest kosmiczna, ale w ciasno ustawionym układzie hamulcowym może mieć znaczenie. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić zgodność, zamiast zakładać, że skoro mocowanie pasuje do piasty, cała reszta również zadziała bez problemu.

Właśnie tutaj rowerowa przyszłość pokazuje mniej efektowną twarz. Im bardziej zaawansowane robią się komponenty, tym ważniejsze staje się pilnowanie szczegółów. Mocniejszy silnik wymaga solidniejszego napędu. Większy akumulator podnosi masę. Większa masa obciąża zawieszenie, opony i hamulce. Lepsze hamulce wymagają z kolei zgodnych tarcz, klocków i zacisków. W efekcie nawet zwykły “upgrade” przestaje być prostą wymianą jednej części na nowszą.

Cena? Rozsądna, jeśli spojrzeć na klasę sprzętu

Ceny europejskie są zaskakująco rozsądne, a przynajmniej po prostym przeliczeniu. Warianty 200 mm kosztują 49,99 euro, czyli około 210 zł. Warianty 220 mm kosztują 54,99 euro, czyli około 235 zł. Co ciekawe, w euro cena jest taka sama dla wersji 6-bolt i Center Lock, choć w dolarach amerykańskich Center Lock wypada drożej.

Dla porządku warto też przypomnieć, że Shimano w ostatnich miesiącach ruszyło z kilkoma decyzjami pokazującymi większe odświeżenie osprzętu. Podobny konserwatywny, ale potrzebny ruch widać było m.in. przy Shimano Tiagra R4000, gdzie nie chodziło o fajerwerki, tylko o zamknięcie konkretnej luki w ofercie, a ostatnio przy nowej grupie DEORE, stawiającej na stare dobre linki.

Źródła: Shimano