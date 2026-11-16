Rower elektryczny z piekła rodem. Po odblokowaniu rozpędza się do 64 km/h

Podczas testowania ENGWE L20 3.0 Pro przekonałem się, jak wiele potrafi zmienić dobrze dobrany silnik centralny o momencie 100 Nm. M20 3.0 korzysta jednak z zupełnie innej filozofii napędu i mam wrażenie, że projektanci potraktowali pedały bardziej jako sposób na zachowanie rowerowego charakteru maszyny niż jej najważniejszy element.

Silnik ENGWE M20 3.0 ma oferować osiągi małego motocykla

ENGWE umieścił w tylnej piaście silnik o znamionowej mocy 750 W, który chwilowo ma osiągać 3300 W oraz moment obrotowy 120 Nm. Według producenta pojazd przyspiesza do 24 km/h w zaledwie 2,15 sekundy, a po aktywacji trybu terenowego rozwija nawet 64 km/h. Fabryczne ograniczenie amerykańskiej wersji wynosi z kolei około 32 km/h, ale już sam fakt istnienia szybszego trybu rodzi pytania o sens nazywania M20 3.0 mianem roweru.

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Warto przy tym pamiętać, że 3300 W mocy szczytowej nie oznacza możliwości ciągłego wykorzystywania takiej mocy. Jest to zwykle jedynie poziom chwilowy, który jest równie ulotny, jak energia zgromadzona w akumulatorze, który zresztą również “dostaje po ogniwach” w takich chwilach pełnych obciążenia.

Producent nie przedstawił z kolei szczegółowej charakterystyki pracy silnika pod długotrwałym obciążeniem, więc trudno określić, jak szybko elektronika ogranicza osiągi ze względu na temperaturę. Podobnie 120 Nm w silniku umieszczonym w piaście nie można bezpośrednio porównywać ze 100 Nm napędu centralnego, który wykorzystuje przełożenia rowerowej przekładni.

Nawet 290 kilometrów zasięgu? Chyba w snach…

ENGWE M20 3.0 korzysta z instalacji 60 V i akumulatora 20 Ah, co przekłada się na 1200 Wh energii. Wersja z dwoma akumulatorami oferuje już 2400 Wh, a więc niemal sześciokrotnie więcej niż np. testowany przeze mnie ostatnio FIIDO Nomads Pro. Producent deklaruje zaś nawet 290 kilometrów zasięgu przy minimalnym wspomaganiu oraz około 137 kilometrów podczas jazdy na samej manetce. Matematyka sugeruje jednak co innego, bo przejechanie 290 kilometrów na 2400 Wh wymagałoby średniego zużycia zaledwie 8,3 Wh/km, a przy maksymalnej deklarowanej prędkości opór aerodynamiczny będzie już ogromnym przeciwnikiem.

ENGWE dorzuca przynajmniej ładowarkę 8 A, która według producenta uzupełnia 80% energii pojedynczego akumulatora w około dwie godziny. Oba pakiety wymagają jednak osobnego ładowania, co przy codziennym użytkowaniu może być zwyczajnie uciążliwe, ale i tak największe wątpliwości budzi we mnie masa pojazdu i związane z nią wymagania wobec hamulców oraz zawieszenia. M20 3.0 waży 46,3 kg, korzysta z szerokich opon 20 × 4 cale, pełnego zawieszenia i czterotłoczkowych hamulców hydraulicznych z tarczami o średnicy 203 mm. Przy takiej konstrukcji trudno mówić o wygodnym wnoszeniu sprzętu po schodach czy przyjemnej jeździe bez wspomagania.

Sam zestaw hamulców wygląda z pozoru rozsądnie, ale pamiętajmy, że przy dwukrotnym wzroście prędkości energia kinetyczna rośnie czterokrotnie. Dlatego przy prędkości 64 km/h znaczenie ma nie tylko średnica tarcz, ale również przyczepność opon, odprowadzanie ciepła i zachowanie całego pojazdu podczas awaryjnego hamowania. Zwłaszcza kiedy na takim sprzęcie jeździmy nie sami, a z drugą osobą, bo maksymalna ładowność rzędu 150 kg to dopuszcza.

Tani elektryczny motocykl, którego w Polsce nie potraktujemy jak roweru

Na wyposażeniu ENGWE M20 znajdziemy wygodne siedzenie dla dwóch osób, podwójne reflektory, kierunkowskazy, schowek oraz kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 8,9 cm. Jest nawet odblokowywanie przez Bluetooth, więc sporo tutaj funkcji rodem z motocykla. Cena jednak nie powala, bo za ENGWE M20 3.0 Amerykanie płacą od 1399 do 1699 dolarów, czyli około 5600-6800 zł przy aktualnym kursie walut. Na tle znacznie droższych elektrycznych jednośladów marki Super73 wygląda to wyjątkowo atrakcyjnie.

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W Polsce naturalnie z takim sprzętem zaczynają się problemy. Nasze przepisy ograniczają pomocniczy napęd roweru elektrycznego do 250 W mocy znamionowej ciągłej, napięcia 48 V i wspomagania zanikającego po przekroczeniu 25 km/h. ENGWE M20 3.0 nie spełnia tych wymagań nawet przy fabrycznym ograniczeniu prędkości. Jego odblokowana wersja przekracza też limit 45 km/h przewidziany dla motorowerów, a na dodatek nie mamy również potwierdzenia europejskiej homologacji, która pozwalałaby legalnie korzystać z tej amerykańskiej konfiguracji jako pojazdu silnikowego na drogach publicznych.

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Właśnie dlatego M20 3.0 jest dla mnie ot ciekawym przykładem rozwoju elektrycznych jednośladów. ENGWE pokazuje, że za równowartość kilku tysięcy złotych można już stworzyć maszynę o możliwościach zbliżonych do małego motocykla, a to wszystko z dosyć dużym akumulatorem i bogatym wyposażeniem. Jednocześnie udowadnia, jak łatwo przekroczyć granicę, za którą rower przestaje być rowerem, ale jeszcze nie staje się pełnoprawnym pojazdem drogowym.

Źródła: Electrek, ENGWE USA