Koniec z ryzykowaniem na rowerze? Niemcy znaleźli na to proste rozwiązanie

Rowerzysta, który zamierza skręcić, musi najpierw zrobić coś, co na chwilę ogranicza jego kontrolę nad rowerem. Wyciąga rękę, a jeśli akurat jedzie po nierównym asfalcie, hamuje lub omija dziurę, to oto zostaje mu tylko jedna dłoń na kierownicy. Trudno udawać, że taki sposób sygnalizowania manewru jest idealny. Zwłaszcza że w samochodach i motocyklach ten problem inżynierowie rozwiązali już dawno temu, a w rowerach ciągle tego brakuje. Czy TURNTEC T2 ma szanse, aby to zmienić? Nie jest to wprawdzie pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku, ale jego konstrukcja jest na tyle ciekawa, że zdobyła właśnie German Design Award 2027 w kategorii rowerów i e-bike’ów.

Niemcy chcą, żeby rowerzyści przestali odrywać ręce od kierownicy

TURNTEC T2 to ważący 165 gramów zestaw dwóch kierunkowskazów LED, które montujemy na końcach kierownicy roweru. Ich największą zaletą jest sposób obsługi, bo zamiast sięgać palcem do dodatkowego przełącznika, wystarczy lekko nacisnąć odpowiedni moduł zewnętrzną częścią dłoni. Kierunkowskaz zaczyna migać, a my możemy nadal trzymać kierownicę i mieć pełny dostęp do hamulców. Krótkie naciśnięcie uruchamia domyślnie 15 błysków, ale liczbę tę można zmienić w zakresie od 5 do 30. Dłuższe pozwala z kolei aktywować sygnalizację ciągłą, a do tego producent przewidział funkcję świateł awaryjnych.

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Najbardziej podoba mi się jednak to, że TURNTEC T2 nie potrzebuje żadnego dodatkowego zasilania, bo wewnątrz kierownicy znajduje się wymienny akumulator o pojemności 700 mAh, a oba kierunkowskazy łączy przewód ukryty w jej wnętrzu. Ładowanie odbywa się przez USB-C w lewym module, a system informuje o niskim poziomie energii. Producent postawił również na aluminiowe obudowy, odporność na deszcz i możliwość wymiany poszczególnych części.

O podobnym rozwiązaniu pisałem już przy okazji SideLights, które również wykorzystuje końcówki kierownicy do sygnalizowania manewrów. Niemiecki TURNTEC T2 idzie jednak w kierunku prostszej, wyspecjalizowanej konstrukcji, zamiast łączyć kierunkowskazy z rozbudowanym oświetleniem. Ma to sens zwłaszcza w przypadku rowerzystów, którzy posiadają już dobre główne lampki, a potrzebują wyłącznie dodatkowej sygnalizacji.

Czy takie kierunkowskazy rzeczywiście zwiększają bezpieczeństwo?

Tutaj pojawia się jednak kilka problemów, o których producent niespecjalnie wspomina w materiałach promocyjnych. Niemiecki klub rowerowy ADFC sprawdził TURNTEC T2 podczas jazdy i zwrócił uwagę przede wszystkim na obsługę w zimowych rękawicach. W takich warunkach trudno wyczuć moment aktywacji przycisku, więc rowerzysta musi czasami zerknąć na kierunkowskaz. Trudno uznać to za idealne rozwiązanie, skoro jednym z jego głównych zadań jest ograniczanie rozpraszania uwagi.

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Dochodzi do tego kwestia widoczności. Mocne światło słoneczne może utrudniać dostrzeżenie migających diod, a sam rowerzysta potrafi zasłonić jeden z kierunkowskazów kierowcy samochodu znajdującego się za nim pod określonym kątem. W mojej ocenie jest to największa słabość całego pomysłu. Sam fakt, że lampka miga, nie oznacza przecież, że pozostali uczestnicy ruchu rzeczywiście ją widzą. Dlatego nawet z takim wyposażeniem nie rezygnowałbym całkowicie z tradycyjnego sygnalizowania ręką, a to szczególnie w trudnych warunkach.

Nie każdy rower pozwoli też zamontować TURNTEC T2. System wymaga kierownicy o średnicy wewnętrznej od 17,5 do 19,5 mm i wygięciu nieprzekraczającym 20 stopni. Problematyczne mogą być również lusterka oraz dodatkowe uchwyty na jej końcach. Same kierunkowskazy poszerzają na dodatek całą kierownicę o kilka centymetrów, co ma znaczenie podczas przeciskania się przez wąskie przejścia. Warto też pamiętać, że niemiecka homologacja StVZO nie przesądza automatycznie o zgodności urządzenia ze wszystkimi polskimi wymaganiami technicznymi.

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Największą przeszkodą pozostaje jednak cena. Producent wycenił TURNTEC T2 na 124,90 euro, czyli około 550 złotych, a to sporo jak za dwa kierunkowskazy. Zwłaszcza że taki sprzęt nie wyeliminuje zagrożeń na skrzyżowaniach, nie zastąpi obserwowania otoczenia i nie sprawi, że kierowcy nagle zaczną zwracać większą uwagę na rowerzystów. Rozwiązuje jednak jeden konkretny problem, który towarzyszy nam od dziesięcioleci.

Źródła: Pedelec-Elektro-Fahrrad, busch+müller, ADFC