Motocyklowe rozwiązanie trafiło do roweru. Ten mostek ma odciąć drgania, zanim dotrą do dłoni

Zamiast ulepszać amortyzator, opony czy chwyty, firma MSC Moto zajęła się samym mostkiem kierownicy. Co najciekawsze, nie zaczynała przy tym od zera, bo sięgnęła po technologię, którą wcześniej rozwijała z myślą o motocyklach terenowych. Tak właśnie powstał Syncro Dampened MTB Stem, czyli mostek, który ma ograniczać przenoszenie drgań, zanim te dotrą do kierownicy.

Osiem poliuretanowych elementów ma odmienić jazdę na MTB

Podstawą nowego mostka MSC Moto jest rozwiązanie znane z motocyklowego systemu APEX, który firma opracowała z myślą o ograniczaniu drgań i uderzeń podczas jazdy w wymagającym terenie. W motocyklach problem jest szczególnie dotkliwy, bo oprócz nierówności nawierzchni źródłem wibracji bywa również silnik, a samo prowadzenie ciężkiej maszyny po kamieniach czy pustynnych bezdrożach wymaga sporo siły.

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MSC Moto postawiło więc na odizolowanie mocowania kierownicy za pomocą ośmiu poliuretanowych elementów tłumiących, rozmieszczonych po obu stronach punktów mocowania. Rowerowy Syncro, wykorzystuje podobną zasadę, choć konstrukcja musiała naturalnie zostać dostosowana do zupełnie innych obciążeń i gabarytów. W tym celu producent przygotował dwie oddzielne części wykonane z aluminium obrabianego metodą CNC, które odpowiadają za mocowanie do rury sterowej widelca oraz kierownicy. Między nimi znalazło się osiem stożkowych elementów z żywicy poliuretanowej, które zapewniają elastyczne połączenie i ograniczają bezpośredni kontakt metalowych elementów.

Cały pomysł sprowadza się do wykorzystania właściwości polimeru, który pod obciążeniem odkształca się i rozprasza część energii drgań. Dzięki temu kierownica nie jest połączona z rurą sterową tak sztywno jak w klasycznym mostku. Jednocześnie szerokie rozmieszczenie elementów tłumiących ma według producenta zachować odpowiednią sztywność układu kierowniczego. W standardzie otrzymujemy czerwone wkładki, ale MSC Moto oferuje również bardziej miękkie, żółte odpowiedniki, które powinny skuteczniej ograniczać część wibracji kosztem większej podatności na odkształcenia.

Pomimo dosyć masywnego wyglądu, cały ten intrygujący mostek waży 265 gramów. Dostępne są też warianty o długości 40 i 50 mm oraz mocowania pod kierownice o średnicy 31,8 i 35 mm, a wysokość obejmy rury sterowej wynosi 34 mm. MSC Moto deklaruje przy tym, że całą konstrukcję, łącznie z poliuretanowymi wkładkami, produkuje w Australii.

Czy tłumienie drgań w mostku rzeczywiście ma sens?

Sam pomysł nie jest zupełną nowością. Już w 2021 roku firma XC Gear oferowała mostek Hammerhead 360, który wykorzystywał podobną ideę izolowania kierownicy za pomocą polimerów. Istnieją też rozwiązania pokroju Redshift ShockStop, które wprowadzają dodatkowy ruch kierownicy względem rury sterowej. Różnica polega na tym, że MSC Moto koncentruje się przede wszystkim na filtrowaniu drobnych wibracji, a nie zapewnianiu wyraźnego skoku zawieszenia.

Niedawno pisałem z kolei o amortyzatorze DT Swiss F132, który pokazał, jak bardzo rowerowe zawieszenie zaczyna wykraczać poza klasyczne MTB. MSC Moto proponuje podejście uzupełniające, bo nawet dobrze wyregulowany amortyzator nie eliminuje wszystkich wysokoczęstotliwościowych drgań. Dodatkowy element tłumiący może więc poprawić komfort bez konieczności wymiany widelca czy przebudowy całego roweru.

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Najbardziej interesuje mnie jednak coś innego, a mianowicie wpływ takiej konstrukcji na precyzję prowadzenia. Mostek nie służy przecież wyłącznie do utrzymywania kierownicy w odpowiednim miejscu, bo przenosi również siły podczas hamowania, gwałtownego skręcania czy podciągania przedniego koła. Jeśli poliuretanowe wkładki odkształcają się pod wpływem drgań, to będą również reagować na obciążenia generowane przez samego rowerzystę. Cała sztuka polega więc na takim dobraniu ich sztywności i rozmieszczenia, aby tłumiły niepożądane wibracje, ale jednocześnie nie sprawiały, że reakcje roweru na ruchy kierownicą staną się mniej bezpośrednie.

MSC Moto zapewnia, że szerokie rozmieszczenie elementów tłumiących rozwiązuje ten problem, a testy terenowe prowadzone od stycznia 2025 roku wykazały zauważalną poprawę komfortu i mniejsze zmęczenie dłoni. Brakuje jednak ciągle niezależnych pomiarów pokazujących, jak bardzo maleje amplituda drgań przy różnych częstotliwościach i jak zmienia się sztywność układu kierowniczego. Pozostaje również pytanie o trwałość samych wkładek, które przez lata będą pracować pod zmiennym obciążeniem i w kontakcie z wodą, błotem oraz niskimi temperaturami.

Niemal 1000 zł za mostek. Czy warto?

MSC Moto wyceniło Syncro Dampened MTB Stem na 350 dolarów australijskich, czyli około 960 złotych w bezpośrednim przeliczeniu, więc ewentualna wysyłka i opłaty importowe mogą zwiększyć ostateczny wydatek. Producent oferuje już sprzedaż oraz wysyłkę międzynarodową, ale kiedy zastanawiam się, czy wydałbym tyle na mostek, to nie mam prostej odpowiedzi. Na pewno nie sięgnąłbym po niego bez wcześniejszego sprawdzenia, czy mój rower rzeczywiście potrzebuje takiego dodatku.

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Tak się bowiem składa, że odpowiednio dobrane ciśnienie w oponach, poprawne ustawienia amortyzatora i wygodniejsze chwyty również mogą zapewnić wyraźną poprawę komfortu i to często znacznie niższym kosztem. Jeśli jednak ktoś ma już dobrze skonfigurowany rower, a mimo tego ciągle zmaga się ze zmęczeniem dłoni podczas długich, wymagających zjazdów, to dodatkowe tłumienie w mostku zaczyna mieć sens.

Źródła: MSC Moto, Redshift Sports, Pinkbike