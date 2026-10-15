Gravel właśnie pożera MTB. Ten amortyzator za 5000 zł pokazuje, jak bardzo zmieniły się rowery

Dziś coraz to nowsze i rewolucyjne rozwiązania schodzą do normalnej sprzedaży i zaczynają być traktowane jak zwykłe części do modernizacji istniejącego sprzętu. Właśnie dlatego najnowszy ruch firmy DT Swiss jest ważniejszy, niż sugerowałaby premiera byle kolejnego amortyzowanego widelca.

DT Swiss F132 można wreszcie kupić bez całego roweru

DT Swiss F132 nie jest zupełną nowością. Konstrukcja pojawiła się wcześniej w gotowych rowerach, początkowo w ramach współpracy z Canyonem, a później również w modelach innych producentów. Teraz zmienia się jednak najważniejsza rzecz – F132 oraz F132 One trafiają na rynek, więc można kupić je oddzielnie i zamontować w kompatybilnym gravelu. Stanowi to kolejny dowód na to, że amortyzacja w gravelach przestaje być eksperymentem, bo przecież RockShox od dawna oferuje Rudy XPLR ze skokiem 30 lub 40 mm, a FOX ma 32 Taper-Cast z 40-50 mm skoku.

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DT Swiss nie wymyśla więc czegoś zupełnie nowego, ale dokłada do kategorii produkt, który ma być łatwiejszy do dopasowania do różnych rowerów. Podstawą obu wersji F132 jest 40 mm skoku, sprężyna powietrzna LineAir SL, golenie o średnicy 32 mm oraz możliwość stosowania opon 700C o szerokości do 50 mm. Do tego dochodzi opcjonalny zestaw adapterów bikepackingowych, pozwalających zamontować po bokach bagaż o masie do 3 kg na stronę.

Brzmi już trochę mniej jak “szosa na szuter”, prawda?

Amortyzator za ponad 5000 zł, ale tańsza wersja jest dostępna

Najdroższy F132 One waży według producenta 1340 gramów i wykorzystuje tłumik PlainGain z regulacją odbicia oraz zdalną blokadą PushControl obsługiwaną z kierownicy. Kosztuje 1149 euro, czyli około 5020 zł.

Tańszy F132 waży 1380 gramów, wykorzystuje prostszy tłumik OpenFlow i obywa się bez zdalnej blokady oraz regulacji odbicia. Jego cena wynosi 809 euro, czyli około 3535 zł.

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Różnica masy wynosi zaledwie 40 gramów, więc dopłata prawie 1500 zł idzie przede wszystkim w stronę bardziej zaawansowanej kontroli. Dla osób ścigających się sama możliwość szybkiej blokady widelca przed asfaltowym odcinkiem może mieć sens. Nawet pomimo tego, że 40 mm skoku to nadal na tyle niewiele, że trudno obawiać się, iż gravel nagle zacznie zachowywać się jak miękko zawieszony rower enduro. Chodzi raczej o odfiltrowanie drobnych uderzeń, kamieni, korzeni oraz nierówności, które przy dłuższej trasie zwyczajnie męczą ręce.

Nie można po prostu wsadzić F132 do dowolnego gravela

Najciekawszym elementem całej premiery nie jest dla mnie nawet tłumik czy masa, lecz trzy dostępne wartości offsetu na poziomie 45, 50 oraz 56 mm. Offset z kolei określa przesunięcie osi przedniego koła względem osi rury sterowej i wpływa na parametr trail, a więc również na stabilność oraz szybkość reakcji roweru na ruch kierownicą. Innymi słowy, wymiana sztywnego widelca na amortyzowany nie sprowadza się do zasady “stary wyciągam, nowy wkładam”.

Zmiana długości widelca oraz offsetu potrafi zauważalnie zmodyfikować prowadzenie całego roweru. DT Swiss przygotował więc internetowy selektor, w którym podaje się podstawowe dane dotyczące geometrii ramy, a system wskazuje najbardziej odpowiednią wersję F132 i pokazuje, jak inne warianty wpłynęłyby na zachowanie roweru.

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Wydaje mi się, że właśnie ten pozornie błahy element może okazać się ważniejszy dla przyszłości amortyzowanych graveli niż sam fakt pojawienia się kolejnego produktu. Jeśli takie widelce mają wyjść poza niszę, muszą przestać być komponentami przygotowywanymi wyłącznie pod kilka konkretnych ram.

Czy gravel właśnie próbuje ponownie wynaleźć MTB?

Największy paradoks całej tej historii polega na tym, że branża przez lata przekonywała nas do gravela jako prostego roweru do wszystkiego, a teraz krok po kroku dokłada mu rozwiązania znane z MTB. Szersze opony? Są. Droppery? Są. Coraz bardziej terenowa geometria? Jak najbardziej. Teraz dochodzi jeszcze amortyzator i nie jest to już nic niszowego. Podobny kierunek było już widać przy Mosaic GT-i55, którego przygotowano pod krótkoskokowy amortyzator, a także przy Factorze Elara z miejscem na opony o szerokości aż 57 mm. Z kolei Berria Naii z systemem Softex pokazuje, że producenci coraz częściej szukają sposobów na zwiększenie komfortu nawet bez klasycznego amortyzatora.

Nie oznacza to oczywiście, że każdy gravel powinien dostać F132. Jeśli jeździcie przede wszystkim po asfalcie i równych szutrach, to szeroka opona ustawiona na odpowiednim ciśnieniu nadal załatwi większość problemów znacznie taniej, lżej i bez konieczności serwisowania widelca. W trudniejszym terenie zaczyna to jednak wyglądać zupełnie inaczej, ale to niezmiennie sprawia, że przesuwamy odpowiedź na pytanie “w którym miejscu kończy się gravel?”. Jeśli krótkoskokowe widelce stanieją, a producenci ram zaczną od początku projektować geometrię z myślą o 30-40 mm skoku, to amortyzowany gravel może przestać być egzotyką dokładnie tak, jak kilka lat temu przestały nią być opony przekraczające 45 mm szerokości.

Źródła: Bikerumor, DT Swiss, RockShox