FOLDEE to pełnowymiarowy rower transportowy o długości aż 213 cm, który dzięki specjalnemu mechanizmowi może złożyć się do rozmiarów porównywalnych ze zwyczajnym jednośladem. Przyznam, że sam pomysł bardzo mi się podoba, bo choć producenci rowerów cargo potrafią już przewozić nimi naprawdę imponujące ładunki, to ciągle nie rozwiązali kwestii ich przechowywania. W końcu co z tego, że rower zastąpi samochód podczas zakupów, skoro później nie zmieści się w garażu, windzie albo typowej rowerowni?

Dwa zawiasy mają rozwiązać największy problem rowerów cargo

Nie tak dawno moją uwagę przykuł rower Bike 43 Short, który dzięki modułowej konstrukcji może zmieniać się wraz z potrzebami właściciela. Australijczycy poszli jednak inną drogą, bo zamiast zmieniać funkcjonalność roweru poprzez przebudowę, pozwalają mu zmniejszać gabaryty każdego dnia.

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FOLDEE powstał w Melbourne we współpracy z warsztatem LOOP Cycles, a za projektem stoi Tim Collins. Konstrukcja jest klasycznym rowerem transportowym z platformą ładunkową, która jest umieszczona przed kierownicą. Ma ona 65 cm długości i 53 cm szerokości, podczas gdy sam rozstaw osi wynosi 160 cm. Przednie koło ma 20 cali, a tylne 26 cali, co pozwala zachować stosunkowo nisko umieszczoną platformę i jednocześnie korzystać z większego koła napędowego.

Najciekawszy element ukrywa się jednak w ramie, która korzysta z opatentowanego systemu dwóch zawiasów. Pozwalają one zmienić układ konstrukcji i znacząco ograniczyć przestrzeń zajmowaną przez rower. Producent zapewnia, że cały proces trwa zaledwie kilka sekund i nie wymaga narzędzi, a po złożeniu FOLDEE zajmuje miejsce porównywalne ze zwyczajnym rowerem. Niestety jednak (co dziwaczne) brakuje na tę chwilę dokładnych wymiarów takiej konfiguracji, więc trudno stwierdzić, czy zmieści się np. w konkretnej windzie.

Składana rama w rowerze cargo. Czy to może wytrzymać lata?

Największym wyzwaniem FOLDEE pozostaje oczywiście wytrzymałość konstrukcji. Podczas jazdy z ciężkim ładunkiem rama musi przenosić nie tylko jego masę, ale też dodatkowe siły podczas hamowania, skręcania czy pokonywania nierówności. Każdy zawias staje się wtedy potencjalnym punktem powstawania luzów i koncentracji naprężeń, a wieloletnie użytkowanie może wystawić go na poważną próbę.

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Aby zadbać o trwałość, Australijczycy wykorzystali stal chromowo-molibdenową 4130 i przez kolejne generacje prototypów mieli dopracować mechanizmy składania. Testowali również konstrukcję na nierównych drogach, a nawet podczas Melbourne Roobaix, czyli imprezy słynącej z jazdy po bruku. FOLDEE zdobył nawet nagrodę Start-Up Award podczas Eurobike 2026. Jury doceniło jego zaskakująco łatwe prowadzenie nawet z obciążeniem, ale jednocześnie wskazało, że sam mechanizm składania wymaga dalszego dopracowania.

Wszystko fajnie, wszystko spoko, ale jednocześnie producent nie podaje żadnych wyników niezależnych badań zmęczeniowych, danych o liczbie cykli składania oraz dokładnej dopuszczalnej ładowności.

FOLDEE jest drogi, a do tego nie ma nawet silnika

Gotowy rower ze stalową ramą kosztuje w oficjalnym australijskim sklepie 7400 dolarów australijskich, czyli około 20000 zł. Producent oferuje również tytanową ramę za 6500 AUD (około 17600 zł) oraz ręcznie wykonywaną w Melbourne stalową ramę Atelier za 9250 AUD (około 25000 zł). Sporo. Dlatego właśnie najbardziej zaskakuje mnie to, że kompletny FOLDEE nie ma wspomagania elektrycznego. Dostajemy klasyczny 11-biegowy napęd Shimano CUES, hydrauliczne hamulce tarczowe Bengal ARES 3, platformę transportową i podpórkę. Owszem, taka konfiguracja upraszcza serwisowanie i eliminuje dodatkową masę akumulatora oraz silnika, ale przy rowerze za 20 tysięcy złotych, przeznaczonym do przewożenia ładunków, brak wspomagania trudno uznać za zaletę dla każdego użytkownika.

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Mimo tych zastrzeżeń uważam, że FOLDEE jest jednym z ciekawszych pomysłów na rozwój rowerów transportowych. Nie próbuje bowiem przewozić coraz większych ciężarów ani zastępować samochodu coraz to mocniejszym silnikiem. Zamiast tego rozwiązuje problem, który pojawia się dopiero po zakończeniu jazdy. Jeśli producenci zdołają obniżyć koszt takiej konstrukcji i udowodnić jej wieloletnią trwałość, to składane rowery cargo mogą znaleźć znacznie więcej nabywców. W końcu nie każdy, kto chce zrezygnować z samochodu podczas codziennych zakupów, ma jednocześnie ochotę przeznaczyć pół garażu na wielki rower.

Źródła: FOLDEE