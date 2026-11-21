Podczas gdy standardowy model wspomnianego widelca waży według producenta 2165 gramów, to jego nowa odmiana Edge World Cup osiąga już 2230 gramów, a na dodatek kosztuje o 650 euro więcej. Czyżby więc Niemcy postanowili wykorzystać droższy materiał tylko po to, żeby stworzyć cięższy komponent? Oczywiście sprawa nie jest aż tak prosta, bo sama masa nie mówi nam wszystkiego o konstrukcji, a niestety producent tej sprawy nie ułatwia.

Czy karbon w amortyzowanym widelcu ma sens?

Firma Intend od dawna eksperymentuje z widelcami typu upside-down, czyli odwróconymi. W przeciwieństwie do klasycznych amortyzatorów rowerowych grubsze rury znajdują się w tych modelach przy koronie widelca, a cieńsze elementy pracują bliżej osi przedniego koła. Takie rozwiązanie pozwala potencjalnie zmniejszyć masę nieresorowaną i odpowiednio rozłożyć sztywność całej konstrukcji, ale stawia też przed inżynierami spore wyzwanie. Brak charakterystycznego mostka łączącego dolne golenie sprawia bowiem, że utrzymanie odpowiedniej sztywności skrętnej wymaga szczególnej uwagi.

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Właśnie w tym miejscu karbon zaczyna mieć sens, bo kompozyt z włókna węglowego pozwala projektować sztywność w konkretnych kierunkach poprzez odpowiednie ułożenie warstw materiału. Widelec musi przecież wytrzymywać nie tylko pionowe uderzenia podczas lądowania, ale również siły boczne oraz momenty skręcające generowane podczas hamowania i pokonywania zakrętów. Jednocześnie karbon nie jest niezniszczalny, a jego odporność na miejscowe uderzenia i sposób uszkadzania się różnią się od charakterystyki aluminium. Nie wystarczy więc zastąpić metalowej rury kompozytową, żeby automatycznie stworzyć lepszy produkt. Wiele sprowadza się do projektu.

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W przypadku Edge WC producent zastosował karbonowe rury górne, ale nie przedstawił niezależnych pomiarów pokazujących, jak zmieniła się sztywność względem standardowego Edge. Intend porównuje wprawdzie masę nowości do modelu Hero, a sztywność do Flash, lecz bez konkretnych wartości trudno ocenić skalę korzyści.

Nie bez powodu taka strategia przynosi mi na myśl ekstremalny widelec Intend One Piece, który powstał z wykorzystaniem frezowanego aluminium zamiast karbonu. Niemcy ewidentnie nie mają więc jednej recepty na idealne zawieszenie, a ich podejście bardziej przypomina nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań.

Dwa karbonowe widelce, tylko 14 egzemplarzy i ceny z kosmosu

Pierwszą nowością niemieckiej firmy jest wspomniany Edge WC. To jednopółkowy (półka to element konstrukcyjny, który łączy jego dwie golenie i mocuje je do rury sterowej roweru) widelec enduro o skoku 150-180 mm, masie 2230 gramów i przesunięciu osi względem osi sterowej (offsecie) wynoszącym 44 mm. Producent przewidział oś 15 mm oraz mocowania tarcz hamulcowych o średnicy 200/203 lub 220/223 mm. Cena sięga 2549 euro, a więc około 11190 zł w bezpośrednim przeliczeniu.

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Znacznie bardziej ekstremalny Infinity WC korzysta z dwóch półek, oferuje skok 170-200 mm, obsługuje osie 15 i 20 mm oraz waży 3050 gramów. Przy offsetcie 48 mm i mocowaniu mostka Direct Mount jest to konstrukcja przeznaczona przede wszystkim do freeride’u i downhillu. Kosztuje 2899 euro, czyli około 12725 zł. Co ciekawe, Infinity wcześniej pozostawał prototypem.

Oba widelce mają szare korony z powłoką Cerakote Transfer Grey oraz złote detale, a kupujący mogą dobrać do nich amortyzatory tylne Hover lub Rover w pasującym wykończeniu. Najmocniejszym argumentem przemawiającym za wybór Edge WC jest z kolei sukces Raphaeli Richter, która zdobyła na nim mistrzostwo świata w enduro w Finale Ligure. Potwierdza to, że konstrukcja sprawdza się w profesjonalnym segmencie.

Źródła: Intend, Bikerumor, BIKE Magazin