Twój rower może jeździć znacznie lepiej. Dwa czujniki mają zdradzić dlaczego

Producenci od dawna oddają nam coraz więcej możliwości regulacji swoich rowerów, ale jednocześnie oczekują, że sami będziemy wiedzieć, jak je wykorzystać i zrobić z jednośladu ideał skrojony pod nas. SuspensionIQ chce zakończyć takie zgadywanie. Zamiast polegać na odczuciach rowerzysty, analizuje rzeczywistą pracę amortyzatorów i sugeruje konkretne zmiany ich ustawień.

SuspensionIQ, czyli dwa czujniki i 100 pomiarów na sekundę

System, który producent pokazał podczas Sedona Mountain Bike Festival w dniach 6-8 listopada 2026 roku, składa się z dwóch czujników montowanych przy przednim widelcu oraz tylnym amortyzatorze. Każdy z nich mierzy położenie elementu zawieszenia z częstotliwością 100 Hz, czyli co 10 milisekund, a dodatkowo rejestruje ruch za pomocą wbudowanego układu IMU. Deklarowany zakres pomiarowy sięga 210 mm, co w przypadku tylnego amortyzatora nie oznacza to skoku tylnego koła, bo ten zależy również od kinematyki ramy.

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Producent podkreśla, że zweryfikował pomiary względem referencyjnego systemu pracującego z częstotliwością 1000 Hz, więc jeśli temu wierzyć, to nowemu sprzętowi dokładności nie brakuje. Jak z kolei działa? Ano tak, że na podstawie zmian położenia, taki system oblicza prędkość ugięcia i odbicia amortyzatorów, a następnie zestawia wyniki ze śladem GPS. Dzięki temu można sprawdzić, jak zawieszenie zachowywało się na konkretnym odcinku trasy, a nie tylko odczytać jego maksymalne ugięcie.

Najważniejsza funkcja kryje się jednak w oprogramowaniu. SuspensionIQ analizuje pomiary, uwzględnia wcześniejsze ustawienia oraz charakterystykę konkretnego amortyzatora, a później proponuje jedną zmianę do sprawdzenia. Może to być korekta ciśnienia albo przestawienie pokrętła tłumienia o określoną liczbę kliknięć. Co ważne, producent deklaruje, że bada charakterystykę tłumików na własnych stanowiskach pomiarowych, więc rekomendacje mają uwzględniać rzeczywiste różnice między konstrukcjami. Po kolejnym przejeździe system porównuje wyniki i ocenia, czy korekta przyniosła oczekiwany efekt.

Pomysł nie jest nowy, ale SuspensionIQ chce zrobić to lepiej

Niedawno pisałem o amortyzatorze EXT Aria V2, który pokazuje, jak skomplikowane potrafią być współczesne konstrukcje mechaniczne. Z kolei Scott Spark DC z systemem Flight Attendant reprezentuje zupełnie inne podejście, bo w nim to wbudowana elektronika automatycznie reguluje charakter pracy zawieszenia podczas jazdy. SuspensionIQ z kolei nie ingeruje bezpośrednio w amortyzatory, a pomaga rowerzyście samodzielnie wykorzystać ich możliwości jeszcze przed ruszeniem w trasę.

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Nie jest przy tym pierwszym takim rozwiązaniem. Przykładowo firma Motion Instruments już w 2024 roku wprowadziła System 2, czyli zestaw do telemetrii zawieszenia z dwoma czujnikami i aplikacją MotionIQ. Co ciekawe, komplet kosztował podczas premiery 499 dolarów, a więc o 250 dolarów mniej niż dzisiejszy SuspensionIQ. Konkurent korzysta też z innej metody pomiaru tylnego zawieszenia, bo obserwuje obrót przegubu, zamiast bezpośrednio rejestrować położenie tłoczyska amortyzatora. Różnice konstrukcyjne są więc istotne, ale sam pomysł przeniesienia profesjonalnej telemetrii do zwykłego roweru nie stanowi już żadnej rewolucji.

Dlatego w moich oczach, że o sukcesie SuspensionIQ nie zdecydują same czujniki, a trafność jego rekomendacji. System oferuje nawet trzy poziomy szczegółowości podpowiedzi – od prostej zmiany ustawienia po rozpisanie obliczeń, które doprowadziły algorytm do konkretnego wniosku. Podoba mi się również to, że potrafi przyznać, kiedy pomiary nie wystarczają do wydania sensownej rekomendacji. Jest to o tyle ważne, że przecież zmiana prędkości, linii przejazdu czy ciśnienia opon również wpływa na zachowanie roweru. Żaden algorytm nie powinien więc udawać, że potrafi oddzielić wszystkie te czynniki bez odpowiednich danych.

Prawie 3000 złotych za lepiej ustawione zawieszenie?

Cena 749 dolarów w przedsprzedaży oznacza około 2940 złotych i to w bezpośrednim przeliczeniu, które nie uwzględnia m.in. ewentualnychkosztów importu. Producent zapowiada rozpoczęcie wysyłek w marcu 2027 roku, ale nadal brakuje pełnej listy zgodnych konstrukcji oraz jasnych warunków sprzedaży do Polski. Dochodzi do tego jeszcze kwestia zależności od serwerów, bo pełna analiza danych odbywa się w chmurze. A co, jeśli producent za kilka lat zakończy rozwój usługi albo zmieni warunki korzystania z aplikacji? W przypadku sprzętu za takie pieniądze nie jest to wcale błahy problem.

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Zastrzeżenia więc są, ale niezmiennie SuspensionIQ uważam za przykład bardzo sensownego kierunku rozwoju rowerowej elektroniki. Zamiast automatyzować kolejne elementy roweru, producenci mogą zacząć pomagać nam lepiej rozumieć to, co już mamy. Paradoksalnie więc dwie dodatkowe elektroniczne przystawki mają uprościć obsługę coraz bardziej skomplikowanego zawieszenia mechanicznego. Jeśli takie rozwiązania potanieją i udowodnią swoją skuteczność, to być może za kilka lat ustawianie amortyzatorów wyłącznie na wyczucie zacznie wydawać się równie przestarzałe, jak dzisiaj ręczne dobieranie geometrii ramy bez znajomości wymiarów rowerzysty.

Źródła: SuspensionIQ, VeloNews, Pinkbike, Mountain Bike Action