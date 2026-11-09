Shimano wreszcie podkręciło swój flagowy silnik rowerowy

Efektem tej decyzji u giganta na rynku rowerów jest silnik EP810, czyli następca EP801, który zachował dobrze znaną nazwę EP8, ale przeszedł gruntowne zmiany konstrukcyjne. Japończycy obiecują w ramach tej zmiany jeszcze więcej mocy, niższą masę, lepsze chłodzenie oraz inteligentniejsze wspomaganie. Brzmi świetnie, ale patrząc na to, co oferuje dziś konkurencja, mam wrażenie, że Shimano przede wszystkim musiało wreszcie nadrobić zaległości.

Shimano EP810 jest lżejsze, mocniejsze i zupełnie inne wewnątrz

Dotychczasowy EP801 zapewniał 85 Nm momentu obrotowego i 600 W mocy szczytowej, podczas gdy EP810 podnosi te wartości znacząco, bo odpowiednio do 100 Nm i 750 W. Mówimy więc o wzroście o niespełna 18 i 25 procent, ale nie to robi na mnie największe wrażenie. W dobie coraz większego potencjału napędowego, ciekawsze jest to, że Shimano jednocześnie zmniejszyło masę silnika z około 2,7 do 2,3 kg, a więc o niemal 15 procent.

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Inżynierowie osiągnęli to dzięki zupełnie nowej konstrukcji z magnezową obudową, większym silnikiem elektrycznym o lżejszej budowie oraz przeprojektowaną przekładnią z krótszymi wałkami. Sam silnik trafił na lewą stronę obudowy, podczas gdy elektronika została umieszczona po prawej. Taki układ zapewnia więcej miejsca na chłodzenie, a jednocześnie zmniejsza gabaryty całego modułu. Shimano obiecuje dzięki temu lepsze utrzymywanie mocy przy długotrwałym obciążeniu.

Nowy EP810 wykorzystuje również instalację o napięciu 43 V zamiast wcześniejszych 36 V, co pozwala przesyłać tę samą moc przy mniejszym natężeniu prądu. Jednocześnie wspomniane 750 W to moc szczytowa, a nie ciągła, która nadal wynosi znamionowo 250 W.

Shimano nie pobiło rekordów konkurencji w e-bike

Największym problemem Shimano pozostaje niezmiennie konkurencja. Wystarczy wspomnieć o Avinox M2S, który oferuje do 150 Nm momentu obrotowego i nawet 1500 W mocy szczytowej przy masie około 2,59 kg. Oczywiście maksymalne osiągi zależą od trybu oraz akumulatora, ale różnica względem EP810 jest ogromna i na tym konkurencja się nie kończy, bo taki Giant z SyncDrive Pro 4 oferuje już 120 Nm i 850 W przy masie silnika około 2,4 kg.

Czy Shimano zostało więc w tyle? Niekoniecznie, bo podczas testowania e-bike’ów nauczyłem się, że sama moc niewiele mówi o charakterze wspomagania. Znacznie ważniejsza jest jego płynność, reakcja na nacisk na pedały i zachowanie przy niskiej kadencji. Shimano stawia właśnie na te kwestie, dodając system True Auto, który łączy automatyczne dobieranie wspomagania Auto Assist z trzecią generacją Auto Shift. Ten drugi system wymaga jednak kompatybilnej elektronicznej przerzutki Di2.

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Z kolei nowy tryb Trail+ ma automatycznie reagować na zmiany terenu, ograniczać moc przy ryzyku utraty przyczepności i pomagać na podjazdach. Dochodzą do tego funkcje Hill Hold oraz Lift & Shift, dzięki którym można utrzymać rower na stromiźnie w trybie prowadzenia i zmienić przełożenie po uniesieniu tylnego koła. Najbardziej interesuje mnie jednak to, czy elektronika rzeczywiście będzie wystarczająco przewidywalna, żeby rowerzysta przestał zajmować się wybieraniem trybów wspomagania.

Nowy silnik to również nowy ekosystem i… nowe problemy

Shimano przygotowało też akumulator 720 Wh, ładowarki 2 A i 4 A, kolorowe wyświetlacze, bezprzewodowy sterownik oraz nową aplikację Connect. Martwi mnie jednak to, że akumulator BT-EN827 waży około 4,1 kg, co przekłada się na gęstość energii rzędu 176 Wh/kg, co trudno uznać za szczególnie imponujący wynik, skoro producent tak mocno skupił się na odchudzaniu samego silnika.

Do tego dochodzą ograniczenia kompatybilności. Nowa instalacja 43 V wymaga odpowiednich komponentów, protokół bezprzewodowy D-FLY+ nie współpracuje ze starszym D-FLY, a zmieniony kształt silnika może wymusić przeprojektowanie ram mimo zachowania punktów mocowania EP801. Wymiana starego napędu na nowy nie będzie więc prostą operacją i ciekawie wygląda przy tym decyzja Orbei, która w nowym Rise wykorzystuje EP810, ale ogranicza jego moc szczytową do 600 W w trybie RS+. Producent stosuje też własne akumulatory o pojemności 420 lub 630 Wh. Ten przypadek pokazuje, że sama jednostka Shimano może być podstawą bardzo różnych konstrukcji, a jej maksymalne osiągi wcale nie muszą być najważniejsze.

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Patrząc na EP810, trudno mi więc mówić o rewolucji, ale trudno również odmówić Shimano ogromnego postępu względem poprzednika. Japończycy nadrobili sporą część zaległości i stworzyli znacznie nowocześniejszy napęd, choć kosztem przebudowy praktycznie całego ekosystemu. Pytanie, czy producenci rowerów rzeczywiście będą chcieli ponosić te koszty, skoro konkurencja oferuje już mocniejsze jednostki?

Źródła: Shimano, Bikerumor, Avinox, Velomotion.