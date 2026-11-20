Mowa o elektrycznym rowerze TM-B, który wywodzi się z firmy Rivian i którego premierę opisywałem już w październiku 2025 roku. Wtedy najbardziej zainteresował mnie jego napęd DreamRide, który całkowicie eliminuje mechaniczne połączenie korb z tylnym kołem. Pomysł wydawał się interesujący, a to zwłaszcza z perspektywy ograniczenia konserwacji napędu i możliwości personalizacji sposobu jazdy. Dziś jednak producent musi mierzyć się z problemem, który świetnie pokazuje, jaką cenę płacimy za zastępowanie mechaniki oprogramowaniem.

Rower bez łańcucha, który potrzebuje oprogramowania do jazdy

W TM-B pedałowanie nie obraca bezpośrednio tylnego koła, a to dlatego, że zamiast łańcucha, kasety i klasycznych przerzutek mamy generator połączony z korbami, który przekształca energię naszych nóg w elektryczność. Osobny silnik napędza następnie tylne koło przez pasek Gates, a elektronika odpowiada za dawkowanie wspomagania i symulowanie przełożeń. Możemy więc pedałować ze stałą kadencją niezależnie od nachylenia drogi, a nawet zmieniać wirtualne biegi bez żadnej mechanicznej przekładni i praktycznie zawsze będziemy przeć naprzód. Zwłaszcza w “płaskim” mieście.

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Trudno odmówić tej konstrukcji pomysłowości, bo brak klasycznego napędu oznacza mniej elementów wymagających regulacji i smarowania. Jednocześnie eliminuje bezpośrednią drogę przenoszenia energii z nóg na koło. Jednak nawet jeśli TM-B potrafi poruszać się siłą pedałowania przy wyczerpanym akumulatorze, to ciągle potrzebuje sprawnej elektroniki do sterowania silnikiem. Dochodzą w tym wszystkim również straty związane z kolejnymi przemianami energii, których klasyczny łańcuch pozwala w dużej mierze uniknąć.

Czy w takim sprzęcie coś w ogóle mogło pójść nie tak? Oczywiście, że tak.

ALSO wstrzymało dostawy. Winne jest oprogramowanie

18 listopada 2026 roku ALSO poinformowało klientów o tymczasowym wstrzymaniu dostaw TM-B. Przyczyną są problemy z oprogramowaniem, które dotyczą części wyprodukowanych rowerów i wpływają między innymi na zachowanie układu ładowania. Firma pracuje już jednak nad aktualizacją firmware’u i zakłada wznowienie wysyłek po około dwóch tygodniach. Opóźnienie obejmuje pozostałe egzemplarze Launch Edition oraz rozpoczęcie dostaw Performance Edition, a kolejny komunikat ma pojawić się 24 listopada.

Najgorsze jest to, że wcale nie mamy do czynienia z pierwszym opóźnieniem. TM-B miał pierwotnie trafić do klientów wiosną 2026 roku, ale kolejne problemy z komponentami i procedurami dopuszczenia sprzętu do sprzedaży przesuwały premierę. Pierwsze egzemplarze Launch Edition zaczęły docierać do właścicieli dopiero jesienią, a niektórzy z nich szybko natrafili na problemy wymagające kontaktu z serwisem.

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Szczególnie interesujący jest przypadek jednego z użytkowników, który zostawił rower w garażu z akumulatorem naładowanym do około 70 procent. Następnego wieczoru poziom energii spadł do 40 procent, a kolejnego dnia do zaledwie 18 procent. Później komputer pokładowy zaczął wyświetlać komunikaty “Bike issue detected” oraz “Install battery to ride”, a podłączenie ładowarki początkowo nie pomagało, ponieważ elektronika nie rozpoznawała własnego akumulatora.

ALSO nie wyjaśniło jeszcze, czy wcześniejsze przypadki mają wspólne źródło z problemami, które doprowadziły do wstrzymania dostaw. Samo rozładowywanie akumulatora podczas postoju może z kolei wskazywać na błędy w zarządzaniu energią, bo żaden “wampiryzm” raczej nie wchodzi tutaj w grę. Nie przy tak wielkich spadkach i dlatego też osobiście stawiam na to, że rower wykrywał ruch i ciągle aktywował w małym stopniu silnik, aby utrzymywać pozycję pojazdu. Wiecie – coś jak trzymanie starego auta na sprzęgle na wzniesieniu, zamiast po prostu użyć ręcznego.

Czy rower naprawdę potrzebuje aż tyle elektroniki?

Podczas testowania FIIDO Nomads Pro ponownie przekonałem się, jak dużą różnicę robi sam sposób przenoszenia napędu w rowerze elektrycznym. Jednocześnie klasyczny układ mechaniczny ma zaletę, której nie chciałbym pochopnie porzucać – nawet bez wspomagania nogi nadal napędzają koło. TM-B oferuje znacznie większą swobodę sterowania charakterystyką jazdy, ale uzależnia nas od sprawności własnej elektroniki.

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Najtańsza wersja tego amerykańskiego e-bike’a kosztuje 3500 dolarów, czyli około 14000 zł, podczas gdy Performance to wydatek 4500 dolarów, a więc około 18000 zł w prostych przeliczeniach. Tanio więc nie jest, a osobiście przy takich pieniądzach oczekiwałbym przede wszystkim niezawodności, której tutaj akurat brakuje. W tym wszystkim nie przekreślałbym też samej koncepcji DreamRide, ponieważ obecna usterka nie dowodzi wady mechanicznej ani problemu z zasadą działania napędu. Bez odważnych pomysłów nie ma bowiem rynkowej rewolucji, a tutaj sprzęt ma takie podstawy.

Miałbym jednak i tak spore wątpliwości przed zakupem takiej maszyny, wiedząc, że błąd oprogramowania może pozbawić mnie możliwości normalnego korzystania z roweru, a nawet utrudnić jego ładowanie. Tym bardziej zastanawia mnie długoterminowa naprawialność takiego sprzętu. Co stanie się za pięć lub dziesięć lat, kiedy producent zakończy wsparcie oprogramowania, a nietypowy moduł elektroniczny odmówi współpracy? W klasycznym rowerze możemy wymienić praktycznie cały napęd, korzystając z powszechnie dostępnych części. W TM-B jesteśmy znacznie bardziej uzależnieni od producenta i jego własnych rozwiązań, a to zwykle wiąże się z ryzykiem i… wysokimi cenami.

Źródła: Electrek, ALSO