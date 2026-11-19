W najnowszym rowerze SuperX LTD Classified od Cannondale znajdziemy coś, co ma zastąpić przednią przerzutkę. Producent zamiast ją udoskonalać, po prostu przeniósł jej najważniejszą funkcję do tylnego koła. Efekt jest o tyle interesujący, że z zewnątrz rower wygląda jak typowy gravel z napędem 1x, choć jego możliwości odpowiadają konfiguracji z dwoma blatami. Cały sekret tkwi w przekładni planetarnej, która wbrew pozorom wcale nie jest nowym wynalazkiem, ale dopiero teraz zaczyna trafiać do coraz ciekawszych konstrukcji.
Sekret roweru Cannondale SuperX LTD Classified
Za całą sztuczkę z “przednią przerzutką” w tym nowym rowerze odpowiada belgijska firma Classified i jej system Powershift, który zastępuje klasyczną przednią przerzutkę dwubiegową przekładnią planetarną ukrytą w tylnej piaście. Mechanizm oferuje dwa przełożenia, bo bezpośrednie 1:1 oraz redukcyjne 0,686. W efekcie pojedynczy blat z 46 zębami może zachowywać się tak, jakby miał ich około 32, choć sam łańcuch przez cały czas pozostaje na tej samej przedniej tarczy.
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W połączeniu z 12-rzędową kasetą Classified 11-34 otrzymujemy z kolei aż 24 kombinacje ustawień napędu, z których część oczywiście pokrywa się pod względem przełożeń. Łączny zakres wynosi około 451%, czyli odpowiada mniej więcej klasycznemu zestawowi 46/32 z kasetą 11-34. Najciekawsza jest jednak sama zmiana trybu pracy przekładni. Classified deklaruje czas poniżej 150 milisekund i możliwość zmiany pod obciążeniem sięgającym 1000 watów. Innymi słowy, podczas ostrego podjazdu kolarz nie musi przerzucać łańcucha między blatami ani znacząco odpuszczać nacisku na pedały.
Cannondale wykorzystał w tej kombinacji elektroniczną przerzutkę Shimano GRX RX825 Di2, a dzięki integracji Classified z ekosystemem Shimano dodatkowa przekładnia może być obsługiwana bezpośrednio z klamkomanetek. Nie ma więc potrzeby montowania osobnego przycisku na kierownicy, choć brakuje jednak automatycznej koordynacji obu mechanizmów w ramach Shimano Synchro Shift, więc wybór przełożeń nadal zależy od rowerzysty.
Czy taka przekładnia naprawdę jest lepsza od tradycyjnego napędu?
Czy cała ta komplikacja rzeczywiście ma sens? Wystarczy przecież spojrzeć na 13-rzędowy SRAM XPLR z kasetą 10-46, który oferuje zakres 460% bez jakiejkolwiek przekładni planetarnej i od razu zrozumiemy, że Cannondale nie może pochwalić się rekordowym zakresem. Jednak przewaga Powershift polega raczej na możliwości wykonania dużej zmiany przełożenia w jednym kroku i korzystania z kasety o mniejszych różnicach między sąsiednimi zębatkami.
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Dochodzi do tego kwestia sprawności mechanicznej. Classified przekonuje, że jego piasta osiąga sprawność przekraczającą 99% w obu trybach, choć musimy pamiętać, że każda dodatkowa przekładnia generuje pewne straty, a rzeczywisty wynik zależy od obciążenia, prędkości i warunków pracy całego napędu. Nie oznacza to automatycznie, że tradycyjny układ 2x będzie wydajniejszy, bo większe przekosy łańcucha również generują straty, a w tym wszystkim nie można też zapominać o cenie i serwisowaniu. Powershift wymaga dedykowanej piasty, kompatybilnej kasety oraz elektroniki sterującej. Z punktu widzenia użytkownika oznacza to większą zależność od konkretnego producenta, a to szczególnie podczas napraw lub wymiany części.
Sam Cannondale SuperX LTD Classified kosztuje zresztą 6999 euro, czyli około 30900 zł. Sporo, ale w zamian otrzymujemy wyścigowego gravela na karbonowej ramie SuperX, z aerodynamicznymi kołami Reserve 48|53 GR, oponami Vittoria Terreno T50 o szerokości 40 mm, karbonowym kokpitem SystemBar R-One i miernikiem mocy 4iiii PRECISION 3+. Cannondale wpisuje się więc w coraz bardziej zaawansowany technicznie segment graveli, które powstają przede wszystkim z myślą o rywalizacji, ale na papierze sam Classified nie jest zresztą żadną świeżą rewolucją.
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O kołach Hunt kompatybilnych z Powershift pisałem już wcześniej, a historia tej przekładni nie jest liczona w ledwie tygodniach. Przez ten fakt mam wrażenie, że w przypadku tego roweru najciekawsze jest to, że producent pokroju Cannondale zaczyna traktować taki mechanizm jako integralną część gotowego roweru wyścigowego, a nie dodatek dla garstki entuzjastów.
Źródła: Cannondale, Bikerumor, Classified, SRAM XPLR