W najnowszym rowerze SuperX LTD Classified od Cannondale znajdziemy coś, co ma zastąpić przednią przerzutkę. Producent zamiast ją udoskonalać, po prostu przeniósł jej najważniejszą funkcję do tylnego koła. Efekt jest o tyle interesujący, że z zewnątrz rower wygląda jak typowy gravel z napędem 1x, choć jego możliwości odpowiadają konfiguracji z dwoma blatami. Cały sekret tkwi w przekładni planetarnej, która wbrew pozorom wcale nie jest nowym wynalazkiem, ale dopiero teraz zaczyna trafiać do coraz ciekawszych konstrukcji.

Sekret roweru Cannondale SuperX LTD Classified

Za całą sztuczkę z “przednią przerzutką” w tym nowym rowerze odpowiada belgijska firma Classified i jej system Powershift, który zastępuje klasyczną przednią przerzutkę dwubiegową przekładnią planetarną ukrytą w tylnej piaście. Mechanizm oferuje dwa przełożenia, bo bezpośrednie 1:1 oraz redukcyjne 0,686. W efekcie pojedynczy blat z 46 zębami może zachowywać się tak, jakby miał ich około 32, choć sam łańcuch przez cały czas pozostaje na tej samej przedniej tarczy.

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W połączeniu z 12-rzędową kasetą Classified 11-34 otrzymujemy z kolei aż 24 kombinacje ustawień napędu, z których część oczywiście pokrywa się pod względem przełożeń. Łączny zakres wynosi około 451%, czyli odpowiada mniej więcej klasycznemu zestawowi 46/32 z kasetą 11-34. Najciekawsza jest jednak sama zmiana trybu pracy przekładni. Classified deklaruje czas poniżej 150 milisekund i możliwość zmiany pod obciążeniem sięgającym 1000 watów. Innymi słowy, podczas ostrego podjazdu kolarz nie musi przerzucać łańcucha między blatami ani znacząco odpuszczać nacisku na pedały.

Cannondale wykorzystał w tej kombinacji elektroniczną przerzutkę Shimano GRX RX825 Di2, a dzięki integracji Classified z ekosystemem Shimano dodatkowa przekładnia może być obsługiwana bezpośrednio z klamkomanetek. Nie ma więc potrzeby montowania osobnego przycisku na kierownicy, choć brakuje jednak automatycznej koordynacji obu mechanizmów w ramach Shimano Synchro Shift, więc wybór przełożeń nadal zależy od rowerzysty.

700 U SuperX LTD Classified – WPK

Czy taka przekładnia naprawdę jest lepsza od tradycyjnego napędu?

Czy cała ta komplikacja rzeczywiście ma sens? Wystarczy przecież spojrzeć na 13-rzędowy SRAM XPLR z kasetą 10-46, który oferuje zakres 460% bez jakiejkolwiek przekładni planetarnej i od razu zrozumiemy, że Cannondale nie może pochwalić się rekordowym zakresem. Jednak przewaga Powershift polega raczej na możliwości wykonania dużej zmiany przełożenia w jednym kroku i korzystania z kasety o mniejszych różnicach między sąsiednimi zębatkami.

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700 U SuperX LTD Classified – WPK 700 U SuperX LTD Classified – WPK 700 U SuperX LTD Classified – WPK 700 U SuperX LTD Classified – WPK

Dochodzi do tego kwestia sprawności mechanicznej. Classified przekonuje, że jego piasta osiąga sprawność przekraczającą 99% w obu trybach, choć musimy pamiętać, że każda dodatkowa przekładnia generuje pewne straty, a rzeczywisty wynik zależy od obciążenia, prędkości i warunków pracy całego napędu. Nie oznacza to automatycznie, że tradycyjny układ 2x będzie wydajniejszy, bo większe przekosy łańcucha również generują straty, a w tym wszystkim nie można też zapominać o cenie i serwisowaniu. Powershift wymaga dedykowanej piasty, kompatybilnej kasety oraz elektroniki sterującej. Z punktu widzenia użytkownika oznacza to większą zależność od konkretnego producenta, a to szczególnie podczas napraw lub wymiany części.

Sam Cannondale SuperX LTD Classified kosztuje zresztą 6999 euro, czyli około 30900 zł. Sporo, ale w zamian otrzymujemy wyścigowego gravela na karbonowej ramie SuperX, z aerodynamicznymi kołami Reserve 48|53 GR, oponami Vittoria Terreno T50 o szerokości 40 mm, karbonowym kokpitem SystemBar R-One i miernikiem mocy 4iiii PRECISION 3+. Cannondale wpisuje się więc w coraz bardziej zaawansowany technicznie segment graveli, które powstają przede wszystkim z myślą o rywalizacji, ale na papierze sam Classified nie jest zresztą żadną świeżą rewolucją.

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O kołach Hunt kompatybilnych z Powershift pisałem już wcześniej, a historia tej przekładni nie jest liczona w ledwie tygodniach. Przez ten fakt mam wrażenie, że w przypadku tego roweru najciekawsze jest to, że producent pokroju Cannondale zaczyna traktować taki mechanizm jako integralną część gotowego roweru wyścigowego, a nie dodatek dla garstki entuzjastów.

Źródła: Cannondale, Bikerumor, Classified, SRAM XPLR