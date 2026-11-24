Podczas testowania elektrycznych rowerów wielokrotnie przekonywałem się, jak niewiele energii potrzebujemy do pokonywania dystansów, na których zwykle korzystamy z samochodów. Trudno jednak oczekiwać od ludzi na całym świecie, że przesiądą się na dwa kółka niezależnie od pogody, liczby pasażerów czy ilości zakupów do przewiezienia. Stąd też coraz bardziej interesują mnie konstrukcje pokroju NXM Dragon Fly, który próbuje zachować energooszczędność roweru przy wygodzie samochodu.

NXM Dragon Fly, czyli elektryczny rower, który zapomniał o łańcuchu

Firma Next-Machina pokazała swój nietypowy pojazd 11 listopada podczas konferencji Micromobility America w San Francisco. Dragon Fly ma cztery koła z niezależnym zawieszeniem, miejsce dla kierowcy i dwóch pasażerów, składaną tylną kanapę, a do tego opcjonalne, unoszone do góry drzwi. Samą kabinę otacza z kolei rurowa konstrukcja przypominająca klatkę bezpieczeństwa samochodów sportowych. Na ile skutecznie chroni pasażerów? Na pewno jakoś, ale konkretów zabrakło.

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Znacznie ciekawszy jest jednak sam napęd, bo NXM postawiło na technologię pedal-by-wire, którą opisywałem niedawno przy okazji problemów elektrycznego roweru ALSO TM-B. Oznacza ona, że pedałując, wprawiamy w ruch generator produkujący energię elektryczną, z której następnie korzystają silniki. Nie ma tutaj fizycznego połączenia korby z kołami, więc tym samym odpada cała mechaniczna przekładnia między nimi.

O ile w klasycznych rowerach mam wątpliwości co do sensowności takiego rozwiązania ze względu na dodatkowe straty energii i brak możliwości naprawy w trasie czy domowym warsztacie, tak w czterokołowym Dragon Fly widzę w nim znacznie więcej zalet. Producent może bowiem stosunkowo łatwo zapewnić niezależny napęd każdego koła bez konieczności stosowania wałów napędowych i mechanizmów różnicowych. Podstawowa wersja pojazdu będzie korzystać z dwóch silników w piastach, a droższa z aż czterech, które pozwolą również odzyskiwać część energii podczas hamowania.

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Już pojedynczy wymienny akumulator Dragon Fly ma pojemność 1440 Wh, czyli mniej więcej tyle, ile dwa duże akumulatory typowych rowerów elektrycznych. Wariant z napędem na cztery koła otrzyma fabrycznie dwa takie akumulatory (łącznie 2,88 kWh), a komora w tylnej części pojazdu najwyraźniej pomieści nawet trzy. NXM chce jednak ograniczyć konieczność ich ładowania za sprawą zintegrowanej z dachem fotowoltaiki.

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W przeciwieństwie do elektrycznego roweru Phosgo Go5, którego producent umieścił ogniwa słoneczne w kołach, Dragon Fly dysponuje znacznie większą powierzchnią pod panele. Co więcej, na jego dachu będzie można zainstalować dodatkowy zestaw rozkładanych paneli fotowoltaicznych o mocy szczytowej aż 1000 watów. Załóżmy, że taka instalacja podczas ośmiogodzinnego postoju na parkingu generowałaby średnio 300 watów mocy. Dostarczyłaby wtedy 2,4 kWh energii przed uwzględnieniem strat, czyli równowartość około 83 procent pojemności dwóch akumulatorów Dragon Fly. Jest to oczywiście czysto teoretyczny scenariusz, ale dobrze pokazuje potencjał fotowoltaiki w tego typu pojazdach.

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Według samego NXM pojazd pokonał około 160 km w ciągu ośmiu godzin przy intensywnym nasłonecznieniu, dwóch naładowanych akumulatorach i odzyskiwaniu energii podczas hamowania. Producent sugeruje nawet możliwość osiągnięcia neutralnego bilansu energetycznego z rozbudowaną fotowoltaiką, choć do wizji “nieskończonego zasięgu” podchodziłbym z dużą rezerwą. Nie znamy bowiem nawet rzeczywistej masy pojazdu, mocy jego silników ani szczegółowych warunków wspomnianego testu.

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Podstawowa wersja Dragon Fly ma kosztować 8900 dolarów (około 36100 zł), a wariant z czterema silnikami początkowo 9900 dolarów (40200 zł) i docelowo 10900 dolarów (44300 zł). Za same drzwi trzeba będzie dopłacić równowartość około 3450 zł. Pierwsze egzemplarze mają trafić do amerykańskich klientów latem 2027 roku, a w Polsce taki pojazd ze względu na możliwość jazdy bez pedałowania nie spełniałby nawet prawnej definicji roweru elektrycznego. Innymi słowy, to ciekawostka… i to bardzo dobra, bo w tej cenie można już kupić byle prosty miejski używany samochód w sensownym stanie.

Źródła: Ebike24, Micromobility America