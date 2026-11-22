Christopher Nolan mógł oprzeć sceny pościgów na efektach komputerowych, ale zamiast tego postawił na prawdziwy jednoślad. Pojazd, który przed kamerą musiało działać zgodnie z prawami fizyki, choć sam wygląd sugerował coś zupełnie innego. Wiemy, że powstało sześć egzemplarzy Batpoda, a jeden z nich wrócił teraz pod młotek. Nie chodzi przy tym o replikę, a o filmowy sprzęt, którego występowanie da się powiązać z konkretnymi ujęciami.

Honda 750, wielkie opony i konstrukcja, której trudno zaufać

Sercem Batpoda jest silnik Hondy 750 zamontowany w specjalnie wykonanej ramie, którą otaczają szare panele z włókna szklanego. Za projektem stoją Nolan i scenograf Nathan Crowley, a natomiast realizacją zajął się zespół efektów specjalnych Chrisa Corboulda. Maszyna ma aż 3,8 metra długości i 1,2 metra szerokości, a jej wyścigowe opony Hoosier mają około 79 cm średnicy. Do tego dochodzi nietypowo rozmieszczona chłodnica, elementy hydrauliki za siedziskiem oraz układ wydechowy zintegrowany z konstrukcją. Przednie działka i celownik świetlny są z kolei rekwizytami.

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Przy tych gabarytach aż chce się zapytać o osiągi, ale niestety dokumentacja aukcyjna nie przedstawia danych o mocy, przyspieszeniu czy prędkości maksymalnej. Umówmy się jednak – w przypadku Batpoda najważniejszym wyzwaniem nie była liczba koni mechanicznych, tylko samo prowadzenie. Kierujący musiał niemal położyć się na maszynie, kontrolować ją ruchami ramion i barków, a do tego hamować lewą dłonią i prawą stopą. Projektanci przewidzieli nawet specjalne piankowe podparcia kolan, siedziska i fragmentów karoserii, aby było to w ogóle możliwe.

Taki układ wymaga zupełnie innego podejścia do kontrolowania motocykla. W klasycznych jednośladach kierowca może bowiem swobodnie przemieszczać ciało, pracować nogami i korzystać z wyuczonych reakcji na przechyły oraz zmianę kierunku. W Batpodzie niemal pozioma pozycja ogranicza tę swobodę, a nietypowe sterowanie zmienia sposób przekazywania siły na mechanizm skrętu. Jeśli dołożymy do tego ogromne opony i niestandardową geometrię całej konstrukcji, to z miejsca trudno oczekiwać przewidywalnego zachowania znanego z seryjnych motocykli.

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Trudno się więc dziwić, że część ludzi miała problem nawet z utrzymaniem się na Batpodzie. Ostatecznie za sterami zasiadł francuski kaskader Jean-Pierre Goy, który musiał wypracować nowe nawyki i ponoć do końca zdjęć unikał jazdy zwykłymi motocyklami.

Batpod już nie jeździ, ale jego filmowa historia jest warta miliony

Propstore wystawi Batpoda na aukcję 4 grudnia 2026 roku, a jego cena wywoławcza wynosi 225 tys. funtów (około 1,19 mln zł), a szacunkowa wartość mieści się między 450 a 900 tys. funtów, czyli mniej więcej 2,38-4,75 mln zł. Najważniejsze jest jednak pochodzenie tego egzemplarza. Charakterystyczne rysy i ślady uszkodzeń po prawej stronie pozwalają ponoć przyporządkować go do pościgu za Jokerem w “Mrocznym Rycerzu”. Maszyna pojawiła się również w “Mroczny Rycerz powstaje” i brała udział w wydarzeniach promocyjnych.

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Co więcej, obecna wycena nie musi wcale oznaczać, że motocykl rzeczywiście znajdzie nabywcę. W 2016 roku ten sam egzemplarz osiągnął cenę 312 tys. funtów wraz z prowizją aukcyjną, a w 2023 roku nie znalazł kupca przy wycenie od miliona do dwóch milionów dolarów. Historia pokazuje więc, że nawet tak wyjątkowy eksponat nie musi automatycznie zyskiwać na wartości, a największy paradoks pozostaje taki, że dzisiejszy Batpod jest już niesprawny. Sprzedawca usunął akumulator, zbiornik paliwa i elementy sterowania przepustnicą, a z układów spuścił płyny eksploatacyjne. Motocykl może się toczyć, ale nie pojedzie o własnych siłach. Kupujący otrzyma więc przede wszystkim filmowy eksponat z certyfikatem autentyczności Warner Bros. i specjalną podstawą do ekspozycji.

Źródła: Propstore, Visordown