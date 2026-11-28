Australijski inżynier Paul Maloney najwyraźniej miał na ten temat inne zdanie, bo postanowił stworzyć PGM V8, a więc motocykl z dwulitrowym, wolnossącym silnikiem o ośmiu cylindrach. Co ciekawe, konstrukcja powstała już w 2015 roku, ale mimo upływu ponad dekady nadal pozostaje jednym z najbardziej ekstremalnych przykładów motocyklowej inżynierii. Tym bardziej że Maloney nie zamierzał budować wyłącznie torowej zabawki, a pełnoprawny motocykl zdolny do poruszania się po drogach publicznych. Jakim cudem to osiągnął mimo wręcz absurdalnych osiągów?

Silnik V8 w motocyklu. Inżynieryjne szaleństwo czy pokaz umiejętności?

PGM V8 nie wykorzystuje gotowego silnika samochodowego, którego gabaryty wymusiłyby stworzenie ogromnego motocykla. Zamiast tego Maloney zaprojektował własną jednostkę o pojemności 1996 cm³, wykorzystując podzespoły pochodzące z czterocylindrowych silników Yamahy YZF-R1, a w tym cylindry, głowice, tłoki i korbowody. Tak powstał silnik V8 o kącie rozwarcia cylindrów wynoszącym 90 stopni, z 40 zaworami, ośmioma przepustnicami Mikuni o średnicy 45 mm i specjalnie wykonanym wałem korbowym.

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Sama konstrukcja jest imponująca również ze względu na proporcje cylindrów. Średnica tłoka wynosi 77 mm, a jego skok zaledwie 54 mm, co sprzyja pracy na wysokich obrotach. Przy stopniu sprężania 13:1 i elektronicznym sterowaniu MoTeC M130 silnik osiąga według producenta 334 hp, czyli około 339 KM (249 kW), przy 12800 obr./min oraz 214 Nm momentu obrotowego przy 9500 obr./min. Wszystko bez turbosprężarki czy kompresora.

Jest jednak pewien szczegół, który czyni te parametry jeszcze ciekawszymi. Producent deklaruje bowiem wspomnianą moc oraz moment obrotowy mierzone na zębatce zdawczej, czyli elemencie przenoszącym napęd ze skrzyni biegów na łańcuch. Z kolei typowe katalogowe wartości mocy silnika odnoszą się do wału korbowego. Różnica ta ma znaczenie, ponieważ część energii ginie podczas przenoszenia napędu przez sprzęgło, przekładnię i pozostałe elementy mechaniczne. Moc na zębatce jest więc mniejsza niż na wale, ale większa niż ta, która ostatecznie dociera do tylnego koła. Dokładnej wartości na wale PGM nie znamy, a dodatkowo sam moment obrotowy na zębatce nie odpowiada bezpośrednio momentowi silnika, ponieważ zależy od przełożenia.

Największym wyzwaniem było jednak zamknięcie takiej jednostki w konstrukcji, którą da się normalnie prowadzić na dwóch kołach. Osiem cylindrów oznacza większe zapotrzebowanie na chłodzenie, dodatkowe elementy mechaniczne i trudności z rozmieszczeniem podzespołów. Szczególnie problematyczny jest tylny rząd cylindrów, który znajduje się bezpośrednio pod kierowcą. Inżynierowie musieli więc zadbać nie tylko o odprowadzanie ciepła z silnika, ale również o ochronę motocyklisty przed wysoką temperaturą.

Prawie 340 KM i jedna tylna opona. Jak tym w ogóle jeździć?

PGM V8 waży 242 kg z płynami eksploatacyjnymi i paliwem, ma rozstaw osi wynoszący 1540 mm i tylną oponę o szerokości 190 mm. Do tego dochodzi kratownicowa rama połączona z aluminiowymi elementami, zawieszenie Öhlins i hamulce Brembo. Całość przypomina więc rozbudowanego streetfightera, a nie motocykl, który ktoś poskładał z przypadkowych części.

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Co jednak z prowadzeniem? Dziennikarz motocyklowy Alan Cathcart, który rzeczywiście przetestował PGM V8, zwrócił uwagę na zaskakująco łagodny charakter silnika podczas spokojnej jazdy. Motocykl miał bezproblemowo radzić sobie przy około 60 km/h na trzecim biegu, a oddawanie ogromnej mocy pozostawało ciągle przewidywalne. Dłuższy rozstaw osi pomagał zaś ograniczać unoszenie przedniego koła, choć masa i gabaryty utrudniały manewrowanie przy niewielkich prędkościach. Trzeba przy tym pamiętać, że podczas tego testu ogranicznik obrotów działał już przy 10500 obr./min, więc Cathcart nie korzystał z pełnego potencjału jednostki.

Osobiście znacznie bardziej interesuje mnie właśnie ta próba pogodzenia osiągów z użytecznością niż sama moc maksymalna. Pisałem już o Crightonie CR700W z silnikiem Wankla, który generuje 220 KM przy masie suchej zaledwie 129,5 kg. Tam inżynierowie postawili na lekkość, kompaktowy silnik i osiągi torowe. PGM V8 reprezentuje zupełnie inną filozofię, w której wyjątkowość jednostki napędowej ma pierwszeństwo przed minimalizacją masy.

Najmocniejszy motocykl świata? Niekoniecznie

Producent określa PGM V8 mianem najmocniejszego seryjnego motocykla na świecie, ale mam spory problem z przyjęciem tego stwierdzenia bez zastrzeżeń. Kawasaki Ninja H2R osiąga przecież 310 KM (228 kW), a przy wykorzystaniu doładowania dynamicznego ram-air nawet 326 KM (240 kW). Jest to jednak maszyna wyłącznie torowa i korzystająca ze sprężarki mechanicznej. Do tego dochodzi wspomniana wcześniej różnica metod pomiarowych. Kawasaki deklaruje moc silnika, natomiast PGM podaje moc na zębatce zdawczej.

Sam Cathcart w swoim teście opisał wprawdzie poziom 334 hp jako moc na tylnym kole, ale to nie zgadza się z oficjalnym miejscem pomiaru wskazanym przez producenta. Bez szczegółowej dokumentacji pomiarowej trudno rozstrzygnąć tę rozbieżność, dlatego nie traktowałbym jej jako potwierdzenia mocy na kole. Jeszcze bardziej ekstremalny MTT 420RR wykorzystuje z kolei turbinę gazową Rolls-Royce’a o deklarowanej mocy około 426 KM. Trudno więc mówić o bezwarunkowym rekordzie, skoro nawet definicja motocykla produkcyjnego pozostaje tutaj dyskusyjna.

Niejasny jest także sam status produkcyjny PGM V8. W styczniu 2016 roku Australian Motorcycle News pisał o jednym zarejestrowanym prototypie, a choć później Maloney oferował PGM V8 klientom, to publiczne informacje o rzeczywistej liczbie wyprodukowanych egzemplarzy pozostają bardzo ograniczone. Jednak i tak stworzenie aż tak zaawansowanego, wysokoobrotowego silnika i umieszczenie go w motocyklu, który rzeczywiście nadaje się do jazdy, jest wystarczającym osiągnięciem.

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Finalnie więc Maloney dokonał czegoś wyjątkowego. Udowodnił bowiem, że nawet w świecie zdominowanym przez coraz bardziej dopracowane czterocylindrowe silniki jest jeszcze miejsce na konstrukcje, które powstają przede wszystkim dlatego, że ktoś po prostu chce sprawdzić, czy da się je zbudować.

Źródła: Maltec, DriveMag Riders, Kawasaki