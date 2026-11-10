Aż trudno uwierzyć, że to nie nagranie AI

25 października 2026 roku Zhang Xue wjechał specjalnie zmodyfikowanym motocyklem ZXMoto MX450 na rzekę Jinjiang w chińskiej prowincji Hunan. Przez około 32 minuty pokonał łącznie 40,74 km, wykonując po drodze siedem nawrotów i nie przerywając jazdy. Oznacza to średnią prędkość na poziomie około 76 km/h, co samo w sobie jest imponujące, zważywszy na fakt, że nie korzystał z typowego skutera wodnego.

Motocyklem po wodzie przez 40,74 km. Tak padł nowy rekord Guinnessa

Wynik został oficjalnie potwierdzony przez przedstawiciela Guinness World Records na podstawie danych GPS, pomiarów czasu i dokumentacji audiowizualnej. Poprzedni rekord należał z kolei do australijskiego motocyklisty Robbiego Maddisona, który w 2017 roku pokonał po wodzie 31,8 km. Chińczyk poprawił więc ten wynik o 8,94 km, czyli o ponad 28 procent.

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Warto jednak podkreślić, że mowa tutaj o rekordzie przejazdu zmodyfikowanym motocyklem po otwartej powierzchni wody, a nie zwyczajnym jednośladem, na którym wyjedziemy prosto z salonu. Wywołuje to więc naturalnie jedno proste pytanie…

Jakim cudem motocykl nie zatonął?

Cały sekret tego pojazdu tkwi w odpowiednio wykorzystanej hydrodynamice. Motocykl nie utrzymywał się na wodzie dzięki samemu wyporowi, jak klasyczna łódź, ale przede wszystkim dzięki sile nośnej wytwarzanej podczas szybkiego ślizgania się po jej powierzchni. Specjalne płozy zamontowane pod motocyklem pozwalały zaś maszynie ślizgać się po wodzie, podczas gdy zmodyfikowane tylne koło z dużymi łopatkami odpychało wodę do tyłu, zapewniając tym samym napęd.

Wymagało to również zabezpieczenia kluczowych elementów motocykla przed wodą, a w tym układu dolotowego i wydechowego, a także powiększenia zbiornika paliwa. Zespół przygotował ponadto dodatkowe elementy wypornościowe, które miały opóźnić zatonięcie maszyny w razie utraty prędkości. Całość powstała na bazie lekkiego, jednocylindrowego MX450, a dopracowanie konstrukcji do rekordowej wodnej przygody zajęło około pięciu miesięcy.

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Największym wyzwaniem w projekcie okazały się nawroty. Przy malejącej prędkości spada bowiem siła nośna wytwarzana przez płozy, więc zbyt mocne zwolnienie mogłoby zakończyć cały przejazd. Właśnie dlatego konstruktorzy wielokrotnie modyfikowali ich kształt, szukając kompromisu między stabilnością a możliwością sterowania. Mamy więc tutaj do czynienia nie tyle z motocyklem, a z bardzo precyzyjnie przygotowaną maszyną, która wykorzystuje prędkość do utrzymywania się na wodzie.

Rekord świata czy jedna wielka reklama chińskiego producenta?

Patrząc na ten wyczyn, trudno nie zauważyć, że Zhang Xue zrobił coś więcej niż tylko spełnił marzenie sprzed siedemnastu lat. Zorganizował bowiem jednocześnie pokaz możliwości własnej firmy, której rozwój jest zresztą całkiem interesujący. Wcześniej współtworzył markę Kove, a w 2024 roku założył ZXMoto. Ta ostatnia zdążyła już zaznaczyć swoją obecność w wyścigach World Supersport, gdzie Valentin Debise zakończył sezon 2026 na drugim miejscu w klasyfikacji zawodników.

Pisałem już o chińskim CFMoto, którego prototyp osiągnął 315,82 km/h i teraz coraz bardziej uważam, że obie historie pokazują podobną ambicję tamtejszych producentów. Chińskie marki nie chcą już konkurować wyłącznie ceną, ale również osiągami, własną technologią i widowiskowymi osiągnięciami. Oczywiście sam wodny MX450 pozostaje jednorazową konstrukcją, której rekord nie mówi praktycznie nic o użytkowych możliwościach seryjnego motocykla.

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Czy pięć miesięcy pracy inżynierów nad maszyną do jazdy po wodzie można uznać za rozsądne wykorzystanie pieniędzy? Z punktu widzenia rozwoju typowych motocykli zapewne nie, bo przecież nikt nie potrzebuje takiego rozwiązania podczas codziennych dojazdów. Jeśli jednak spojrzymy na ten wyczyn jak na reklamę marki, to sprawa wygląda zupełnie inaczej. ZXMoto udowodniło bowiem, że potrafi przygotować nietypową konstrukcję, dopracować ją pod konkretne wymagania i osiągnąć wynik, o którym będzie mówił motocyklowy świat.

Źródła: Visordown, China Daily