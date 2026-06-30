Chiński super motocykl poleciał 315,82 km/h. Ciężko teraz udawać, że nic się nie dzieje

W ostatnich latach Chiny przestały być wyłącznie miejscem, gdzie produkuje się taniej i szybciej. W chińskiej motoryzacji, akumulatorach, dronach, autonomii oraz napędach spalinowych coraz wyraźniej widać państwo i liczne firmy, które nie chcą już tylko nadrabiać zaległości. Chcą wyznaczać tempo. Podobny mechanizm widać przy chińskich silnikach spalinowych o rekordowej sprawności cieplnej oraz przy autonomicznym przejeździe Xiaomi po Nürburgringu. W obu przypadkach nie chodziło wyłącznie o “ładną ciekawostkę z Chin”, ale o pokazanie, że techniczny środek ciężkości naprawdę się przesuwa.

CFMoto wjechało tam, gdzie przez lata nie miało prawa być

Motocykl CFMoto V4 SR-RR osiągnął prędkość maksymalną rzędu 315,82 km/h na torze testowym Shangrao Automotive Proving Ground w prowincji Jiangxi. Według producenta wynik został uzyskany 15 czerwca 2026 roku i potwierdzony przez chińskie instytucje odpowiedzialne za pomiary oraz dokumentację notarialną. Najważniejsze zastrzeżenie? Motocykl był przedprodukcyjnym prototypem, ale firma CFMoto podkreśla, że nie przygotowała go jako specjalnej, jednorazowej maszyny pod rekord prędkości.

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Naturalnie jednak prototyp nadal nie jest motocyklem z salonu. W seryjnej wersji mogą zmienić się ustawienia elektroniki, masa, homologacja, układ wydechowy, opony, chłodzenie, a nawet elementy aerodynamiki. Jednak patrząc na ten wynik, coraz trudniej utrzymać starą narrację, według której chiński producent może co najwyżej zaproponować tańszą alternatywę dla znanych marek. 315,82 km/h to bowiem nie jest przypadkowy wynik, choć rekordy prędkości same w sobie bywają efektowne, ale często są też oderwane od sprzętu, który potem trafia do klientów.

315,82 km/h nie obala klasyków, ale mówi wiele o CFMoto

Nie ma sensu udawać, że CFMoto nagle dogoniło najlepsze motocykle MotoGP. Rekord prędkości w tej serii wynosi bowiem 368,6 km/h i należy do Jorge Martina z Aprilii, więc różnica pozostaje ogromna. Tyle że porównanie z MotoGP jest trochę nieuczciwe, bo tam mamy wyspecjalizowane maszyny wyścigowe, rozwijane pod zupełnie inną logikę niż sportowy motocykl kierowany dla klientów. Znacznie ciekawsze staje się więc zestawienie z super motocyklami, które faktycznie tworzą marzenia klientów i budują prestiż marek.

CFMoto V4 SR-RR znalazło się bardzo blisko takich konstrukcji jak Kawasaki Ninja H2 z prędkością maksymalną około 336 km/h, Ducati Panigale V4 R z wynikiem około 317 km/h czy BMW M 1000 RR z wynikiem około 314 km/h. Innymi słowy, chiński motocykl nie tylko przekroczył psychologiczną barierę 300 km/h, ale wjechał w rejon, w którym od lat oddycha się powietrzem marek z wielką historią, ogromnym zapleczem wyścigowym i kultem budowanym przez pokolenia.

Nie tylko silnik, czyli składowe prędkości maksymalnej CFMoto V4 SR-RR

Sercem motocykla V4 SR-RR jest prawie litrowy, chłodzony cieczą silnik V4 o kącie rozwarcia 90 stopni. CFMoto podaje jego moc na poziomie 157 kW, czyli ponad 210 KM, maksymalne obroty rzędu 15000 obr./min oraz wał korbowy obracający się przeciwnie do kierunku obrotu kół. Producent podkreśla też, że jednostka powstała wewnętrznie i wiąże się z ponad 40 patentami, ale nie ukrywa, że w tym wyniku ważna była też cała otoczka. W tym elektronicznie aktywny system skrzydeł aerodynamicznych.

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Ten właśnie system skrzydeł ma redukować opór podczas przyspieszania o 12 procent i zwiększać docisk przedniego koła przy wysokich prędkościach o 45 procent. Do tego dochodzi sześciosiowy IMU, ABS działający na zakrętach, kontrola trakcji, zintegrowane hamowanie, hill-hold, tempomat i dwukierunkowy quickshifter.

Oczywiście między prototypem a wersją seryjną potrafi zniknąć wiele rozwiązań. Aktywna aerodynamika musi przetrwać wodę, brud, wibracje, temperaturę, homologację, serwisowanie i wycenę. Właśnie dlatego nie zakładałbym jeszcze, że finalny V4 SR-RR będzie w każdym detalu tak odważny jak pokazowy egzemplarz. Mimo to samo skierowanie projektu w tę stronę jest znaczące.

Cena i wersja seryjna będą prawdziwym testem

Największa niewiadoma pozostaje więc prosta. Ile z tego trafi do motocykla, który faktycznie będzie można kupić? Cena nie została jeszcze ujawniona, a produkcyjna wersja może pojawić się na dużej scenie pokroju EICMA. CFMoto ma jednocześnie reputację firmy, która potrafi mocno naciskać na konkurencję ceną, ale przy takim projekcie nie ma sensu oczekiwać cudów. Litrowy superbike z V4, aktywną aerodynamiką, rozbudowaną elektroniką i komponentami klasy premium nie może kosztować tyle, ile byle rozsądny naked.

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Mam dlatego wrażenie, że CFMoto może zagrać inaczej. Nie musi zrobić motocykla taniego. Wystarczy, że zrobi motocykl odczuwalnie tańszy od europejskich rywali, a jednocześnie wystarczająco szybki, dopracowany i wiarygodny, żeby nie był traktowany jak typowy chiński kompromis. W segmencie premium to ogromna różnica, bo byle tani produkt wręcz prosi się o wybaczenie wad, ale dobrze wyceniony produkt premium zaczyna być świadomym wyborem. Prawdziwy egzamin nie odbędzie się więc przy 315,82 km/h. Odbędzie się po kilku tysiącach kilometrów, podczas serwisu i po pierwszych testach.

Źródła: CFMoto, New Atlas