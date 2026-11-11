Motorola Signature 27 zaprezentowana na krańcu świata. Czego nie widać w specyfikacji?

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Z myślą o dotyku

W telefonach Motoroli od jakiegoś czasu najbardziej czekam na to, co dzieje się na pleckach. Może dziwnie to brzmi. Takie podejście przy premierze sprzętu z topowym Snapdragonem? A no takie, bo to właśnie wykończenie obudowy jest jedną z pierwszych rzeczy, na które zwracam uwagę. Pamiętam perfumowane pudełka, drewniane czy niemal lniane plecki. Ten producent rozumie o co chodzi w doświadczaniu tego typu produktów. W Signature 27 mamy wybór między ciemną a oliwkową odmianą. To oznacza również wybór faktury. Coal Smoke ma fakturę przypominającą splot, a Capulet Olive wyróżnia się wykończeniem inspirowanym szczotkowaną tkaniną.

To właśnie mam na myśli, kiedy mówię, że Motorola podchodzi do projektowania sensorycznie. Fakturę zauważam przy zwykłym podniesieniu telefonu ze stołu, kiedy palce dotykają tyłu obudowy. To detal, który w codziennym użytkowaniu to naprawdę super urozmaicenie. Uważam też, że Motorola potrafi dać urządzeniu charakter bez dokładania bezsensownych ozdób na całej powierzchni. Z bliska widać, że sporo uwagi poświęcono samemu materiałowi, który jest zrobiony porządnie i temu, jaki efekt daje w połączeniu z kolorem. To oceniam na duży plus.

Telefon waży 227 g i ma niecałe 8 mm grubości. Konstrukcja wykorzystuje aluminiową ramkę, a z przodu jest szkło Gorilla Glass Ceramic 3. Motorola podaje też dwie klasy odporności na pył i wodę, IP68 i IP69. Wizualnie Signature 27 prezentuje się bardzo schludnie. Po bokach i z przodu wszystko wydaje się ze sobą dogadane. Z tyłu mam jeden problem, którego z bólem serca nie mogę pominąć.

Ta wyspa aparatów nie jest w moim guście

Plecki przypominają elegancki garnitur. A wyspa aparatów? Tutaj dzieje się za dużo. Ma ceramiczne wykończenie i kompletnie do mnie nie trafia. Kwadratowy moduł wygląda ciężko i odciąga uwagę od faktury plecków.

Duży moduł aparatów w topowym smartfonie już jakiś czas temu przestał mnie dziwić. Tutaj jego obecność nieco łatwiej wybaczyć, gdy spojrzy się na wyposażenie. Główny aparat ma matrycę Sony LYTIA L910 o rozdzielczości 50 Mpix, a drugi aparat, ultraszerokokątny, również ma 50 Mpix. Trzeci to peryskopowy teleobiektyw 200 Mpix. Z przodu znalazł się jeszcze aparat 50 Mpix do selfie i wideorozmów.

Zrobiłam pierwsze zdjęcia

Motorola dołożyła osobny czujnik EVS współpracujący z trybem Action Shot. Czujnik wykrywa zmiany natężenia światła na poziomie pojedynczych pikseli i w ten sposób zbiera informacje o ruchu niezależnie od głównej matrycy. W praktyce ma to pomóc w zrobieniu ostrzejszego zdjęcia, gdy obiekt szybko się porusza. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której taki mechanizm się przydaje. Wystarczy spróbować sfotografować psa, albo dziecko, które właśnie biegnie w naszą stronę. Między naciśnięciem spustu a obejrzeniem zdjęcia jest wtedy sporo miejsca.

Pierwsze zdjęcia, które zrobiłam w Tromsø, wyszły okej. Żadne mnie jednak szczególnie nie zachwyciło. Tyle na gorąco. Żeby ocenić aparat, potrzebuję jeszcze kilku dni zwykłego fotografowania. Chciałabym sprawdzić, jak często Action Shot faktycznie pomaga i czy w podobnej scenie z wyłączonym trybem częściej dostaję poruszone ujęcie. To dałoby mi o aparacie więcej informacji niż wyjątkowo udane pojedyncze zdjęcie.

Na osobne sprawdzenie zasługuje też teleobiektyw. Rozdzielczość 200 Mpix daje pole do kadrowania, a Motorola dorzuca tryb Super Zoom Pro z powiększeniem do 100× wspomaganym przez algorytmy.

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Podwójny OLED, topowy Snapdragon i 7000 mAh

Największą zmianą z przodu jest 6,78-calowy wyświetlacz Extreme AMOLED Duo Tandem o rozdzielczości 2772 × 1272 piksele i odświeżaniu do 120 Hz. Tandem oznacza tutaj dwie warstwy emisyjne OLED. Motorola podaje szczytową jasność na poziomie 12 000 nitów. W codzienności istotne będzie dla mnie przede wszystkim to, czy w ostrym świetle bez wysiłku odczytam mapę albo zobaczę, co właściwie mam w kadrze. I chociaż słonecznych dni na horyzoncie nie widać, nowy smartfon Motoroli zdaje się pod tym względem spełniać to założenie. W ogóle sam wyświetlacz oceniam jako bardzo estetyczny i czytelny.

Za wydajność odpowiada Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, któremu w polskiej wersji towarzyszy 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. Motorola zastosowała też większą niż w poprzedniej generacji komorę parową w układzie chłodzenia ArcticMesh.

Bardziej przyziemna, ale chyba najważniejsza dla mnie liczba w tej części specyfikacji to 7000 mAh. Tyle ma krzemowo-węglowy akumulator, który zastąpił ogniwo 5200 mAh z pierwszej Motoroli Signature. Ładowanie przewodowe osiąga do 90 W, a bezprzewodowe do 50 W z odpowiednią ładowarką. Na wyjeździe telefon służy mi między innymi do robienia zdjęć, nagrywania, korzystania z map i przesyłania materiałów. Właśnie w takim dniu najłatwiej zauważyć, co daje większa pojemność.

Co Bang & Olufsen robi w Motoroli?

Duńska marka odpowiada za strojenie wbudowanych głośników stereo. To część nowego, wieloletniego partnerstwa Motoroli z Bang & Olufsen, a przy okazji zmiana względem pierwszej Signature, w której partnerem audio było Bose. Nowy model obsługuje też Dolby Atmos. Na pierwszy rzut ucha głośniki zrobiły na mnie dobre wrażenie.

Przy tym wszystkim cieszy mnie, że Motorola pamięta także o wsparciu po zakupie. Signature 27 startuje z Androidem 17, a producent zapowiada siedem kolejnych aktualizacji wersji systemu i siedem lat poprawek bezpieczeństwa. To konkret, który ma znaczenie przy takiej cenie. Jeżeli kupuję drogi telefon z zamiarem używania go przez kilka lat, chcę mieć jasność, jak długo będzie dostawał aktualizacje.

W Tromsø Motorola pokazała też zegarek i słuchawki

W Tromsø obok Signature 27 Motorola pokazała też smartwatch Moto Watch 2 Fit i słuchawki Moto Buds 2 Ultra. W zegarku wykorzystano rozwiązania Polara do analizy treningu, snu i regeneracji. Przy słuchawkach Motorola współpracowała z Bose, czyli marką, która odpowiadała za dźwięk w pierwszej Signature. Polskie ceny i terminy sprzedaży obu akcesoriów mają zostać ogłoszone później.

7599 zł za Signature 27 to dla mnie dużo

Motorola Signature 27 kosztuje w Polsce 7599 zł za konfigurację 12/512 GB. Przedsprzedaż ruszy 16 listopada, a regularna sprzedaż i wysyłka zamówień rozpoczną się 23 listopada. W ofercie premierowej przewidziano pakiet z ładowarką TurboPower 125 W, zegarkiem moto watch i głośnikiem moto sound flow oraz roczną ochronę ekranu. 125 W to moc ładowarki z pakietu. Sam telefon ładuje się przewodowo z mocą do 90 W.

Na razie z Tromsø wróciłam z sympatią do tego telefonu, ale gdybym miała dziś kupić go za własne pieniądze, na pewno kilka razy bym się zastanowiła.

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