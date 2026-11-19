8BitDo właśnie ruszyło z przedpremierowymi zamówieniami na ich najnowszy model kontrolera, który mierzy się z legendą branży, samym Nintendo. I to z czasów, kiedy firma nie szła ścieżkami wyznaczonymi przez resztę branży, tylko w zasadzie tę drogę tworzyła. W końcu wystarczy rzut okiem i już dobrze wiemy, skąd w Xboxie ten układ gałek analogowych, a złośliwi mogą powiedzieć, że i dobór literek.

Duch GameCube’a ożywa w katalogu 8BitDo. Najnowsza propozycja przypomina wielką historię konsoli, której nikt nie chciał kupować

Firma nie jest jednak nowicjusz w kwestii podejmowania się trudnych zadań. Już przecież ma na koncie serię inspirowaną starymi konsolami Nintendo jak SNES oraz gamepad N64 w nowoczesnej formie. Teraz przyszła pora na zmierzenie się ze spuścizną GameCune’a oraz kontrolera, którego wiele osób do dzisiaj uwielbia bez granic.

8BitDo

W przeciwieństwie do N64, nowy pad 8BitDo GC Bluetooth Gamepad jest o wiele wierniejszy projektowi z początku lat 2000. Ma ten sam rozstaw gałek i przycisków, lecz w swoim projekcie łączy się trochę z zapomnianym WaveBirdem, czyli bezprzewodowym kontrolerem w epoce silnie związanej z przewodami.

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GC Gamepad (skrót od GameCube) jest już dostępny do przedpremierowego zamawiania w cenie około 200 złotych (bez kosztów przesyłki) i dostępny w klasycznym fiolecie lub kultowym, kolekcjonerskim pomarańczowym. Sprzedaż jest przewidywana od 10. grudnia, ale co ciekawe, to te pady stworzone w duchu Nintendo, ale działające ze konsolami i PC są tańsze od replik producenta oryginałów o 80 złotych.

8BitDo 8BitDo

I co jeszcze ciekawsze, do osobnego dokupienia jest specjalna wtyczka (100 złotych) do najprawdziwszych GameCube’ów, więc można tym padem spokojnie grać na klasycznym sprzęcie, co jest świetną wiadomością, bo każdy właściciel retro sprzętu wie, jak trudno jest o jakościowe akcesoria. Szczególnie, że tych starych nie jest dostępnych wiele w dobrym stanie.

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Skupiono się na oddaniu charakteru oryginału, który wciąż ma bardzo dobre pomysły, sprawdzające się współcześnie. Takie jak oktagonalne ramki wokół analogów, co pomaga łatwiej w grach 2D na kierowanie celownika pod kątem (ja tam wolę wciąż krzyżaka!). Za to w przeciwieństwie do Nintendo, 8BitDo użyło technologii zabezpieczającej przed osławionym driftem (TMR), a w triggerach zastosowano efekt Halla. Warto pamiętać, że są to spusty analogowego, czego nie uświadczyliśmy w padach Nintendo właśnie od czasów GameCube’a.

8BitDo 8BitDo

Inspirowane historyczną już konsolą pady 8BitDo współpracują zarówno z pierwszą jak i drugą generacją Nintendo Switch i to przy pomocy samego Bluetootha, nie potrzeba dongla, co jest bardzo miłą wiadomością. To jednak nie oznacza, że gra z podłączonym przewodem USB-C oraz wtyczką nie jest możliwa, bowiem jak najbardziej jest. Zatem fani najwyższej jakości latencji nie muszą się o nic obawiać. Te formy przydadzą się i w przypadku podłączania do komputerów z Windowsem.

Źródło: theverge