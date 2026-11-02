Zaktualizowałeś smartfon, a auto przestało Cię rozpoznawać. One UI 9 i Android Auto znowu to robią

Problem zaczął zataczać coraz szersze kręgi, a na forach internetowych i w serwisie Reddit przybywa wpisów od kierowców, u których Android Auto po prostu odmówił posłuszeństwa. Telefon albo w ogóle nie potrafi nawiązać połączenia z autem, albo gwałtownie zrywa je po kilku sekundach jazdy. W sumie ciężko powiedzieć, co jest w tym przypadku gorsze.

S26, S24 Ultra, a nawet seria A. Błąd pojawia się coraz szerzej

Awaria nie ogranicza się do jednego konkretnego modelu czy rocznika telefonu. Na oficjalnym forum Samsunga właściciel flagowego Galaxy S26 zgłosił, że po przejściu na One UI 9 Android Auto całkowicie wyparował z jego samochodu. Standardowe procedury ratunkowe – ponowne parowanie urządzeń przez Bluetooth, czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji czy nawet podłączenie sprzętu tradycyjnym kablem USB – nie przynoszą absolutnie żadnych rezultatów.

Z kolei jeden z posiadaczy Galaxy S25 Edge postanowił tu trochę pogrzebać, robiąc małe śledztwo. Przetestował dwa inne smartfony Samsunga działające jeszcze na starszym oprogramowaniu One UI 8.5 i oba połączyły się z autem od razu. Jednak wystarczyło zaktualizować model Galaxy S24 Ultra do One UI 9, aby problem natychmiast się powtórzył. Niedługo później Google oficjalnie zareagował na zgłoszenie właściciela popularnego średniaka Galaxy A55, potwierdzając, że sprawa została przekazana bezpośrednio do zespołu inżynierów odpowiedzialnych za Android Auto.

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Choć Google przyznał, że wie o sprawie, na ten moment nie uzyskaliśmy żadnych konkretnych odpowiedzi. Nie wiadomo, czy dochodzenie zostało zakończone, jak dużej skali użytkowników dotyczy ten błąd i po której dokładnie stronie – Google czy Samsunga – leży wina. Jak zwykle użytkownicy zostają tylko z problemem, bez konkretów. Mogą tylko się irytować, bo to jeden z tych błędów, który mocno utrudnia życie.

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Wracając jeszcze do przyczyny, to nie da się jednak ukryć, że Android Auto ma bogatą historię podobnych wpadek. Problemy z bezprzewodowym łączem i gubieniem sygnału pojawiały się chociażby na wspomnianym Galaxy A55 jeszcze długo przed tym, jak One UI 9 w ogóle ujrzało światło dzienne. Pytanie więc, czy mamy do czynienia z powrotem dawnych problemów, czy też najnowsza aktualizacja koreańskiego giganta wprowadziła zupełnie nową usterkę w kodzie.

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Obie opcje są bardzo prawdopodobne, bo tego typu duże aktualizacje lubią, przy okazji wprowadzania nowości, również coś zepsuć. Nie byłoby więc niczym dziwnym, gdyby tym razem padło na Android Auto. To jednak tylko domysły i bez oficjalnych wieści od którejś ze stron, nie możemy być niczego pewni. Tymczasem poszkodowanym pozostaje czekanie ma odpowiednią łatkę. W międzyczasie mogą również monitorować fora, być może któremuś z użytkowników uda się znaleźć przynajmniej doraźne rozwiązanie zanim nadejdzie właściwa pomoc.

Źródło: Forum Społeczności Samsunga, Reddit