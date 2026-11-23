Nie będę oczywiście udawał niewiniątka. Sam analizowałem już wydajność GTA VI, a później rozpisałem się o dziwnych zasadach oceniania gier. Jednak po pierwszym weekendzie zacząłem się zastanawiać, gdzie właściwie leży granica między istotną wiadomością a informacją, która istnieje wyłącznie dlatego, że można dopisać do niej “GTA VI”. Postanowiłem więc zebrać najważniejsze wydarzenia z ostatnich dni, żebyście nie musieli przeglądać kolejnych kilkudziesięciu publikacji.

Nie dziękujcie.

GTA VI jest najlepszą grą w historii. Chyba że zapytamy graczy

Zacznijmy od ocen, które przedstawiają coś fascynującego. GTA VI osiągnęło na Metacritic średnią 99/100 od recenzentów, dorównując legendarnemu The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Jednocześnie podczas premierowego weekendu średnie ocen użytkowników oscylowały wokół 5,5/10 na PS5 i 4,9/10 na Xbox Series X|S. Oczywiście część negatywnych opinii może wynikać z review bombingu, ponieważ Metacritic nie wymaga potwierdzenia zakupu gry, ale spór o to, czy Rockstar stworzył arcydzieło, zdążył już rozkręcić się na dobre.

Gdyby tego było mało, GTA VI zdobyło osiem nominacji do The Game Awards 2026, a w tym do gry roku i to jeszcze przed oficjalną premierą. Organizatorzy umożliwiają jurorom wcześniejszy dostęp do gier, więc sama nominacja nie jest niczym nielegalnym czy szczególnie podejrzanym. Trudno jednak odmówić pewnego rodzaju uroku sytuacji, w której miliony graczy nadal odliczają godziny do premiery, a branża zdążyła już nominować produkcję do najważniejszych nagród.

Szczególnym tematem okazała się również płynność rozgrywki. GTA VI działa na konsolach w 30 FPS, również na PS5 Pro, choć problemy ze stabilnością animacji nie przeszkodziły grze w zdobyciu niemal idealnych ocen. Z kolei Digital Foundry przestrzegło, że nawet pecety mogą mieć trudności z utrzymaniem 60 FPS, bo zaawansowana symulacja świata mocno obciąża procesor. Pecetowcy mogą więc odetchnąć z ulgą, że nie muszą grać w 30 FPS. Przynajmniej dopóki nie wyjdzie wersja PC.

GTA VI zarobiło miliardy, a dostawcy internetu zaczęli liczyć terabity

Rockstar i Take-Two poinformowały, że GTA VI wygenerowało około 3,79 miliarda dolarów szacowanej sprzedaży detalicznej w pierwszym dniu. Wcześniej gracze zamówili 32,5 miliona egzemplarzy, co według wydawcy stanowi rekord branży. Oficjalny komunikat Take-Two przedstawia te wyniki jako największą premierę w historii rozrywki, a na tym rekordy się nie skończyły.

W medialną machinę włączyli się dostawcy internetu. Amerykański Comcast poinformował o historycznym obciążeniu swojej sieci. Podczas szczytu pobieranie GTA VI odpowiadało za nawet 24 procent całego ruchu w sieci operatora, a 18 listopada natężenie ruchu było o 31 procent wyższe niż przeciętnego dnia. Niemcy również nie chcieli pozostawać w tyle. Operator O2 odnotował wzrost ruchu o 80,7 procent w godzinach od 5:00 do 6:00, a Deutsche Telekom informował o transferach sięgających 7,03 Tb/s na łączach z platformami PlayStation i Xbox podczas wcześniejszego udostępniania plików gry.

Oznacza to, że premiera GTA VI nie tylko pobiła rekordy sprzedaży, ale również dostarczyła branży telekomunikacyjnej materiału do osobnych komunikatów prasowych. Następnym krokiem powinno być chyba wyliczenie, ile kaw wypili technicy obsługujący serwery.

Polacy są w GTA VI, a GTA VI jest już wszędzie w Polsce

Na naszym podwórku sytuacja wygląda równie interesująco. Polskie Radio poinformowało, że na stacji Symphony FM można usłyszeć “Intrada. Allegro maestoso” z “Koncertu na orkiestrę” Witolda Lutosławskiego. Obok utworów Mahlera, Strawińskiego czy Händla znalazło się więc miejsce dla polskiej muzyki klasycznej. Nie jest to zresztą pierwszy taki przypadek, bo w GTA IV stacja Fusion FM odtwarzała “Pokusę” Aleksandra Maliszewskiego.

GAMING NEWS: the Grand Theft Auto VI soundtrack is said to feature TWO songs from Poland, according to listings on Ladbible & Beebom…



And they couldn't be more different!



🎻 Witold Lutosławski – 'Concerto for Orchestra: I. Intrada. Allegro maestoso' (1954)… pic.twitter.com/wKTywHL2N0 — Culture.pl (@culture_pl) November 20, 2026

Polskich akcentów jest więcej. Gracze odnaleźli w napisach końcowych ponad 50 nazwisk osób mogących mieć polskie korzenie, a wśród wymienionych twórców znalazły się osoby zajmujące się między innymi animacją, programowaniem i innymi elementami produkcji. Do tego dochodzi polska lokalizacja, nad którą pracował osobny zespół. Z kolei polski youtuber SargeThePlayer przekroczył milion subskrypcji po blisko 15 latach działalności, a jego seria z GTA VI przyciągnęła wielu widzów. Gratulacje jak najbardziej zasłużone, choć przy okazji dostaliśmy kolejną wiadomość, w której GTA VI odgrywa ważną rolę.

GTA 6 Marketing in Warsaw, Poland 🇵🇱 📍



(Images via @KrzysztofGPW) pic.twitter.com/Y6NDSLXTrh — GTA News & Leaks (@GTANewsHub) November 16, 2026

Prawdziwym objawem popularności stały się jednak grafiki polskich celebrytów stylizowane na GTA. Grzegorz Hyży, Krzysztof Ibisz, Robert Stockinger i inni zaczęli pojawiać się na obrazkach przypominających plakaty produkcji Rockstara. Trudno o lepszy dowód, że premiera gry przekroczyła granice branży. W końcu skoro nawet Krzysztof Ibisz ma swoje GTA, to chyba naprawdę jesteśmy świadkami wydarzenia wyjątkowego.

GTA VI pozbawiło ludzi urlopów, snu i zdrowego rozsądku

Premiera zainteresowała również ekonomistów. W mediach krążyły szacunki, według których masowe urlopy graczy mogły kosztować amerykańską gospodarkę nawet miliard dolarów. PolitiFact sprawdził jednak te wyliczenia i wskazał, że brak im solidnych podstaw metodologicznych. Nie zmienia to faktu, że ankiety rzeczywiście pokazywały zwiększone zainteresowanie wolnym na premierę, a polscy studenci przygotowali nawet petycję o dzień wolny, którą podpisało około 1500 osób.

Nie wszyscy jednak zamierzali odpoczywać. Nowozelandzki streamer BrycexD ogłosił, że ukończył GTA VI w 39 godzin, 38 minut i 22 sekundy, pozostając bez snu przez ponad 50 godzin. IShowSpeed również postanowił sprawdzić granice ludzkiego organizmu, kończąc kampanię po około 52 godzinach transmisji bez spania. Pomyśleć, że większość z nas kupuje gry po to, żeby przyjemnie spędzać wolny czas. No cóż, co innego, kiedy na grach się zarabia w taki pośredni sposób.

GTA is not a real place, but Atlanta is!🎮



Don't confuse virtual entertainment with real-life decisions.



Drunk driving, reckless driving, auto theft and violence have real consequences.



Keep it in the game. Don't bring it to our streets. pic.twitter.com/Y7PdJFHLsZ — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) November 17, 2026

W międzyczasie do dyskusji z GTA VI w roli głównej dołączyli amerykańscy policjanci. Funkcjonariusze z Atlanty i innych miast przypominali graczom, żeby nie przenosili zachowań z GTA VI do prawdziwego życia. Policja w Greensboro miała nawet nadzieję, że premiera zatrzyma część mieszkańców w domach i zapewni funkcjonariuszom odrobinę spokoju. W tym wszystkim sama konieczność przypominania dorosłym ludziom, że kradzież samochodu w grze i na ulicy to dwie różne sprawy, jest dla mnie bardziej absurdalna niż większość pomysłów Rockstara.

Gracze odkrywają GTA VI, więc nawet brak rzutek zasługuje na artykuł

Najciekawsze medialne historie dotyczą jednak samej gry. Rockstar musiał wyjaśnić, dlaczego w GTA VI nie ma rzutek i kręgli. Rob Nelson z Rockstar North przyznał, że nawet jego studio nie dysponuje nieograniczonym czasem i zasobami. Twórcy woleli więc zrezygnować z części aktywności, zamiast dodawać je bez odpowiedniego dopracowania. Przy produkcji tak gigantycznej gry wideo najwyraźniej nawet brak rzutek wymaga oficjalnego komentarza.

Z drugiej strony dowiedzieliśmy się, że Rockstar przygotował blisko tysiąc zestawów animacji związanych z codziennymi czynnościami postaci. Media zwróciły uwagę nawet na to, ile pracy wymagało animowanie Lucii otwierającej drzwi biodrem. W ten oto sposób dochodzimy do momentu, w którym osobnym tematem artykułu może być nie tylko to, co robi bohater gry, ale również którą częścią ciała otwiera drzwi.

Do tego gracze odnaleźli nawiązania do Red Dead Redemption, zaczęli rozpoznawać postać słynnej dziewczyny w bikini z pierwszego zwiastuna i odkrywali kolejne sekrety, które doczekały się własnych publikacji. W radiu pojawił się także głos “Weird Ala” Yankovica, a twórcy zażartowali nawet z wieloletniego oczekiwania na kolejną odsłonę GTA, wykorzystując nazwę Race and Chase 7.

Na osobną uwagę zasługuje historia Lawrence’a Sullivana, znanego jako Florida Joker. Mężczyzna, który wcześniej domagał się pieniędzy od Rockstara za podobieństwo jednej z postaci do jego wyglądu, ostatecznie znalazł się w napisach końcowych GTA VI. Figuruje wśród osób związanych z głosami lokalnych mieszkańców Leonidy. Po latach internetowych przepychanek otrzymaliśmy więc historię z całkiem zaskakującym finałem.

GTA VI na PC nie ma, ale oszuści już zdążyli przygotować ofertę

Gracze pecetowi mogą na razie jedynie obserwować całą zabawę, bo oficjalna wersja GTA VI na komputery nadal nie istnieje. Nie przeszkodziło to jednak cyberprzestępcom. NordVPN ostrzegł przed zestawem narzędzi od oszustów sprzedawanym za 200 dolarów, który pozwala przestępcom przygotowywać fałszywe oferty GTA VI na PC i rozpowszechniać złośliwe oprogramowanie. Gdy więc gracze nie mogą jeszcze kupić gry, to najwyraźniej zawsze znajdzie się ktoś gotowy sprzedać im przynajmniej wirusa.

Powrócił również CyberLeek, który twierdził, że udostępnił niemal kompletną wersję gry na Xboxa. Wiarygodność tych deklaracji pozostaje jednak niepewna, a zainteresowanie przeciekami stało się dodatkową okazją dla oszustów. Warto również odnotować, że premiera GTA VI nie spowodowała załamania aktywności na Steamie, choć część analityków spodziewała się odpływu graczy do konsol. Zainteresowanie starszym GTA V również utrzymywało się na wysokim poziomie, a na Steamie gra przyciągała niemal 88 tysięcy jednoczesnych użytkowników. Wygląda więc na to, że wielu pecetowców postanowiło uczcić premierę GTA VI, uruchamiając GTA V.’

GTA VI dotarło nawet do amerykańskiego sportu. Cincinnati Bengals przygotowali własną grafikę “GTA VI: Queen City”, a New England Patriots i Sacramento Kings również postanowili wykorzystać premierę do publikacji w mediach społecznościowych. W sumie trudno się dziwić, bo skoro cały internet żyje nową grą Rockstara, to dlaczego kluby NFL i NBA miałyby przepuścić okazję do zebrania dodatkowych wyświetleń? Pozostaje już tylko czekać, aż ktoś wyliczy, ile punktów zdobyły drużyny, które opublikowały post o GTA VI, w porównaniu z tymi, które tego nie zrobiły.

GTA VI stało się wydarzeniem, o którym trzeba napisać. Nawet jeśli nie ma o czym

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Rockstar zorganizował 21 listopada w Miami festiwal muzyczny z udziałem takich artystów jak Travis Scott, Cardi B, Metro Boomin czy Justice. Z kolei deweloperzy innych gier publicznie zachwycali się osiągnięciami studia, wskazując na wyjątkowy poziom techniczny i rozbudowane systemy rozgrywki. Nie zabrakło więc również okazji do publikacji na temat tego, co inni twórcy sądzą o nowym dziele Rockstara.

Grand Theft Auto VI: The Festival, a special live event on November 21 at Mana Wynwood in Miami to celebrate the launch of GTAVI, featuring a star-studded lineup of artists from the game and the official soundtrack.



More info: https://t.co/XRlfYFOk0H pic.twitter.com/fQyOU7I4gU — Rockstar Games (@RockstarGames) November 9, 2026

Nie zrozumcie mnie źle. GTA VI jest jedną z najważniejszych premier w historii gier, a część opisanych wydarzeń rzeczywiście zasługuje na uwagę. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że branża znalazła temat, dzięki któremu nawet najdrobniejsza ciekawostka może stać się samodzielną wiadomością. Mamy już artykuły o ocenach, sprzedaży, urlopach, policjantach, obciążeniu internetu, polskich nazwiskach, animacji otwierania drzwi i braku rzutek. Jestem więc przekonany, że jeszcze niejeden portal zaskoczy nas odkryciem, o którym absolutnie musimy wiedzieć.

Najlepsze jest jednak to, że właśnie przeczytaliście kolejny artykuł o GTA VI. W dodatku taki, który powstał wyłącznie dlatego, że w internecie pojawiło się zbyt wiele innych artykułów o GTA VI. Jeśli więc ktoś za kilka dni opublikuje podsumowanie liczby publikacji poświęconych grze Rockstara, to niniejszym dokładam do tego wyniku swoją cegiełkę.

Szaleństwo.