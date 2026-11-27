Ich najnowszy model Roll Up 20000 mAh, to większy wariant wydane w październiku modelu. Tym razem producent postawił na praktyczność i zamiast zmuszać nas do noszenia dodatkowego przewodu, zintegrował go z korpusem urządzenia. Kabel USB-C jest automatycznie zwijany, więc nie ma tu mowy o plątaniu kabli czy zapominaniu o nim w domu.

Hama Roll Up 20000 mAh – moc 45 W, zapas na cztery ładowania i czytelny ekran zamiast migających diod

Niemiecki producent postawił na klasyczny, podłużny pudełkowaty kształt w szaro-grafitowym odcieniu. Przy wymiarach 15,28 × 5,21 × 3,4 centymetra i wadze 425,8 grama bez problemu mieści się w bocznej kieszeni plecaka, torebce czy głębszej kieszeni kurtki, a niewielka pętelka przy obudowie pozwala zawiesić sprzęt na nadgarstku lub przypiąć go do uchwytu torby, gdy obie ręce są zajęte.

Najlepszy trik pozostaje jednak niewidoczny aż do momentu, gdy na ekranie telefonu pojawi się czerwona ikona baterii. Najważniejszy jest jednak płaski przewód USB-C o długości do 30 centymetrów, który wysuwa się jednym ruchem na potrzebną odległość, a po skończonym ładowaniu błyskawicznie chowa się z powrotem do środka bez ręcznego nawijania i załamywania wtyczki.

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Jeśli chodzi o zasilanie, to w środku umieszczono akumulator litowo-jonowy o pojemności 20 000 mAh, który pozwala około czterokrotnie uzupełnić energię w typowym smartfonie, a maksymalna moc wyjściowa sięga 45 W. Dzięki wsparciu dla standardów Power Delivery 3.0 oraz Qualcomm Quick Charge 3.0 powerbank sprawnie radzi sobie nie tylko z telefonem, czytnikiem e-booków, słuchawkami czy kontrolerem do gier, ale w awaryjnej sytuacji podładuje również tablet lub smukłego laptopa.

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Przy tym nie musimy się martwić dobieraniem napięcia ani natężenia prądu, ponieważ wbudowana elektronika sama rozpoznaje podłączony sprzęt i dopasowuje parametry zasilania, czuwając jednocześnie nad ochroną ogniw przed przegrzaniem, przepięciem, zwarciem czy przeładowaniem. Wygodnym dodatkiem jest też wyświetlacz LED, który zastępuje standardowe diody. Zobaczymy na nim dokładny poziom naładowania w procentach oraz informację o aktywnej pracy urządzenia. Samo uzupełnienie energii w rozładowanym powerbanku zajmuje przy odpowiedniej ładowarce od dwóch do trzech godzin.

Żeby jednak nie było tak prosto, Hama nie zrobiła z tego powerbanku urządzenia ładującego tylko jeden sprzęt. Na górnej krawędzi obudowy znalazły się jeszcze dwa dodatkowe gniazda oznaczone kontrastowymi kolorami ułatwiającymi szybkie wpięcie wtyczki po omacku – zielony port USB-C oraz pomarańczowy USB-A. Trzeba tylko pamiętać, że całkowita moc jest dzielona między wszystkie podpięte sprzęty.

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Mimo tak dobrej specyfikacji i nowoczesnych rozwiązań, katalogowa cena modelu Hama Roll Up 20000 mAh została ustalona na poziomie 257,90 złotych. To więc bardzo rozsądna propozycja dla każdego, kto szuka solidnego powerbanku, który naładuje kilka sprzętów i zlikwiduje problem zgubionych lub nieobecnych kabli.