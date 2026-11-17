Premiera GTA VI odbędzie się 19 listopada 2026 roku, a więc trzynaście lat po debiucie poprzedniej części. Rockstar przez ten czas stworzył Red Dead Redemption 2, rozbudowywał GTA Online i przygotowywał coś, co według najnowszych informacji może być najbardziej zaawansowanym otwartym światem w historii gier. Na tę chwilę mamy znacznie więcej niż tylko zapewnienia producenta, bo przecież Rockstar pokazał długi gameplay, a ostatnie tygodnie przyniosły szczegóły, o których jeszcze niedawno mogliśmy jedynie spekulować. Zebrałem więc dziesięć najważniejszych rzeczy, które warto wiedzieć o GTA VI przed premierą, bo niektóre mogą was naprawdę zaskoczyć.

1. W GTA VI możesz zagrać 12 godzin wcześniej. Wystarczy nowozelandzki trik

Zacznijmy od czegoś, co zainteresuje zwłaszcza najbardziej niecierpliwych graczy. GTA VI ma debiutować o północy czasu lokalnego w kolejnych regionach świata. Oznacza to, że mieszkańcy Nowej Zelandii będą mogli rozpocząć zabawę znacznie wcześniej niż my, ponieważ kiedy u nich rozpocznie się już 19 listopada, to w Polsce będzie dopiero godzina 12:00 dnia poprzedniego.

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Posiadacze Xbox Series X i Series S mogą spróbować wykorzystać dobrze znany trik, który sprawdzał się już w przeszłości. Wystarczy przejść do ustawień konsoli, wybrać zakładkę System, następnie Język i lokalizacja, zmienić lokalizację na Nową Zelandię i ponownie uruchomić sprzęt. Jeśli Rockstar nie wprowadzi dodatkowych ograniczeń regionalnych, to konsola powinna umożliwić uruchomienie wcześniej pobranej gry już 18 listopada w południe polskiego czasu. Po oficjalnej premierze w naszym regionie można przywrócić pierwotne ustawienia.

Posiadacze PlayStation 5 mają znacznie trudniej. W ich przypadku zwykła zmiana regionu konsoli nie wystarczy, bo Sony przypisuje dostęp do gier do regionu konta PlayStation Network. Aby spróbować uruchomić GTA VI wcześniej, trzeba więc posiadać konto zarejestrowane w Nowej Zelandii, kupić grę w tamtejszym PlayStation Store i pobrać ją na konsolę. Następnie można włączyć opcję “Udostępnianie konsoli i granie offline”, żeby korzystać z zakupionej gry również na innym profilu tej samej PS5.

Jeśli Rockstar rzeczywiście zastosuje regionalne odblokowanie o północy, to nowozelandzka wersja powinna ruszyć już 18 listopada o godzinie 12:00 polskiego czasu. Jest jednak haczyk – jeśli kupiliście GTA VI wcześniej na polskim koncie, to potrzebujecie osobnego egzemplarza z nowozelandzkiego sklepu. Dochodzi do tego ryzyko związane z regulaminem Sony, który wymaga rejestracji konta w rzeczywistym kraju zamieszkania. Dlatego na PS5 cały ten trik jest na papierze zdecydowanie mniej opłacalny i bardziej ryzykowny niż na Xboxie.

2. GTA VI ma 600 tysięcy animacji. Rockstar chce stworzyć miasto, które naprawdę żyje

Jedną z najbardziej imponujących informacji o GTA VI jest liczba około 600 tysięcy animacji postaci niezależnych. Dla porównania GTA V miało ich około 55 tysięcy, a Red Dead Redemption 2 około 300 tysięcy. Oczywiście więcej animacji nie oznacza automatycznie inteligentniejszych NPC, ale skala tego przedsięwzięcia pokazuje, jak bardzo Rockstar chce zwiększyć różnorodność i wiarygodność tego, co będziemy widzieć na ekranach.

Dziennikarze magazynu “Edge”, którzy mieli okazję obejrzeć 90 minut gameplay’u, jaki nie ujrzał jeszcze światła dziennego, zobaczyli ciekawy przykład żyjącego świata. Podczas swobodnej eksploracji Jason zaczął przyglądać się mężczyźnie spacerującemu z psem. Ten uznał zachowanie bohatera za prowokację, zaczął się awanturować i spuścił zwierzę ze smyczy. Pies ruszył za Jasonem, spłoszył okoliczne ptaki, a kiedy znudził się pościgiem, zwyczajnie wrócił do właściciela. Cała sytuacja wyniknęła więc ze zwykłej interakcji z przechodniem, a nie z rozpoczęcia jakiejś specjalnej misji.

Rockstar stworzył też osobny zespół deweloperski zajmujący się mieszkańcami Leonidy. NPC mają posiadać odmienne temperamenty, poziomy agresji i sposoby reagowania na otoczenie. Jeden kierowca może spanikować i oddać samochód bez walki, a drugi wyciągnąć broń. Właśnie takie drobiazgi sprawiają, że GTA VI może przekonywać nas realizmem nawet przy byle eksplorowaniu miasta.

Sama mapa ma być przy tym około dwukrotnie większa od tej z GTA V, a liczba dostępnych wnętrz ma wzrosnąć o rząd wielkości względem poprzednich części. Oznaczałoby to znacznie więcej miejsc, które możemy odwiedzić, zamiast odbijać się ciągle od zamkniętych drzwi.

3. Policja w GTA VI nie będzie już tylko gonić za gwiazdkami

Jeśli graliście w GTA V, to dobrze wiecie, jak wygląda typowy pościg. Popełniamy przestępstwo, pojawiają się gwiazdki, policja rusza naszym śladem, a potem wystarczy schować się w jakiejś uliczce i przeczekać zainteresowanie funkcjonariuszy naszymi wybrykami. GTA VI ma znacznie mocniej rozbudować ten system, zmieniając sposób, w jaki policja zdobywa informacje o przestępcy.

Nowy mechanizm określany jako “heat” ma śledzić to, co funkcjonariusze rzeczywiście wiedzą o bohaterze. Świadkowie mogą zapamiętać wygląd sprawcy, jego ubranie, rodzaj broni czy obecność drugiej osoby. Dochodzą do tego kamery monitoringu i samochody z lokalizatorami, które mogą zdradzić naszą pozycję nawet po pozornie udanej ucieczce. W tym wszystkim najbardziej interesuje mnie to, że sami będziemy mogli ograniczać liczbę poszlak. Zmiana ubrania, porzucenie broni czy rozdzielenie się z drugim bohaterem mają bowiem wedle obietnic utrudniać identyfikację. Właśnie dzięki takim rozwiązaniom nawet zwyczajna kradzież samochodu może przerodzić się w znacznie ciekawszą sytuację niż w poprzednich odsłonach.

Podczas prezentacji Rockstar pokazał też policyjne psy, które mogą uczestniczyć w pościgach, a do tego drogowe kolczatki służące do unieruchamiania pojazdów. Jeśli więc wszystkie te systemy rzeczywiście będą działały wspólnie, to GTA VI może wreszcie nagradzać sprytne ucieczki, a nie szybkość samochodu i cierpliwość w byle ciasnym zaułku.

4. Jason i Lucia mają być czymś więcej niż kolejną wersją trzech bohaterów GTA V

GTA V wprowadziło trzech protagonistów, między którymi mogliśmy przełączać się w trakcie rozgrywki. Pomysł był świetny, ale poza misjami fabularnymi współpraca Michaela, Franklina i Trevora pozostawała stosunkowo ograniczona. GTA VI stawia na duet Jasona Duvala i Lucii Caminos, których łączy nie tylko przestępczość, ale również relacja romantyczna. Co ważne, ich związek ma być częściowo zależny od gracza.

Rockstar przygotował czterostopniowy system bliskości, na który wpływają wspólne aktywności. Spacerowanie po plaży, wycieczki rowerowe, wizyty na siłowni czy zwyczajna jazda samochodem mogą wzmacniać relację. Bohaterowie nie będą mogli całkowicie zerwać współpracy, ale mamy otrzymać pewną kontrolę nad charakterem ich związku.

Jeszcze ciekawiej prezentuje się nowy profil przestępczy, czyli “Criminal Profile”. Gra ma oceniać, czy działamy profesjonalnie, ograniczając niepotrzebną przemoc, czy też zachowujemy się jak kompletnie nieobliczalni bandyci. Rockstar deklaruje, że nasze decyzje będą wpływać na rozwój całej historii.

Nie oznacza to oczywiście, że otrzymamy pełnoprawnego RPG-a z dziesiątkami zakończeń. Na razie nie znamy skali konsekwencji, ale sam kierunek jest interesujący. Szczególnie że Jason i Lucia mają współpracować również poza głównymi misjami, a np. podczas pościgów będziemy mogli przełączać się między prowadzeniem pojazdu a ostrzeliwaniem przeciwników.

5. GTA VI może być bardziej realistyczne niż Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 jest dla mnie jednym z najlepszych przykładów tego, jak realizm może zarówno wzbogacać, jak i utrudniać rozgrywkę. Dopracowane animacje, powolne przeszukiwanie przedmiotów, dbanie o konia czy ograniczony ekwipunek świetnie budowały klimat Dzikiego Zachodu. Jednocześnie po kilkudziesięciu godzinach niektóre z tych czynności zaczynały zwyczajnie męczyć i co ciekawe, Rockstar najwyraźniej chce przenieść część takiej filozofii do GTA VI.

Samochody mają otrzymać wskaźniki paliwa i stanu silnika, choć oczywiście obecność tych pierwszych nie przesądza jeszcze, że gra zmusi nas do regularnego tankowania. Twórcy zwęzili również część dróg w porównaniu z GTA V, aby bardziej przypominały prawdziwe ulice, a cykl dnia i nocy stał się dłuższy. Dzięki temu zachody słońca czy nocne aktywności mają trwać znacznie dłużej. Do tego dochodzi rozbudowany transport publiczny, obejmujący autobusy i pociągi, oraz większe znaczenie codziennych czynności. Przykładowo Jason podczas prezentacji wypił kawę zwiększającą wytrzymałość i koktajl proteinowy regenerujący zdrowie, co sugeruje bardziej rozbudowane zależności między aktywnościami a statystykami postaci.

Wszystko brzmi świetnie, ale pojawia się tutaj pytanie, czy GTA nadal pozostanie grą, w której możemy bez zastanowienia ukraść samochód i rozpocząć kompletnie absurdalny pościg. Jeśli bowiem Rockstar zbyt mocno skupi się na realistycznych konsekwencjach, to gracze mogą zacząć obawiać się wykonywania czynności, które wcześniej stanowiły podstawę zabawy.

6. Rockstar nie wykorzystuje generatywnej AI do tworzenia GTA VI

W czasach, gdy niemal każda wielka firma technologiczna mówi o sztucznej inteligencji, stanowisko Rockstar jest zaskakujące. Strauss Zelnick, a więc szef wydawcy, czyli Take-Two, zapewnił, że generatywna AI nie uczestniczy w tworzeniu GTA VI, a świat gry powstaje dzięki pracy projektantów. Każda ulica, dzielnica i budynek mają być częścią ręcznie przygotowanego środowiska. Nie oznacza to jednak, że GTA VI nie korzysta ze sztucznej inteligencji jako takiej.

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Klasyczne systemy tego typu w grach odpowiadają za zachowanie postaci, reakcje przeciwników i podejmowanie decyzji od dziesięcioleci, więc jeśli już o tym mowa, to Rockstar musiał stworzyć tak zaawansowany backend dla tej sfery gry, że głowa mała. Pamiętajmy bowiem, że mowa tutaj o zachowaniach postaci w czasie rzeczywistym, gdzie każda część sekundy między triggerem, a reakcją przekłada się na odczuwalną responsywność świata. Dlatego wiele elementów tego systemu musi odświeżać się nierzadko w każdej wyświetlanej klatce.

Jest to o tyle ciekawe, że coraz częściej słyszymy o przyszłości, w której NPC mają swobodnie rozmawiać z graczem na każdy temat. Tylko czy rzeczywiście tego potrzebujemy? Sam wolę postać, która potrafi wiarygodnie zareagować na moje działania, niż taką, która może prowadzić niekończące się rozmowy i przy okazji nieco pohalucynować nawet mimo konkretnego datasetu, ale nie może zrobić niczego sensownego w świecie gry. Jeśli więc finalnie Rockstar rzeczywiście stworzył setki tysięcy animacji i powiązał je z rozbudowanymi zachowaniami NPC, to może udowodnić, że największy postęp w grach nie zawsze musi wiązać się z najmodniejszą technologią.

7. Telefon może być ważniejszy niż kiedykolwiek. Powraca też kultowe Flash FM

GTA zawsze wyśmiewało współczesną Amerykę, ale tym razem Rockstar ma wyjątkowo wdzięczny temat. Media społecznościowe, transmisje na żywo, internetowi celebryci, absurdalne nagrania i ludzie gotowi zrobić wszystko dla popularności stanowią jeden z głównych elementów świata GTA VI.

Materiały promocyjne pokazują zresztą ogromną liczbę scen stylizowanych na nagrania ze smartfonów. Widać zarówno internetowe wygłupy, jak i absurdalne sytuacje, które przypominają rzeczywiste materiały krążące po TikToku czy Instagramie. Rockstar nie potwierdził jeszcze, jak mocno system mediów społecznościowych wpłynie na rozgrywkę, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby telefon pozostawał wyłącznie narzędziem do odbierania wiadomości i wykonywania połączeń.

Mamy za to konkretne informacje dotyczące muzyki. W GTA VI pojawią się podcasty, których będziemy mogli słuchać na żądanie, a także możliwość korzystania z radia poza samochodem dzięki słuchawkom połączonym ze smartfonem. Jest to świetna wiadomość, bo wreszcie nie trzeba będzie siedzieć za kierownicą tylko po to, żeby posłuchać ulubionej audycji, a tak się składa, że Rockstar potwierdził już między innymi powrót Flash FM, stację metalową The Chamber 106.6, latynoskie Cocoteo FM, country w Back Country Radio oraz hip-hopowe Dirty South Classics.

Osobny album ze ścieżką dźwiękową zawiera 34 oryginalne utwory od różnych wykonawców. Zapowiada się więc prawdziwa uczta dla osób, które do dziś pamiętają ulubione stacje radiowe z Vice City.

8. GTA VI będzie działało w 30 FPS. Nawet PS5 Pro nie zagwarantuje 60 klatek

Rockstar oficjalnie potwierdził, że GTA VI powstało z myślą o obecnej generacji konsol i celuje w 30 klatek na sekundę. W przypadku PlayStation 5 Pro producent zapowiedział z kolei lepszą ostrość dzięki PSSR oraz dodatkowe cienie oparte na ray tracingu, ale nie obiecuje żadnego trybu 60 FPS.

Nie jestem tym specjalnie zaskoczony, bo GTA VI ma przecież symulować nie tylko ruch uliczny, ale również zachowanie setek postaci, interakcje, fizykę pojazdów, reakcje policji i ogromną liczbę innych elementów. Wszystko to obciąża procesor, podczas gdy karta graficzna musi wyświetlać szczegółowy świat. Nie wiemy jeszcze, czy to właśnie ograniczenia CPU są najważniejszym powodem decyzji Rockstar, ale warto pamiętać, że obniżenie rozdzielczości nie zawsze pozwala podwoić płynność.

Nie oznacza to również, że GTA VI będzie miało identyczną oprawę na każdym sprzęcie. PS5 Pro otrzyma bowiem dodatkowe efekty, a na sprzęcie Sony producent dodatkowo wykorzysta funkcje DualSense, dźwięk przestrzenny Tempest 3D Audio i szybkie wczytywanie. Ciekawostką jest też obecność GTA VI w Xbox Cloud Gaming. Rockstar zapowiedział możliwość strumieniowania gry nawet na Xbox One, choć oczywiście nie oznacza to natywnej wersji dla starej konsoli. Obraz będzie pochodził z chmury i z ustawieniami graficznymi odpowiadającymi Xbox Series S, a jakość i płynność będą zależeć od połączenia internetowego.

9. GTA VI kosztuje 349 zł, zajmuje ponad 200 GB i nie ma wersji PC

GTA VI kosztuje w Polsce 349 zł w standardowym wydaniu cyfrowym i 429 zł w edycji Ultimate. Dopłata wynosi więc 80 zł, a w zamian otrzymujemy dodatkowe pojazdy, uzbrojenie, ubrania oraz dostęp do specjalnych miejsc, takich jak warsztaty tuningowe Rideout Customs i One-Eyed Willie’s, sklep odzieżowy Stock 305 czy salon tatuażu Electric Fang. W skrócie? Niefajnie, bo Rockstar postanowił zarezerwować część zawartości kampanii dla osób, które zapłacą więcej. Osobiście nie jestem zachwycony takim podejściem, a to zwłaszcza przy cenie podstawowej wersji.

Na szczęście osobną kwestią jest pakiet Vintage Vice City, który otrzymamy bez dopłaty przy zakupie dowolnej edycji gry przed 20 listopada. Obejmuje on klasycznego Vapida Staniera z 1955 roku wraz z garażem, dodatkowe stroje, fryzury i wzór broni. Jeśli więc kupicie GTA VI w wersji Standard przed premierą, to nie stracicie tego bonusu. Cyfrowy zakup zapewnia również miesiąc GTA+, ale pamiętajcie, że subskrypcja odnawia się automatycznie po zakończeniu bezpłatnego okresu, jeśli jej nie anulujecie.

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Jest jeszcze kwestia miejsca na dysku. Sony zaleca przygotowanie co najmniej 212 GB wolnej przestrzeni na PS5, a preload ruszył już 10 listopada. Jeśli więc planujecie grać w dniu premiery, to warto wcześniej zrobić porządki w bibliotece i pobrać pliki wcześniej dla spokojniejszej premiery. Pudełkowe wydanie zawiera kod do pobrania gry, a nie tradycyjną płytę, więc zakup fizycznego opakowania nie pozwoli ominąć dużego transferu danych.

Nie mam też dobrych wiadomości dla pecetowców. Rockstar nadal nie ogłosił terminu wydania GTA VI na Windowsa, a premierowe platformy to PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Co z kolei stanie się z GTA Online? Oficjalne karty GTA VI opisują na razie przede wszystkim kampanię dla jednego gracza, a Rockstar nie podał konkretnej daty premiery nowego trybu sieciowego.

10. GTA VI może być najlepszą grą Rockstara i jednocześnie rozczarować miliony ludzi

Trzynaście lat oczekiwania to ogromnie dużo czasu, a przez ten okres GTA V stało się czymś więcej niż zwyczajną grą. Rockstar sprzedał setki milionów egzemplarzy, rozwinął GTA Online i sprawił, że kolejne pokolenia graczy zaczęły traktować Los Santos jako punkt odniesienia dla całego gatunku. W międzyczasie dostaliśmy Red Dead Redemption 2, Wiedźmina 3, Cyberpunka 2077 i wiele innych produkcji, które pokazały, jak różne mogą być otwarte światy. GTA VI musi więc konkurować nie tylko z własnym poprzednikiem, ale też z oczekiwaniami, które przez te wszystkie lata urosły do absurdalnych rozmiarów.

Największe ryzyko widzę jednak w samym podejściu Rockstar do realizmu. Jeśli każda kradzież samochodu ma swoje konsekwencje, przechodnie reagują na najmniejsze prowokacje, policja prowadzi bardziej szczegółowe poszukiwania, a bohaterowie muszą dbać o kolejne aspekty codziennego życia, to gra może stać się znacznie bardziej wymagająca niż GTA V. Dla jednych będzie to spełnienie marzeń, a dla innych zupełnie niepotrzebne komplikowanie zabawy.

Jestem szczególnie ciekawy, czy Rockstarowi udało się połączyć wszystkie te systemy w jedną spójną całość. Najbardziej imponujący otwarty świat nie musi być bowiem zawsze tym największym ani najładniejszym. Znacznie ważniejsze jest to, czy podczas zwyczajnej przejażdżki po mieście będziemy trafiać na sytuacje, które rzeczywiście nas zaskoczą i sprawią, że będziemy o nich długo pamiętać. Ostatecznie GTA VI nie musi być symulatorem rzeczywistości, żeby okazać się rewolucją. Wystarczy, że zachowa swobodę znaną z poprzednich odsłon i połączy ją z możliwościami technologicznymi dzisiejszych czasów. Dopiero wtedy przekonamy się, czy trzynaście lat oczekiwania rzeczywiście miało sens.

Źródła: Rockstar Games, Edge – The State That Never Sleeps, VICE, Rockstar, GameSpot