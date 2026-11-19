A z robotami sprzątającymi, jak już wielokrotnie w swoich testach wspomniałem, jest tak, że jeszcze kilka lat temu od takiego sprzętu oczekiwaliśmy przede wszystkim tego, żeby regularnie zbierał kurz i nie obijał się o wszystkie meble. Dzisiaj poprzeczka znajduje się jednak znacznie wyżej. Nowoczesne konstrukcje rozpoznają przeszkody, dostosowują sposób pracy do rodzaju zabrudzeń, potrafią pokonywać wysokie progi, a nawet samodzielnie dbają o czystość swoich mopów. Coraz częściej ich zadaniem jest po prostu ograniczenie naszego udziału w sprzątaniu do absolutnego minimum.

I właśnie pod tym kątem warto spojrzeć na listopadową ofertę Roborocka. Producent przygotował promocje obejmujące około 20 urządzeń, ale szczególnie ciekawie prezentują się trzy modele: Qrevo Edge 2 Flow, Saros 20 oraz Saros 20 Flow Complete. Każdy z nich reprezentuje nieco inne podejście do sprzątania i odpowiada na trochę inne potrzeby domowników. Co dokładnie potrafią i ile kosztują podczas Black Friday?

Roborock Qrevo Edge 2 Flow. Mycie podłóg na zupełnie innym poziomie

Zacznijmy od urządzenia, które może szczególnie zainteresować osoby mające w domu dużo twardych podłóg. Panele, płytki czy gres potrafią wyglądać pięknie, ale wystarczy deszczowy spacer z psem, rozlana kawa albo zwykłe przygotowywanie posiłków, żeby szybko pojawiły się na nich zabrudzenia. W takich sytuacjach samo odkurzanie zwyczajnie nie wystarcza.

Roborock Qrevo Edge 2 Flow został wyposażony w system SpiraFlow 2.0, czyli rozwiązanie wykorzystujące obracający się wałek mopujący. I to naprawdę istotna różnica względem konstrukcji opartych na tradycyjnych padach. Podczas pracy rolka jest stale odświeżana czystą wodą pod ciśnieniem, natomiast zabrudzona woda trafia do osobnego zbiornika. Dzięki temu robot może na bieżąco usuwać z mopa zebrane zanieczyszczenia, zamiast przenosić je z jednego fragmentu podłogi na kolejny.

Za dostarczanie czystej wody odpowiada 16 punktów nawilżania, a sam wałek może obracać się z prędkością do 240 obrotów na minutę. W połączeniu z odpowiednim naciskiem na podłoże pomaga to radzić sobie również z bardziej uporczywymi zabrudzeniami. Wałek potrafi ponadto wysuwać się w kierunku krawędzi, dzięki czemu robot może dokładniej myć podłogę wzdłuż ścian i listew przypodłogowych.

Co ważne, Qrevo Edge 2 Flow nie skupia się wyłącznie na mopowaniu. Oferuje również maksymalną deklarowaną moc ssania 35 000 Pa, system ograniczający zaplątywanie włosów i sierści oraz inteligentne rozpoznawanie przeszkód. Jego konstrukcja ma zaledwie 8,98 cm wysokości, co ułatwia sprzątanie przestrzeni pod wieloma meblami. Do tego dochodzi wielofunkcyjna stacja dokująca, która przejmuje między innymi opróżnianie pojemnika na kurz i konserwację mopa.

To propozycja dla osób, które chcą połączyć skuteczne odkurzanie z regularnym, możliwie bezobsługowym myciem podłóg, bez konieczności sięgania od razu po najdroższe urządzenia z oferty. Podczas listopadowej promocji Roborock Qrevo Edge 2 Flow kosztuje 2699 zł zamiast 2999 zł. Oznacza to oszczędność 300 zł.

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Roborock Saros 20. Flagowe możliwości w znacznie niższej cenie

Są takie miejsca w mieszkaniu, które podczas sprzątania wyjątkowo łatwo pominąć. Miejsce pod łóżkiem, zakamarki pod kanapą czy narożniki przy szafkach to doskonałe przykłady. Problem polega na tym, że nawet bardzo dobry robot sprzątający nie poradzi sobie z kurzem w miejscu, do którego fizycznie nie może dotrzeć. Właśnie dlatego jedną z największych zalet Roborocka Saros 20 jest jego wyjątkowo smukła konstrukcja — robot mierzy zaledwie 7,98 cm wysokości, dzięki czemu może wjeżdżać pod wiele niskich mebli, które dla większych urządzeń pozostają niedostępne. Co istotne, niewielkie rozmiary nie oznaczają tutaj rezygnacji z zaawansowanych możliwości.

Saros 20 wykorzystuje system nawigacji StarSight 2.0, odpowiadający za orientację w przestrzeni i rozpoznawanie przeszkód. Jest też wyposażony w adaptacyjne podwozie AdaptiLift 3.0, które pomaga mu pokonywać trudniejsze przeszkody, w tym dwustopniowe progi o łącznej wysokości sięgającej około 8,8 cm. W praktyce to szczególnie istotna funkcja w mieszkaniach i domach, w których poszczególne pomieszczenia oddzielają wyraźne różnice poziomów.

Do tego dochodzi maksymalna deklarowana moc ssania wynosząca 36 000 Pa oraz technologia FlexiArm. Ta ostatnia pozwala wysuwać szczotkę boczną, żeby skuteczniej zbierać zabrudzenia wzdłuż ścian i w narożnikach. Robot korzysta również z obracających się mopów, których nacisk może dostosowywać do stopnia zabrudzenia podłogi. Całość uzupełnia wielofunkcyjna stacja RockDock, automatyzująca kolejne czynności konserwacyjne.

Saros 20 jest więc interesującym wyborem dla osób, które oczekują od robota dużej samodzielności, sprawnego poruszania się po bardziej wymagających wnętrzach i dokładnego sprzątania trudno dostępnych miejsc. Szczególnie że podczas Black Friday jego cena zmieniła się naprawdę znacząco.

Regularnie Roborock Saros 20 kosztuje 5699 zł, natomiast w listopadzie można kupić go za 3099 zł. To aż 2600 zł oszczędności, czyli obniżka o 46%! Warto również zwrócić uwagę na wariant Saros 20 Complete, oferowany za 3499 zł zamiast 5999 zł, z możliwością dokupienia zestawu akcesoriów za symboliczną złotówkę.

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Roborock Saros 20 Flow Complete. Dla tych, którzy oczekują jeszcze więcej od mopowania

O ile Saros 20 zwraca uwagę przede wszystkim wyjątkowo niską konstrukcją i możliwościami poruszania się po trudniejszej przestrzeni, o tyle Saros 20 Flow Complete mocno akcentuje zaawansowane mycie podłóg. To jeden z najnowszych flagowych modeli marki, który zadebiutował w październiku, a już w listopadzie doczekał się pierwszej dużej obniżki.

Najważniejszym elementem jego wyposażenia jest system SpiraFlow 2.0. Podobnie jak w Qrevo Edge 2 Flow, zamiast klasycznych padów mamy tutaj obracający się wałek, który jest nieustannie odświeżany czystą wodą podczas pracy. Takie rozwiązanie ma szczególny sens w codziennym sprzątaniu kuchni, przedpokoju czy innych intensywnie użytkowanych pomieszczeń, gdzie podłoga wymaga czegoś więcej niż zebrania suchego kurzu.

W modelu Saros 20 Flow Complete producent połączył ten system z myciem podłogi ciepłą wodą. Stacja dokująca przygotowuje wodę wykorzystywaną później przez robota, co pomaga w usuwaniu bardziej uporczywych zabrudzeń. Sam mop może też wysuwać się w stronę krawędzi, żeby dokładniej czyścić miejsca przy ścianach i meblach. To szczegół, który docenią zwłaszcza osoby przyzwyczajone do ręcznego poprawiania miejsc pominiętych przez robota.

Urządzenie oferuje ponadto deklarowaną moc ssania 36 000 Pa i podwójny system ograniczający plątanie włosów. Jego wysokość wynosi 8,98 cm, więc nadal pozostaje bardzo smukłą konstrukcją. Na pokładzie znalazło się również podwozie AdaptiLift Traverse 3.0, zaprojektowane z myślą o pokonywaniu wymagających progów, oraz inteligentny system rozpoznawania zabrudzeń, który może dostosowywać strategię sprzątania do sytuacji.

Ważną rolę odgrywa także stacja RockDock. Dba o czystość wałka, oddzielanie czystej i brudnej wody oraz przygotowanie urządzenia do kolejnego cyklu pracy. To właśnie automatyzacja tych czynności sprawia, że robot może regularnie utrzymywać podłogi w czystości bez konieczności każdorazowego ręcznego przygotowywania sprzętu.

Saros 20 Flow Complete jest idealną propozycją dla osób, które chcą połączyć zaawansowaną nawigację, dużą moc odkurzania i system mopowania rolkowego w jednym urządzeniu klasy premium. Szczególnie dobrze pasuje do domów, w których twarde podłogi zajmują dużą powierzchnię, a regularne mycie stanowi ważną część codziennego sprzątania. W listopadzie Roborock Saros 20 Flow Complete został przeceniony z 4799 zł na 4099 zł. To 700 zł mniej niż wynosi jego cena regularna!

Trzy roboty, trzy różne potrzeby. Który wybrać?

Chociaż wszystkie trzy urządzenia mają sporo wspólnego, różnice między nimi są na tyle istotne, że warto uwzględnić je przed zakupem. W końcu nawet najbardziej zaawansowany robot nie musi być najlepszym wyborem do każdego mieszkania. Dużo zależy od rodzaju podłóg, wysokości mebli czy liczby progów, z którymi urządzenie będzie musiało sobie radzić. Jeśli priorytetem jest dokładne i częste mycie podłóg, a jednocześnie chcemy utrzymać cenę na rozsądnym poziomie, Qrevo Edge 2 Flow będzie bardzo interesującym punktem wyjścia. Jego największym atutem pozostaje zaawansowany system mopowania rolkowego, dostępny w urządzeniu kosztującym podczas promocji mniej niż 2700 zł.

Saros 20 warto natomiast rozważyć przede wszystkim wtedy, gdy mieszkanie stawia przed robotem więcej wyzwań. Niskie meble, progi, dywany czy zakamarki wymagające precyzyjnego sprzątania to sytuacje, w których jego konstrukcja i możliwości nawigacyjne mogą okazać się szczególnie przydatne. Przy obniżce wynoszącej 2600 zł model ten staje się także znacznie bardziej przystępną propozycją z flagowej serii.

Saros 20 Flow Complete pozostaje z kolei wyborem dla tych, którzy oczekują najbardziej rozbudowanego połączenia mopowania rolkowego i możliwości pokonywania trudniejszego układu pomieszczeń. W porównaniu z Qrevo Edge 2 Flow oferuje między innymi wyższą deklarowaną moc ssania, mycie z wykorzystaniem ciepłej wody oraz bardziej zaawansowany system pokonywania progów. To właśnie te różnice mogą uzasadniać dopłatę w większym lub bardziej wymagającym domu.

Black Friday Roborocka to znacznie więcej niż trzy modele

Choć skupiliśmy się na trzech urządzeniach, listopadowa oferta producenta jest zdecydowanie szersza. Promocjami objęto około 20 modeli, w tym zarówno roboty sprzątające, jak i odkurzacze myjące z serii F25. Dzięki temu można znaleźć rozwiązania dopasowane do różnych potrzeb i możliwości finansowych.

Przykładowo Roborock Qrevo 5AE został przeceniony z 1999 zł na 1249 zł, natomiast Qrevo Edge 5V1 kosztuje 1599 zł zamiast 2599 zł. Osoby zainteresowane starszym flagowym modelem Saros 10R również mają powód, żeby przyjrzeć się ofercie — jego cena spadła z 3999 zł do 2499 zł.

Warto zwrócić uwagę także na urządzenia z serii F25, przeznaczone do sprzątania na mokro i sucho. Roborock F25 ACE Combo to wielofunkcyjny sprzęt 5 w 1, który dzięki dodatkowym akcesoriom może służyć również jako odkurzacz ręczny oraz urządzenie do czyszczenia dywanów. W listopadzie kosztuje 1499 zł zamiast 2599 zł. Jeszcze większy procentowo rabat dotyczy F25 ACE Pro, którego cena spadła z 2499 zł do zaledwie 999 zł. To obniżka o 60% — największa w całej akcji.

Na tym dodatkowe korzyści się nie kończą. Do wybranych modeli producent oferuje zestawy akcesoriów za 1 zł, a od 16 do 30 listopada dodatkowo obniża ceny między innymi Qrevo 2 Pro do 1999 zł oraz F25 ACE do 1099 zł.

Na Black Friday nie trzeba czekać do ostatniego piątku listopada

Tegoroczna akcja Roborocka pokazuje, jak szeroki wybór mają dziś osoby planujące zakup urządzenia do automatycznego sprzątania. Można postawić na robota, którego największą zaletą jest zaawansowane mopowanie, wybrać wyjątkowo niską konstrukcję docierającą pod meble albo zdecydować się na flagowy model łączący obie te cechy z rozbudowaną automatyzacją. Warto przy tym spojrzeć na zakup nieco szerzej niż tylko przez pryzmat wysokości rabatu. Dobrze dobrany robot powinien odpowiadać na konkretne potrzeby domowników i pasować do warunków panujących w mieszkaniu. To właśnie wtedy jego możliwości mają największą szansę przełożyć się na wygodę odczuwalną każdego dnia.

Promocje Black Friday Roborocka trwają do 30 listopada 2026 roku, a urządzenia można kupić w oficjalnym sklepie marki oraz u autoryzowanych partnerów, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD i Neonet. Przy tak dużym wyborze i różnicach w cenach warto poświęcić chwilę na porównanie modeli. Zwłaszcza że oszczędność nie musi kończyć się na samym zakupie — oznacza również mniej czasu poświęcanego na codzienne sprzątanie.