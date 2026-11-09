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PlayStation odwraca się od pecetowców. Sony wraca do starej strategii

Mateusz Łysoń
09.11.2026|3 min
Pecetowcy przyzwyczaili się w ostatnich latach do tego, że gry Sony, choć debiutują najpierw na PlayStation, prędzej czy później trafiają również na komputery. God of War, Horizon, Ghost of Tsushima, The Last of Us czy Marvel’s Spider-Man udowodniły, że konsolowe hity mogą dostać drugie życie na Steamie, a gracze nie muszą kupować konsoli tylko po to, żeby ograć kilka ekskluzywnych produkcji. Najwyraźniej jednak Sony uznało, że taka strategia przestała się opłacać.
Sony
Sony
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W maju 2026 roku Jason Schreier z Bloomberga poinformował, że Hermen Hulst, szef biznesu studiów PlayStation, przekazał pracownikom decyzję dotyczącą przyszłości gier singleplayer. Produkcje fabularne tworzone przez wewnętrzne studia Sony mają pozostać dostępne wyłącznie na konsolach PlayStation. Tym samym japoński gigant wycofuje się ze strategii, którą rozwijał od 2020 roku, a pecetowcy mogą zapomnieć o regularnych konwersjach największych hitów.

Ghost of Yotei i Saros pozostaną na PlayStation

Według informacji Bloomberga Sony zrezygnowało między innymi z planowanej wersji PC gry Ghost of Yotei, a podobny los ma spotkać Sarosa. Wszystko wskazuje również na to, że nadchodzące Marvel’s Wolverine oraz Intergalactic: The Heretic Prophet pozostaną produkcjami ekskluzywnymi dla konsol. Nie oznacza to jednak całkowitego wycofania Sony z rynku pecetowego.

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PlayStation 5 Pro

Gry nastawione na rozgrywkę wieloosobową, takie jak Marathon czy Marvel Tokon: Fighting Souls, nadal mogą trafiać na różne platformy. Podobnie wyjątki mogą obejmować produkcje zewnętrznych studiów, które Sony jedynie wydaje. Taką strategię potwierdził w czerwcowym wywiadzie dla Famitsu Hideaki Nishino, prezes Sony Interactive Entertainment, podkreślając znaczenie ekskluzywnych gier fabularnych dla ekosystemu PlayStation.

Co więcej, w raporcie finansowym za rok obrotowy zakończony w marcu 2026 roku Sony usunęło wcześniejszą deklarację dotyczącą rozszerzania dostępności gier własnych na platformy takie jak PC. W sierpniu firma powróciła również do reklamowania największych produkcji hasłem “Only on PS5”.

Dlaczego Sony rezygnuje z pecetów?

Powody są przede wszystkim biznesowe. Według doniesień Bloomberga część portów nie spełniła oczekiwań finansowych, a kierownictwo obawia się, że dostępność największych hitów na komputerach osłabia atrakcyjność samego PlayStation.

Osobiście uważam jednak, że Sony próbuje w ten sposób rozwiązać problem, do którego częściowo samo doprowadziło. Nieregularne premiery, wielomiesięczne lub wieloletnie opóźnienia i kontrowersje związane z kontami PSN nie pomagały przekonać pecetowców do kupowania kolejnych portów. Tymczasem Microsoft coraz mocniej stawia na udostępnianie swoich gier poza własnym sprzętem.

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Sony obiera więc przeciwny kierunek, próbując ponownie uczynić ekskluzywność jednym z najważniejszych argumentów za zakupem PlayStation. Czy to wystarczy, żeby przekonać pecetowców do wydania kilku tysięcy złotych na dodatkową konsolę? Mam poważne wątpliwości, bo równie dobrze część graczy może po prostu zrezygnować z tych produkcji. Sony najwyraźniej uznało jednak, że bardziej opłaca się sprzedać mniej kopii gry, ale utrzymać klientów we własnym ekosystemie.

Źródła: Bloomberg, VGC, Game File

Mateusz ŁysońM
Napisane przez

Mateusz Łysoń

RedaktorZwiązany z mediami od 2016 roku. Twórca gier, autor tekstów przeróżnej maści, które można liczyć w dziesiątkach tysięcy, książki Powrót do Korzeni oraz gry wideo DIGSITE ZERO.
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