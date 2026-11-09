PlayStation odwraca się od pecetowców. Sony wraca do starej strategii

W maju 2026 roku Jason Schreier z Bloomberga poinformował, że Hermen Hulst, szef biznesu studiów PlayStation, przekazał pracownikom decyzję dotyczącą przyszłości gier singleplayer. Produkcje fabularne tworzone przez wewnętrzne studia Sony mają pozostać dostępne wyłącznie na konsolach PlayStation. Tym samym japoński gigant wycofuje się ze strategii, którą rozwijał od 2020 roku, a pecetowcy mogą zapomnieć o regularnych konwersjach największych hitów.

Ghost of Yotei i Saros pozostaną na PlayStation

Według informacji Bloomberga Sony zrezygnowało między innymi z planowanej wersji PC gry Ghost of Yotei, a podobny los ma spotkać Sarosa. Wszystko wskazuje również na to, że nadchodzące Marvel’s Wolverine oraz Intergalactic: The Heretic Prophet pozostaną produkcjami ekskluzywnymi dla konsol. Nie oznacza to jednak całkowitego wycofania Sony z rynku pecetowego.

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Gry nastawione na rozgrywkę wieloosobową, takie jak Marathon czy Marvel Tokon: Fighting Souls, nadal mogą trafiać na różne platformy. Podobnie wyjątki mogą obejmować produkcje zewnętrznych studiów, które Sony jedynie wydaje. Taką strategię potwierdził w czerwcowym wywiadzie dla Famitsu Hideaki Nishino, prezes Sony Interactive Entertainment, podkreślając znaczenie ekskluzywnych gier fabularnych dla ekosystemu PlayStation.

Co więcej, w raporcie finansowym za rok obrotowy zakończony w marcu 2026 roku Sony usunęło wcześniejszą deklarację dotyczącą rozszerzania dostępności gier własnych na platformy takie jak PC. W sierpniu firma powróciła również do reklamowania największych produkcji hasłem “Only on PS5”.

Dlaczego Sony rezygnuje z pecetów?

Powody są przede wszystkim biznesowe. Według doniesień Bloomberga część portów nie spełniła oczekiwań finansowych, a kierownictwo obawia się, że dostępność największych hitów na komputerach osłabia atrakcyjność samego PlayStation.

Osobiście uważam jednak, że Sony próbuje w ten sposób rozwiązać problem, do którego częściowo samo doprowadziło. Nieregularne premiery, wielomiesięczne lub wieloletnie opóźnienia i kontrowersje związane z kontami PSN nie pomagały przekonać pecetowców do kupowania kolejnych portów. Tymczasem Microsoft coraz mocniej stawia na udostępnianie swoich gier poza własnym sprzętem.

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Sony obiera więc przeciwny kierunek, próbując ponownie uczynić ekskluzywność jednym z najważniejszych argumentów za zakupem PlayStation. Czy to wystarczy, żeby przekonać pecetowców do wydania kilku tysięcy złotych na dodatkową konsolę? Mam poważne wątpliwości, bo równie dobrze część graczy może po prostu zrezygnować z tych produkcji. Sony najwyraźniej uznało jednak, że bardziej opłaca się sprzedać mniej kopii gry, ale utrzymać klientów we własnym ekosystemie.

Źródła: Bloomberg, VGC, Game File