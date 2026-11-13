Statek z „Interstellar” wyląduje na półkach sklepowych. LEGO zatwierdziło fanowski projekt Rangera

Do tej pory fani sami się tym zajmowali, ale w końcu LEGO oficjalnie zatwierdziło do produkcji projekt zgłoszony na platformie LEGO Ideas przez twórcę o pseudonimie Minibrick41587. To oznacza, że wkrótce każdy z nas będzie mógł mieć na półce swojego Rangera i jego załogę.

Zajrzyj do kabiny Rangera

Droga od internetowej propozycji do pudełka na sklepowej półce nie jest krótka. Choć wydaje się, że najtrudniejsze jest zdobycie 10 tyś. głosów, to w rzeczywistości jest to dopiero otwarcie drzwi do najważniejszego etapu, czyli wewnętrznej oceny projektantów. Same głosy nie dają więc żadnej gwarancji, ale Rangerowi udało się jednak pokonać tę przeszkodę, co oznacza, że zespół LEGO oficjalnie rozpoczyna prace nad wdrożeniem go do regularnej sprzedaży.

Fanowski projekt, który przekonał jury, składa się z 561 elementów i stawia na wierne oddanie oszczędnego, przemysłowego charakteru filmowego oryginału. Ranger w Interstellar nie miał wyglądać pięknie, miał być funkcjonalny. Zewnętrzna bryła opiera się na wyraźnym kontraście między białymi, skośnymi panelami górnymi a ciemnym spodem kadłuba, przełamanym czarnymi powierzchniami okien na dachu i po bokach. Gładkie płytki pozwalają zachować czystą, klinowatą linię statku, ale nie ukrywają całkowicie faktu, że mamy do czynienia z konstrukcją z klocków.

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Najciekawszym elementem tej propozycji jest jednak sposób, w jaki projektant poradził sobie z ciasnym wnętrzem niskiego kadłuba. Zamiast traktować statek wyłącznie jako zamkniętą makietę na półkę, autor przewidział zdejmowany dach. Po jego uniesieniu widzimy szczegółową kabinę z fotelami i panelami sterowania, w której bez rozbierania całej konstrukcji można umieścić załogę. Obok siebie mieszczą się tam figurki Coopera oraz doktor Brand, ale też wygospodarowano miejsce na jednego z robotów leżącego na płasko. Dodatkowym elementem jest opuszczany tylny luk, przez który minifigurki mogą symbolicznie wychodzić na powierzchnię nieznanych planet.

Jeden robot to za mało?

Obok samych astronautów w zgłoszonym projekcie znalazły się także zbudowane z klocków wersje robotów TARS oraz CASE, które widzowie tak polubili. Trzeba przyznać, że ich prostokątne sylwetki aż prosiły się o przeniesienie do świata LEGO – kanciasta geometria klocków oddaje ich nietypową formę znacznie naturalniej niż w przypadku klasycznych, humanoidalnych droidów. Całość urozmaicają jedynie drobne, kolorowe detale imitujące wyświetlacze na korpusach.

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Warto jednak pamiętać, że zatwierdzony projekt stanowi dopiero punkt wyjścia dla profesjonalnych projektantów LEGO. Zanim zestaw trafi do sklepów, konstrukcja przejdzie szereg testów wytrzymałościowych i poprawek, dlatego ostateczna liczba klocków, detale wykończenia czy nawet skład dołączonych figurek mogą jeszcze ulec zmianie.

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Na ten moment producent nie podał ani daty premiery, ani sugerowanej ceny detalicznej, ale to już tylko kwestia czasu zanim poznamy te szczegóły. Jeśli jesteście fanami Interstellar, lepiej już szykujcie miejsce na półkach, najlepiej z podłożem, które będzie imitować wodę.

Źródło: LEGO: Ideas