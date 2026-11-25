We Freetail 5 najbardziej imponuje mi fakt, że inżynierowie chcą zamknąć tak zaawansowany system radarowy w satelicie ważącym zaledwie około 200 kg. Na dodatek jego możliwości mają wykraczać daleko poza samo obrazowanie powierzchni naszej planety. Gdzie więc tkwi jego sekret?

Freetail 5, czyli pięciometrowy radar na niewielkim satelicie

Najbardziej charakterystycznym elementem Freetail 5 jest rozkładana antena radarowa o średnicy 5 metrów i powierzchni około 20 metrów kwadratowych. Względem dotychczasowych konstrukcji Umbry powierzchnia anteny wzrosła bowiem dwukrotnie, a moc radaru aż czterokrotnie. Do tego dochodzi możliwość pracy z pasmem obrazowania o szerokości do 4 GHz, co ma szczególne znaczenie dla uzyskiwanej rozdzielczości przestrzennej.

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Freetail 5 wykorzystuje na dodatek technologię SAR (radar z syntetyczną aperturą), która sprowadza się do rejestrowania odbić emitowanych przez satelitę fal elektromagnetycznych podczas jego ruchu po orbicie. Odpowiednie przetwarzanie kolejnych sygnałów pozwala uzyskać rozdzielczość odpowiadającą znacznie większej antenie fizycznej. Taki radar nie potrzebuje światła słonecznego, a chmury nie stanowią dla niego takiej przeszkody, jak dla tradycyjnych systemów optycznych. O tym, jak wiele informacji o naszej planecie możemy uzyskać dzięki takiej technologii, pisałem już szerzej kilka miesięcy temu.

Umbra deklaruje możliwość uzyskiwania zobrazowań o rozdzielczości sięgającej 5 cm, a więc wartości porównywalnej z szerokością karty płatniczej. Dochodzi do tego kwestia trybu Spotlight, w którym radar koncentruje się na wybranym obszarze kosztem powierzchni obrazowania. Nie oznacza to jednak, że satelita będzie w stanie zidentyfikować każdy obiekt tej wielkości. Obraz radarowy przedstawia bowiem przede wszystkim właściwości odbijania fal elektromagnetycznych przez poszczególne elementy otoczenia, a nie ich rzeczywisty wygląd.

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Znacznie większe znaczenie przypisywałbym więc deklaracji dotyczącej możliwości rejestrowania setek zobrazowań o rozdzielczości 25 cm dziennie przez pojedynczego satelitę. Zwłaszcza że Umbra chce docelowo stworzyć całą konstelację takich urządzeń, która pozwoli na ponowną obserwację obszarów na całym świecie w odstępach rzędu godziny.

Obserwacja Ziemi zaczyna przypominać jej ciągłe monitorowanie

Szczególnie interesująca jest technologia koherentnej detekcji zmian (CCD), dzięki której Freetail 5 ma wykrywać zmiany zachodzące na powierzchni Ziemi w skali nawet poniżej centymetra. Radar może bowiem wychwycić różnice w sygnałach powracających z tego samego obszaru podczas kolejnych przelotów i to nawet jeśli odpowiadające im zmiany pozostają mniejsze od nominalnej rozdzielczości obrazu. Takie możliwości przydadzą się zarówno wojskowym, jak i naukowcom czy specjalistom monitorującym infrastrukturę.

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Umbra przewiduje również współpracę satelitów w formacjach, obrazowanie z wykorzystaniem przestrzennie rozdzielonych nadajników i odbiorników, tworzenie zobrazowań trójwymiarowych podczas jednego przelotu oraz bezpośrednie przesyłanie danych do odbiorców na obszarze działań. Firma na dodatek samodzielnie rozwija całe oprogramowanie pokładowe i produkuje około 90 procent komponentów satelity, bazując przy tym na doświadczeniach z 14 misji.

Na pierwszego Freetail 5 przyjdzie nam jednak nieco poczekać, bo Umbra celuje w gotowość do startu na początku 2028 roku i komercyjną dostępność usług w połowie tego samego roku. Konkurencja tymczasem nie śpi. Zaledwie tydzień wcześniej firma ICEYE zaprezentowała piątą generację swoich satelitów radarowych, które mają oferować rozdzielczość 11 cm klientom rządowym oraz 16 cm klientom komercyjnym. Wyścig więc trwa w najlepsze.

Źródła: Umbra, ICEYE