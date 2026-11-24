W świecie walki robot musi sobie poradzić z konsekwencjami każdego ruchu, a na dodatek reagować na poczynania przeciwnika. Właśnie z takim wyzwaniem zmierzyły się humanoidy podczas zawodów REK 2.1 w San Francisco.

Roboty humanoidalne walczą już nawet na ostrza

Firma Robot Entertainment Kombat (REK) zorganizowała 20 listopada trzy pojedynki z udziałem czterech humanoidów, które na żywo obserwowało około 200 osób. Organizatorzy zadbali nawet o odpowiednią stylistykę zawodników, bo mierzący około 180 cm T-Rek ze swoją srebrną twarzą przypominającą czaszkę i czerwonymi oczami wyglądał niczym Terminator. Jego przeciwnik nosił z kolei hełm oraz wojskowy kamuflaż, ale na niewiele mu się to zdało, bo po około 90 sekundach walki opuścił ring na noszach. Robot nie był bowiem w stanie podnieść się po kopnięciu przeciwnika.

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W ostatnim pojedynku wieczoru maszyny miały do dyspozycji nawet po trzy ostrza na każdej dłoni. Nie obyło się bez kopnięć z wyskoku, uderzeń w przezroczyste osłony areny, odprysków lakieru i uszkodzeń konstrukcji. Innymi słowy, sparing nie był byle przepychanką maszyn na ringu, ale znacznie ciekawsze od samych pojedynków jest jednak to, co działo się poza ringiem. Tak się bowiem składa, że to stojący obok niego ludzie decydowali o poczynaniach humanoidów.

Człowiek rozkazuje, a sztuczna inteligencja siłowniki kontroluje

W typowym robocie humanoidalnym mamy do czynienia z dziesiątkami stopni swobody. Gdyby człowiek miał samodzielnie kontrolować każdy z nich, to już samo chodzenie stanowiłoby ogromne wyzwanie, a co dopiero wyprowadzanie kopnięć i podnoszenie się po upadku. Dlatego właśnie operatorzy podczas zawodów REK decydowali o przemieszczaniu się maszyn, kierunku ataków i momencie wyprowadzania ciosów, podczas gdy systemy wspomagane sztuczną inteligencją odpowiadały m.in. za utrzymanie równowagi oraz kontrolowanie postawy.

Pamiętajmy, że z perspektywy robotyki istnieje ogromna różnica między wykonaniem zaprogramowanego ruchu w kontrolowanych warunkach a korygowaniem go w czasie rzeczywistym. Humanoid musi na bieżąco uwzględniać położenie poszczególnych stawów, orientację tułowia czy przyspieszenia, bo nawet niewielkie zachwianie może skończyć się upadkiem. O tego typu możliwościach pisałem już przy okazji humanoidalnego robota RP1 firmy RoboParty, którego odwiedzający targi mogli popychać i uderzać, obserwując, jak maszyna odzyskuje równowagę.

Nie wiemy wprawdzie, z jakich dokładnie algorytmów korzystają roboty REK, ale ich pojedynki dobrze pokazują, że zaawansowana robotyka wcale nie musi oznaczać równie skomplikowanej obsługi samych maszyn.

Od grania na komputerze do sterowania prawdziwym robotem

Firma REK rozwija jednocześnie własny symulator walk humanoidów w świecie wirtualnym, który doczekał się już karty produktu na Steamie i ciągle czeka na premierę na tej platformie. Według twórców wykorzystuje on tę samą sztuczną inteligencję co fizyczne roboty, a najlepsi gracze mogą zakwalifikować się do sterowania prawdziwymi maszynami podczas zawodów. Wprawdzie trudno dziś ocenić, na ile wiernie symulator oddaje zachowanie fizycznych humanoidów, ale już sam pomysł uważam za wyjątkowo ciekawy.

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ROBOT FINAL BOSS – Frankie VS Predator pic.twitter.com/sB81mbatKE — REK (@REK) September 22, 2026

Nie zapominajmy jednocześnie o kwestii bezpieczeństwa, bo nawet podczas walk samych robotów organizatorzy muszą zadbać o wytrzymałość osłon areny oraz możliwość awaryjnego zatrzymania maszyn. REK już zresztą podpadło Kalifornijskiej Komisji Sportowej, kiedy 18 września zorganizowało pojedynek influencera Frankiego LaPenny z humanoidami. Pięć dni później komisja nakazała firmie zaprzestanie organizacji takich walk z udziałem ludzi bez odpowiednich zezwoleń.

Osobiście znacznie większy potencjał widzę jednak w samym modelu sterowania niż w nowej dyscyplinie sportowej. Jeśli odpowiednio zaprojektowana gra wideo rzeczywiście pozwoli opanować obsługę humanoida, to dlaczego podobnego rozwiązania nie mielibyśmy wykorzystać do szkolenia operatorów robotów ratowniczych czy maszyn pracujących w niebezpiecznych środowiskach?

Być może więc przyszłość robotyki wcale nie sprowadza się wyłącznie do zastępowania człowieka sztuczną inteligencją, a również do umożliwienia mu wykonywania pracy fizycznej zza biurka z padem w rękach.

Źródła: Chosun