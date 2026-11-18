Wedle najnowszych informacji Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości ma zaoferować znacznie spokojniejszą, bardziej sentymentalną opowieść, w której ważniejsze od ratowania świata będą osobiste relacje bohaterów. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi Aleksandry Motyki, głównej scenarzystki CD Projektu Red, oraz Philippa Webera, reżysera narracji, których nowe komentarze pojawiły się w jubileuszowym magazynie przygotowanym na 25-lecie Xboksa.

Geralt ruszy na pomoc Jaskrowi. Letten ma być inne niż Velen

Według Aleksandry Motyki tym razem twórcy chcą, żeby historia rozwijała się powoli, budowała nostalgię i pozwalała graczom spędzić więcej czasu z dobrze znanymi postaciami. Punktem wyjścia będzie przeszłość Jaskra, która sprowadzi Geralta do jego rodzinnych stron. Philipp Weber przyznaje z kolei, że Biały Wilk zasłużył już na odpoczynek po wydarzeniach w Toussaint, ale trudno oczekiwać, żeby zignorował przyjaciela potrzebującego pomocy.

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Sama kraina Letten ma podkreślać tę zmianę nastroju. Twórcy inspirowali się polską poezją romantyczną, angielską prowincją oraz architekturą epoki Tudorów. Zamiast ponurych bagien Velen zobaczymy więc malownicze wsie, pola uprawne, żniwa i lokalne festyny. Region pod względem rozmiarów ma przypominać Toussaint, choć oczywiście sielankowa atmosfera nie oznacza, że zabraknie potworów. Zwłaszcza po zmroku, kiedy to Letten pokaże bowiem swoje znacznie mroczniejsze oblicze.

Spokojniejsza historia nie oznacza spokojniejszej rozgrywki

Redzi nie zamierzają rezygnować z walki, a Geralt otrzyma nawet nową broń w postaci srebrnego łańcucha, który pozwoli przyciągać przeciwników i skuteczniej kontrolować większe grupy wrogów. Do tego dojdą nowe zadania, dodatkowe karty do Gwinta oraz postacie, a w tym Lilla, kuzynka Jaskra.

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Czy takie postawienie na bardziej kameralną historię jest dobrym pomysłem? W gruncie rzeczy Wiedźmin nigdy nie potrzebował przecież wielkiej wojny czy kolejnej katastrofy, żeby opowiedzieć interesującą historię. Wystarczy przypomnieć sobie niektóre zadania poboczne z Dzikiego Gonu albo Serca z kamienia, gdzie pozornie niewielkie problemy bohaterów potrafiły angażować bardziej niż główny wątek. Jeśli więc Pieśni przeszłości rzeczywiście skupią się na relacji Geralta i Jaskra, to być może dostaniemy właśnie takie pożegnanie, na jakie ci bohaterowie zasługują.

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Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości zadebiutuje w 2027 roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2. Nad dodatkiem pracują CD Projekt Red i Fool’s Theory.

Źródła: CD Projekt Red