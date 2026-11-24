Amerykańska firma Zeno Power umieściła bowiem swój prototyp na dnie morza, gdzie przez dwa tygodnie wytwarzał energię elektryczną. Nie korzystał przy tym z żadnego radioaktywnego paliwa, bo jego rolę przejęła zwyczajna grzałka elektryczna. Po co więc testować przyszłą baterię jądrową bez jej najważniejszego elementu? Wbrew pozorom taki eksperyment ma sporo sensu, choć daleko mu jeszcze do udowodnienia, że podobne urządzenie będzie mogło bezobsługowo zasilać podwodną infrastrukturę przez całe lata.

Bateria jądrowa bez atomu. Co właściwie przetestowali Amerykanie?

Zeno Power umieściło generator Stirlinga w kontrolowanym środowisku morskim w stanie Waszyngton. Według producenta urządzenie wytwarzało ponad 20 watów mocy elektrycznej w toku tej próby, a po dwóch tygodniach inżynierowie bezpiecznie wydobyli je z wody. Firma określa tę próbę jako pierwsze wytwarzanie prądu na dnie morza przez tego typu generator z grzałką elektryczną.

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Grzałka zastępowała ciepło, które w gotowej baterii zapewni rozpad radioizotopu. W ten sposób zespół mógł ocenić konwersję energii, zachowanie materiałów i funkcjonowanie urządzenia w środowisku morskim bez wprowadzania paliwa promieniotwórczego. Zeno nie wyjaśnia jednak w komunikacie, skąd pochodziła energia zasilająca grzałkę, ile jej zużywała ani jak zmieniała się moc wyjściowa podczas całej próby. Tym samym nie znamy sprawności całego układu, a kwestia samowystarczalności pozostaje niepewna.

Dlaczego 20 watów może być ważniejsze od tysięcy?

Dwadzieścia watów nie wystarczy do zasilenia przeciętnego laptopa pod obciążeniem, ale podwodna elektronika rządzi się już zupełnie innymi prawami. Czujnik, rejestrator czy urządzenie kontrolujące stan infrastruktury może pobierać niewiele energii przez większość czasu, a większej mocy potrzebować tylko przy transmisji danych. Stałe źródło zasilania współpracujące z niewielkim akumulatorem lub kondensatorem mogłoby więc obsługiwać takie krótkie skoki zapotrzebowania.

Bateria jądrowa

Dla porównania, opisywana przeze mnie chińska bateria jądrowa Qianjiyuan Tianshu osiągała maksymalnie 1,13 mikrowata, więc ponad 20 watów z demonstratora Zeno to przeszło 17 milionów razy więcej. Jednak pamiętajmy, że porównujemy akurat zupełnie odmienne konstrukcje i wyniki, a nie gotowe produkty o jednakowym przeznaczeniu. Tutaj chodzi bowiem o zamianę ciepła w prąd przy użyciu silnika Stirlinga. O chińskim, termoakustycznym generatorze wykorzystującym pokrewną zasadę pisałem zresztą już wcześniej, ale Zeno stawia przede wszystkim na wieloletnią autonomię, a nie rekordową moc.

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Docelowe ciepło ma pochodzić ze strontu-90, który można odzyskiwać ze zużytego paliwa jądrowego. Izotop ma okres półtrwania około 29 lat, więc może oddawać energię przez dekady, choć z czasem coraz słabiej. Generator Stirlinga może zaś wykorzystać dostarczane ciepło efektywniej od tradycyjnych przetworników termoelektrycznych, ale płaci za to większą złożonością i obecnością elementów mechanicznych.

Dwa tygodnie to za mało, żeby ogłosić sukces baterii jądrowej

Moim zdaniem prawdziwą rewolucją nie jest tutaj 20 watów, a możliwość ograniczenia wypraw serwisowych do podwodnych sensorów, instalacji komunikacyjnych czy urządzeń monitorujących strategiczne kable. Koszt transportu, specjalistycznej obsługi i odzyskania sprzętu potrafi być bowiem większym problemem niż cena samej elektroniki. Nic więc dziwnego, że projektem interesuje się amerykański sektor obronny. Zeno Power informuje o ponad 165 mln dolarów finansowania i kontraktów, a w tym 105 mln kapitału prywatnego oraz 60 mln wartości umów z Pentagonem i NASA. Firma przygotowała też zaplecze do pracy z materiałami promieniotwórczymi.

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Następny krok to próby z radioizotopem w kontrolowanym zbiorniku, a pierwsze operacyjne wdrożenie systemu morskiego z takim paliwem firma planuje na 2027 rok. Testować jest z kolei co, bo nadal pozostaje jeszcze sprawdzić szczelność, odporność na ciśnienie i korozję, wieloletnią trwałość mechanizmu oraz bezpieczeństwo w razie uszkodzenia obudowy. Dopiero wtedy przekonamy się, czy bateria jądrowa faktycznie pozwoli zostawić urządzenie na dnie morza i przez lata o nim zapomnieć.

Źródła: Zeno Power