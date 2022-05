Oto nowy flagowy okręt Czarnomorskiej Floty Rosji. Jest nim fregata Admirał Makarow

Po zatopieniu Moskwy w połowie kwietnia prędzej czy później musiało do tego dojść. Część dowództwa Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej wskazała właśnie nowy flagowy okręt Czarnomorskiej Floty, którym stała się fregata Admirał Makarow.

Struktury z hierarchią nie lubią próżni i nie inaczej jest z flotami marynarek wojennych mocarstw całego świata. Po tym, jak rosyjska marynarka wojenna utraciła w swojej Czarnomorskiej flocie flagowy krążownik Moskwa (więcej o tym w artykule, w którym odpowiadamy, czy krążownik Moskwa był potężny), ktoś, a raczej coś musi zająć jego miejsce w hierarchii.

Czytaj też: Ze schronu do Iła, czyli ostatni ratunek Putina. Opowiadamy o samolocie Ił-80

Właśnie dowiedzieliśmy się, że dokona tego rosyjska fregata Admirał Makarow. Tak – dokładnie ta, którą fałszywie uznano za trafioną pociskami Neptun i zniszczoną na samym początku maja. W rzeczywistości był to kuter desantowy typu Serna, którego zaatakowano bombami zrzuconymi z Bayraktara.

Jak nie Admirał Makarow, to Admirał Essen – Rosja ma już ponoć plan na zmiany hierarchii we flocie „w razie czego”

Zacznijmy może od tego, co dokładnie oznacza przemianowanie fregaty Admirał Makarow na flagowy okręt Czarnomorskiej floty. Wbrew pozorom nie jest to tylko kwestia nazewnictwa, bo w rzeczywistości okręt flagowy to jednostka używana przez dowódcę grupy okrętów wojennych, która jest najpotężniejszą w całej flocie z różnych względów. Można uznać go za pełniącego dawną funkcję chorążego w bitwach, ale najważniejsze z tego podejścia jest to, że według Rosji w Czarnomorskiej flocie to właśnie Admirał Makarow jest tym najpotężniejszym okrętem.

Skąd to wiemy? Niestety informacja nie pojawiła się u samego źródła, bo światu wyjawił ją ukraiński dziennikarz Roman Cymabluk, powołując się na własne informacje. Wierzymy jednak, że rzeczywiście ma do takich źródeł dostęp, jako że do niedawna był korespondentem agencji UNIAN w stolicy Rosji (Moskwie). Według niego Dowództwo Floty Czarnomorskiej wyznaczyło fregatę Admirał Makarow na flagowy okręt i zdecydowało nawet o tym, że w razie zniszczenia i tego okrętu w tę rolę wejdzie fregata Admirał Essen.

Admirał Makarow, czyli fregata projektu 11356R

Fregata Admirał Makarow to nowoczesny sprzęt, choć niekoniecznie imponujący pod kątem wyporności podstawowej rzędu zaledwie 3620 ton (4035 ton w konfiguracji bojowej). Zwłaszcza na tle wyporności Moskwy, która sięgała 11300 ton. W praktyce jednak dla Ukrainy fregata Admirał Makarow jest większym utrapieniem od zatopionej już Moskwy ze względu na uzbrojenie… ale wróćmy do samego początku.

Admirał Grigorowicz (pierwszy okręt tego projektu)

Ten sięga 2012 roku, bo to właśnie wtedy rozpoczęto proces budowy okrętu na bazie projektu 11356M. W praktyce jednak historia tego typu okrętów rozpoczęła się w 1998 roku, kiedy to Indie zamówiły fregaty typu Talwar oparte o znacznie ulepszone radzieckie fregaty projektu 11351. Rosja uznała efekt swoich prac za wystarczająco obiecujący, aby na podstawie wersji eksportowej opracować warianty idealnie pod własne wymagania i tak narodził się projekt 11356M. Ten do tej pory dał życie łącznie trzem fregatom, które zaczęły powstawać od grudnia 2010 roku.

Czytaj też: Opisujemy bojowy dron Bayraktar Akinci, czyli dzieło ludzi stojących za słynnym Bayraktar TB2 w Ukrainie

Admirał Essen

Do tej pory na bazie projektu 11356M powstał i pełni czynną służbę Admirał Grigorowicz, Admirał Essen i Admirał Makarow. Wodowanie przed kilkoma laty zaliczył też Admirał Butakow, Istomin i Korniołow, ale z czasem zdecydowano się sprzedać te okręty marynarce indyjskiej. Każda z nich bazuje na projekcie burt i nadbudówek wykonanych zgodnie z technologią stealth, a wyróżniające je cechy obejmują nadbudówkę na śródokręciu, działo na dziobie i lądowisko dla jednego helikoptera na rufie.

Te mierzące 124,8 metra długości i 15,2 metra szerokości fregaty napędza siłownia w układzie COGAG o łącznej mocy maksymalnej rzędu 60900 koni mechanicznych. Ta zasila parę śrub, które rozpędzają całość do 32 węzłów (prawie 60 km/h) w krótkotrwałych seriach przy maksymalnym poziomie rzędu 30 węzłów. Jednak te kwestie nie są tak ciekawe jak uzbrojenie tych fregat.

Fregata Admirał Makarow ma imponujący arsenał. Co dokładnie obejmuje?

Admirał Makarow jak na nowoczesne fregaty (dawniej określane mianem fregat rakietowych) przystało, może się pochwalić imponującym arsenałem. Ten obejmuje:

100-mm działo morskie A-190E-01

8 wyrzutni pionowych dla pocisków 3M-54 Kalibr lub P-800 Oniks

2×XII wyrzutni pionowych z 24 pociskami 9M317

Dwa działka 30-mm AKL-630M

2×II wyrzutnie torped 533 mm

1×XII wyrzutnia bomb głębinowych RBU-6000

W praktyce ta fregata może więc wspierać operację desantową, zwalczać wrogie okręty nawodne i podwodne, chronić się przed atakiem z powietrza i przede wszystkim atakować precyzyjnie cele lądowe. Największym zagrożeniem dla Ukrainy są wyrzutnie pionowe z pociskami 3M-54 Kalibr lub nowszymi P-800 Oniks.

Oniks w wersji Brahmos dla Indii

P-800 Oniks są przykładem pocisków opracowanych specjalnie do niszczenia nawodnych okrętów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby atakować nimi cele lądowe (choć to strata budżetu). P-800 Oniks może uderzać w cele oddalone o 600-800 kilometrów ze swoją 300-kilogramową głowicą. Odpowiada za to zaawansowany system naprowadzania, a jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tych pocisków, to koniecznie klikajcie tutaj.

Czytaj też: Opisujemy brytyjskie czołgi Challenger. W wersji trzeciej pozbędą się wielkiej niedogodności

Admirał Makarow z lepiej widocznymi radarami

Jako że nawet najbardziej rozbudowany i zaawansowany arsenał jest bez użyteczny, kiedy nie ma się pojęcia o pozycji celu, za ten aspekt działalności fregat projektu 11356M odpowiada ulepszony sprzęt z czasów ZSRR. Obejmuje on:

Trójwspółrzędny radar obserwacji powietrznej i nawodnej MR-760 MA Friegat M2EM z dwoma obrotowymi antenami

Radar MR-352 Pozitiw E

Dwa radary MR-212 Wajgacz-Najada

Cztery radary OP-3 (MR-90) Oriech

Radar 3C25 Garpun E

Radar 5P-10 Puma

Sonar aktywny SNN-137

Podkilową stacja hydroakustyczna aktywno-pasywna MG-345 Bronza

Szereg urządzeń optronicznych i dalmierzy laserowych

Czytaj też: Jakie bronie produkuje Ukraina? Zebraliśmy dla Was te najciekawsze

W praktyce ten zestaw pozwala fregacie Admirał Makarow (oraz innym tego projektu) samodzielnie wykrywać okręty podwodne, samoloty w zasięgu do 230 km, okręty w odległości 50 kilometrów i kierować precyzyjnie swoim uzbrojeniem.