Uncharted na PC. Znamy szczegóły i wymagania kolekcji dwóch gier w dobrej cenie

Wreszcie doczekamy się serii Uncharted na PC. Dwie gry w cenie jednej i to niskiej? Bierzemy!

Pewien wyjątkowy moment w historii gier miał miejsce już przed wieloma miesiącami, kiedy Sony sprawiło, że “ekskluziwy plajstajszą” przestały tymi exclusive’ami być. W efekcie trafiły na platformy cyfrowej dystrybucji z myślą o komputerach osobistych, zapewniając firmie ogromny zastrzyk gotówki, a przedstawicielom “PC Master Race” możliwość skosztowania tego, co tracili do tej pory. Tym razem to Uncharted na PC stanie się dla jednych powrotem do przeszłości w lepszej odsłonie, a dla drugich pierwszą sposobnością do zapoznania się z charyzmatycznym poszukiwaczem skarbów, jego towarzyszami i wyjątkową dbałością o szczegóły studia Naughty Dog.

W przypadku Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei (polski tytuł nadzwyczajnie niezbyt trafny) w grę wchodzi nie jedna, a dwie gry – Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz Uncharted: Zaginione Dziedzictwo z kolejno 2016 i 2017 roku. Gry debiutowały się na PlayStation 4 i przez te kilka lat nieco się zestarzały, dlatego Sony zadbało o stosowne ulepszenia i dostosowania do środowiska PC, co obejmuje “udoskonalony interfejs opcji gry, zmodyfikowane interfejsy użytkownika, suwaki skalowania w niektórych menu, opcje wykrywania oraz modyfikacji parametrów karty graficznej i pamięci VRAM”. Nie zabrakło też wsparcia wyjątkowej technologii AMD FidelityFX Super Resolution 2.

Wzmianka o tym ostatnim z pewnością spodoba się właścicielom mniej wydajnych zestawów, jako że wiemy już, czego będzie wymagała gra od naszych sprzętów:

Zalecenia Minimum Recommended Performance Ultra Jakość [email protected], ustawienia średnie [email protected], ustawienia wysokie [email protected], ustawienia wysokie [email protected], ustawienia Ultra CPU Intel Core i5-4330/AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7-4770/AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-7700k/AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i9-9900K/AMD Ryzen 9 3950X GPU NVIDIA GTX 960 (4 GB)

AMD R9 290X (4 GB) NVIDIA GTX 1060 (6 GB)

AMD RX 570 (4 GB) NVIDIA RTX 2070 (8 GB)

AMD RX 5700 XT (8 GB) NVIDIA RTX 3080 (10 GB)

AMD RX 6800 (16 GB) RAM 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB System Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Dysk 126 GB HDD (SSD rekomendowany) 126 GB SSD 126 GB SSD 126 GB SSD

W praktyce nie jest aż tak źle (poza przepastnością gry na dysku), ale granie w wyższej jakości, niż standardowej (Full HD i 60 FPS), wymaga już sprzętu z wyższej półki, którego ceny wynoszą na ten moment grubo ponad 4000 zł. Nie mówiąc już o sprzęcie, który pozwoli grać w bardzo wysokiej jakości.