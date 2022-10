Home Tech Wyciekła specyfikacja serii Redmi K60. Na model Pro możemy wcale nie czekać długo

Wyciekła specyfikacja serii Redmi K60. Na model Pro możemy wcale nie czekać długo

Chociaż premiery serii Redmi K60 spodziewamy się dopiero za kilka miesięcy, to przecieki na jej temat już zaczęły trafiać do sieci. I nie są to jakieś drobne informacje, a sporo szczegółów dotyczących wyświetlacza, układu, baterii i obsługiwanego ładowania. W tej specyfikacji jest jednak coś znajomego.