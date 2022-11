Znamy polskie ceny PlayStation VR2. Sony znów wydrze wam oszczędności z portfela

Chcecie pograć w wirtualnej rzeczywistości? Lepiej usiądźcie, bo polskie ceny PlayStation VR2 potwierdziły, że nie będzie to tania zabawa

Jak już wspominałem poprzednio, sprzęt do grania w VR jest ulepszany z roku na rok, staje się coraz potężniejszy i jeszcze lepiej pozwala zanurzyć się w wirtualnych światach. Wszystko to dzięki bardziej zaawansowanym ekranom, czujnikom, kontrolerom i nawet grom, które są lepiej projektowane z myślą o tym “nowym wymiarze grania”. Ulepszenia kosztują, to fakt, ale rynek przestaje być już tak dużą niszą, żeby producenci musieli zgarniać ogromne marże na jednym sprzedanym egzemplarzu.

Dla przypomnienia, zestaw PlayStation VR2 wykorzystuje połączenie pojedynczym przewodem USB-C do konsoli, wbudowane w gogle wyświetlacze OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz zapewniają rozdzielczość 2000 x 2040 pikseli na oko, a zestaw śledzący użytkownika jest dosyć bogaty. Sony wyposażyło go bowiem w cztery kamery do śledzenia ruchów głowy i kontrolera, a także kamerę IR dla każdego oka, która jest wykorzystywania specjalnie do weryfikowania pozycji gałek ocznych, co przyda się zwłaszcza przy optymalizowaniu gier w myśl renderowania dokładnie tego, na co patrzy gracz.

O ile PC+VR to zawsze była droga zabawa, tak konsolowe zestawy do VR zapowiadały się na idealne rozwiązanie wszystkich standardowych problemów z zakupem tego typu sprzętu. Nie wymagają bowiem kompletowania wydajnego zestawu komputerowego za grube tysiące i z racji bezpośredniego związku z konsolami, są nawet (zwykle) wykorzystywane w dobrym do tego miejscu, czyli w przestronnych salonach. Same w sobie konsole są też bardziej rozpowszechnione niż high-endowe PC, co z marszu dorzuca kolejną cegiełkę do potencjalnego wzrostu zarobku na ich sprzedaży.

Konsolowe zestawy VR powinny więc w dzisiejszych czasach być tańsze… a przynajmniej tak nam się wydawało, bo oto właśnie na polski rynek zawitało Sony ze swoim PlayStation VR 2. W sieci RTV Euro AGD możemy zamówić już zestaw w ramach przedsprzedaży za 2999 złotych w wersji podstawowej i 3299 zł w wersji z tytułem ekskluzywnym Horizon Call of the Mountain. Dodatkowe 249 złotych wydrze Wam z portfela dedykowana stacja ładująca dla gogli.

Na “wejście do PlayStationowego VR” możecie więc wydać całe 3548 złotych, a jeśli nie macie jeszcze konsoli PlayStation, czeka was wydatek rzędu prawie 2947 złotych, bo tyle w tej samej sieci kosztuje najtańsza oferta (PS5 Digital + słuchawki Pulse 3D i dodatkowy kontroler). Bardziej bogate wersje z napędem Blu-Ray to już wydatek rzędu 3524 zł, a to tylko z racji trwającej promocji, bo bez niej cena ta zostanie wywindowana do 3874 zł. Trudnie jest życie gracza, czyż nie?