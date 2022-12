Nie zgadniesz, która karta nowej generacji przewyższa GeForce’a RTX 3090 Ti

GeForce RTX 3090 Ti pobity przez RTX 4070 Ti. Po tym odkryciu nie mogę doczekać się wyników testów w grach

Karta graficzna GeForce RTX 4070 Ti nadchodzi na rynek wielkimi krokami jako niegdysiejszy RTX 4080 12 GB, z którego Nvidia musiała się wycofać po fali słusznej krytyki. Dziś wiemy nie tylko to, kiedy ten model zadebiutuje, ale też co dokładnie zaoferuje. Dla przypomnienia, RTX 4070 Ti jako “okrojony RTX 4080” będzie miał do zaoferowania procesor graficzny AD104-400-A1 z 7680 rdzeniami CUDA w połączeniu z pokładem 12 GB GDDR6X o transferze 21 GB/s na 192-bitowej magistrali, co w efekcie zapewni przepustowość rzędu nieco ponad 0,5 TB/s.

Czytaj też: Test MSI GeForce RTX 4080 Suprim X

Wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi, GeForce RTX 4070 Ti będzie kosztował ciągle 899 dolarów, co jest ceną wysoką, jak na ten segment rynkowy. Ma to wprawdzie sens po stronie międzygeneracyjnej różnicy, bo RTX 4070 Ti doczeka się znacznie wyższej liczby rdzeni CUDA względem RTX 3070 Ti (6144 vs 7680), ale i tak trudno mi to przełknąć, jako że Nvidia z generacji na generację coraz bardziej podwyższa ceny swoich kart. Boli to najbardziej w kwestii serii XX60, czyli niegdyś mainstreamowych modeli, które teraz kosztują nie około 1400, a ~2000 zł.

Czytaj też: Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 – jak połączyć magię Świąt z magią wydajności?

Na całe szczęście podwyżki cen odzwierciedlają przynajmniej znaczny wzrost wydajności, bo o RTX 4070 Ti przypominamy wam z racji jego debiutu w benchmarku obliczeniowym OctaneBench. Nie jest to może test związany jakkolwiek z grami, ale sam wyciek potwierdził, że karta jest już testowana przez recenzentów (nic dziwnego, bo zadebiutuje 5 stycznia) i że jej wydajność będzie bardzo wysoka. W rankingu nieokreślony model przebił możliwości GeForce RTX 3090 Ti o około 5%, zdobywając 725 punktów, czyli o 37 więcej względem zeszło generacyjnego flagowca. Oczywiście swojego czasu RTX 3070 Ti również był wydajniejszy od flagowca poprzedniej generacji (RTX 2080 Ti), ale ten był modelem o “dwa oczka” niżej w hierarchii kart graficznych i w dniu premiery był praktycznie dwa razy tańszy od RTX 3090 Ti.

Czytaj też: GeForce GTX 1650 zdetronizował dotychczasowego króla. Co potrafi najpopularniejsza karta graficzna dla graczy?

Taka wydajność GeForce RTX 4070 Ti najpewniej zostanie przełożona na możliwości w grach oraz innych, bardziej użytkowych programach. To szczególnie ważne na tle początkowej ceny RTX 3090 Ti, który kosztował 2249 euro, ale było to raczej wariactwo ze strony Nvidii, co potwierdziły rychłe obniżki cen do poziomu około 1300 euro. Szczegółowe możliwości RTX 4070 Ti poznamy jednak dopiero za kilka dni, bo karta ma zadebiutować 3 stycznia i trafić do sprzedaży dwie doby później.