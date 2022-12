Home Nauka i technika Polska akumulatorami stoi. Światowy gigant wyprodukuje u nas części do samochodów elektrycznych

W Polsce powstaje najwięcej komponentów do akumulatorów do samochodów elektrycznych w Europie. Niemal jedna trzecia produkcji kumuluje się nad Wisłą. W ostatnim czasie kolejny światowy gigant dołączył do grona firm, które zainwestowały w naszym kraju. Poza tureckim Ege Kimya o jakim zakładzie jeszcze mowa?