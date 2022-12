Koniec z plastikiem zaśmiecającym Ziemię. Jego nowa odmiana rozpada się w kilka dni

Plastik. Z jednej strony jest to materiał wręcz cudowny, który przed dekadami odmienił przemysł i produkcję, ale z drugiej trudny do utylizacji odpad, w którym ludzkość obecnie wręcz tonie. Dlatego też od lat naukowcy z całego świata toczą walkę zarówno z utylizacją tego już wyprodukowanego plastiku, jak i produkcją jego nowszych i bardziej ekologicznych form.

Same w sobie bioplastiki nie są niczym nowym, ale wiele ich rodzajów, które do tej pory opracowano, zwyczajnie nie spełnia standardów wytrzymałości albo ich produkcja jest (obecnie) zbyt droga. Dlatego też nie zastąpiły one tych tradycyjnych wariantów tworzyw sztucznych, które nadal są szeroko wykorzystywane. Jak będzie z zaproponowanym przez zespół z University of Konstanz poliesterem-2,18? Odpowiedź na to pytanie zapewni tylko i wyłącznie czas.

Naukowcy proponują kolejny biodegradowalny plastik. Obiecują ekologiczną rewolucję swoim poliesterem-2,18

Poliester-2,18 to nowo opracowany rodzaj plastiku, który jest tak samo trwały jak ten zwykły, ale ulega biodegradacji w ciągu kilku miesięcy lub nawet dni (zależnie od warunków), a nie setek lat. Jego nazwa wywodzi się od organicznego związku chemicznego zawierającego dwa atomy węgla (diolu) oraz kwasu dikarboksylowego o 18 atomach węgla, czyli materiałów, które wedle zapewnień zespołu mogą być pozyskiwane z recyklingu.

W testach laboratoryjnych ten biodegradowalny plastik rozpadł się w kilka dni przy ekspozycji na naturalnie występujące enzymy, a w praktycznych eksperymentach przy użyciu standardowej kompostowni przemysłowej, pożegnał się ze światem po około dwóch miesiącach. Jest to o tyle ważne, że w razie, gdyby taki plastik trafił do naturalnego ekosystemu z czasem i tak by się rozpadł.

Również byliśmy zdumieni tak szybką degradacją. Oczywiście nie możemy przenieść wyników kompostowni jeden do jednego na wszelkie wyobrażalne warunki środowiskowe. Potwierdzają one jednak, że materiał ten jest rzeczywiście biodegradowalny i wskazują, że jest znacznie mniej trwały niż tworzywa sztuczne takie jak HDPE – powiedział Stefan Mecking, autor korespondencyjny badania.

Teraz naukowcy mają zamiar kontynuować badania nad przetwarzalnością i biodegradowalnością swojego poliestru, a także nad tym, jak może on być wykorzystany w druku 3D i materiałach przeznaczonych do pakowania. Innymi słowy, w przyszłości możemy jeszcze o nim usłyszeć.