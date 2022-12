Dobrze się składa, bo świat potrzebuje takich telefonów. Oppo Find N2 i Find N2 Flip oficjalnie, jeden zmierza do Europy

Podczas tegorocznych obchodów Inno Day Oppo miało do zaprezentowania sporo nowości. Wczoraj ujawniono szczegóły autorskiego układu do przetwarzania dźwięku o nazwie MariSilicon Y, urządzenia medycznego OHealth H1 oraz na nowej generacji inteligentnych okularów Oppo Air Glass. O tamtych urządzeniach przeczytacie w naszych osobnych tekstach, a dziś pochylimy się nad tym, na co najbardziej czekaliśmy – nad dwoma nowymi składanymi smartfonami.

W strategii OPPO składane smartfony odgrywają bardzo ważną rolę. Zarówno Find N2, jak i Find N2 Flip są mocną konkurencją w tym rozwijającym się segmencie rynku smartfonów. Będziemy nadal inwestować w składane smartfony, aby były coraz bardziej dostępne dla ludzi na całym świecie – podkreśla Billy Zhang, President of OPPO Overseas Sales and Services.

Oppo Find N2 – pięknie wyglądający następca ubiegłorocznego modelu, który zapewne znów dostępny będzie tylko w Chinach

Pierwszy składak producenta był naprawdę udanym urządzeniem, ale co z tego, skoro nie był dostępny globalnie. Liczyliśmy, że wraz z pojawieniem się jego następcy ten błąd zostanie naprawiony, zwłaszcza że przecieki wskazywały na światową premierę obu nowych modeli. Tymczasem okazało się niestety inaczej i jeśli mieliście nadzieję na kolejny interesujący smartfon mogący być alternatywą dla Galaxy Z Fold to musimy was rozczarować. Powalczyć to on i może, ale z zapewne tylko w Chinach.

Tak czy inaczej, warto jednak zapoznać się z jego specyfikacją, bo w kilku kwestiach bije on konkurencję na głowę. Zacznijmy może od ekranów, które jak to w składanym smartfonie, robią tutaj najwięcej roboty. Wewnętrzny, składany ekran ma przekątną 7,1” i jest to idealna alternatywa dla tych, którym jednak przeszkadza posiadanie smartfona zmieniającego się w tablet. Jest to panel LTPO AMOLED z dynamicznym odświeżaniem w zakresie 1-120 Hz i próbkowaniem dotyku do 480 Hz oraz rozdzielczością 1920 × 1792 pikseli. Charakteryzuje się współczynnikiem proporcji 9:8.4, jasnością typową na poziomie 500 nitów i tą szczytową wynoszącą 1550 nitów. Do tego producent nie zapomniał o dodaniu obsługi HDR10+, którą zapewnia zresztą również ekran zewnętrzny. Ten wyświetlacz jest oczywiście mniejszy, jest to 5,54-calowy panel AMOLED odświeżany z częstotliwością 120 Hz. Jego proporcje wynoszą już 17.7:9, a rozdzielczość 2120 × 1080 pikseli. Tutaj jasność szczytowa na zewnątrz wynosi 1200 nitów.

Oppo w tym roku wprowadziło kilka znaczących ulepszeń konstrukcyjnych w swoim nowym składaku. Pochylono się nad systemem zawiasów, który teraz stał się mniejszy i lżejszy, a wykorzystanie w tym celu m.in. włókna węglowego i stopu o wysokiej wytrzymałości (stosowanego w przemyśle lotniczym) udało się osiągnąć niezwykłą trwałość oraz zmniejszyć liczbę elementów ze 136 do 100. Zawias drugiej generacji „Flexion Hinge” w Find N2 zapewnia o wiele mniej widoczne załamanie na ekranie w porównaniu z Find N – jest ono o 67% węższe, a gdy Oppo Find N2 pozostaje zamknięty nie widać żadnej luki. Producent wbudował włókno węglowe także w wewnętrzny wyświetlacz i wedle zapewnień jest on teraz w stanie wytrzymać do 400 000 złożeń bez uszczerbku na jakości co zostało potwierdzone w testach TUV. Nowa konstrukcja i zastosowane ulepszenia sprawiły ponadto, że Oppo Find N2 może teraz dzierżyć dumne miano najlżejszego składanego smartfona tego typu – waży zaledwie 233 gramów. Jest również bardzo smukły, bo po złożeniu jego grubość wynosi 14,6 mm.

Sercem tego smartfona stał się układ Snapdragon 8+ Gen 1. Nie jest to co prawda najnowszy flagowiec Qualcomma, ale na jego wydajność naprawdę trudno narzekać. Chipset wspierany jest przez 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz 265 i 512 Gb pamięci wbudowanej. Z kolei za zasilanie odpowiada tutaj akumulator o pojemności 4520 mAh, który obsługuje ładowanie SUPE-RVOOC 67 W – pod tym względem bije więc na głowę Galaxy Z Fold4. Smartfon działa pod kontrolą Androida 12 i specjalnej wersji nakładki ColorOS 13.

Nie można też zapomnieć o aparatach, przy których pracował Hasselblad, a które wzmacnia również autorski układ do przetwarzania obrazu – MariSilicon X. Mamy tutaj jednostkę główną 50 Mpix (Sony IMX890), aparat ultraszerokokątny 48 Mpix, który można też używać jako makro, na pokładzie znalazł się też teleobiektyw 32 Mpix oraz 32-megapikselowy aparat do selfie.

Z dodatkowych informacji warto jeszcze wspomnieć, że Oppo Find N2 wyposażono w podwójny głośnik, Dolby Atmos, Dual SIM, 5G, NFC oraz Bluetooth 5.3. Dostępny będzie w kolorach: czarnym, zielonym i białym.

Oppo Find N2 Flip to pierwszy tego typu smartfon w ofercie producenta i to właśnie on ma trafić do Europy

Jak wskazywały przecieki, Oppo zdecydowało się na ujednolicenie nazewnictwa, idąc w ślady Samsunga. Przed Find N2 Flip nie było więc żadnego Find N Flip, co na początku może nieco mieszać, ale po prostu wygląda lepiej, gdy mówi się o tych dwóch modelach.

Smartfon ma konstrukcję typu clamshell, więc jest to potocznie nazywany składak z klapką. Producent nie starał się tutaj wprowadzać żadnych udziwnień konstrukcyjnych, rezygnując nawet z zaznaczenia wyspy aparatów. Dzięki temu urządzenie prezentuje się naprawdę elegancko i ładnie. Jest to też design, który przypadnie do gustu większej liczbie osób, bo w porównaniu do takiego Huawei P50 Pocket – nie jest nastawiony tylko na kobiety. Oppo pokazało również (tak jak tegoroczna Motorola RAZR), że zewnętrzny ekran wcale nie musi być mały, a jego funkcjonalność nie musi być ograniczona do poglądu powiadomień i zdjęć. Dodatkowo przez to, że jest on umiejscowiony pionowo, może dawać większe pole do popisu. Ma on przekątną 3,26-cala i jest jednocześnie największym ekranem w smartfonach Flip dostępnych na rynku. Ulepszony zawias, który znalazł się na pokładzie Find N2 został zastosowany także w tym modelu, dzięki czemu ekran ma niemalże niewidoczne załamanie i wygląda o wiele estetyczniej niż niektóre urządzenia konkurencji.

Oppo nie udostępniło nam zbyt wielu szczegółów dotyczących specyfikacji tego modelu, więc takie niuanse jak aparaty czy nawet przekątna głównego ekranu pozostają nieznane. Wiadomo jednak, że Oppo Find N2 Flip napędzany jest przez układ MediaTek Dimensity 9000+. Po raz kolejny nie jest to najnowszy flagowiec, ale benchmarki wskazują, że spisuje się on lepiej niż Snapdragon 8+ Gen 1. Dodatkowo, na naszym rynku można ze świeca szukać modeli z tym chipsetem, więc nie możemy doczekać się jego globalnej dystrybucji. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4300 mAh, niestety i tutaj poskąpiono szczegółów dotyczących mocy, z jaką można go naładować.

Spodziewamy się jednak, że kiedy Oppo Find N2 Flip doczeka się globalnej premiery, wszystkie jego szczegóły zostaną ujawnione. Ponadto nadal nie zdradzono cen obu urządzeń, więc zapewne wkrótce producent podzieli się z nami kolejnymi informacjami i być może wtedy będziemy w stanie powiedzieć coś więcej na temat modelu z klapka.