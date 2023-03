Laptopy-piekarniki tylko u Intela. Mobilne procesory AMD Ryzen uderzyły w czuły punkt konkurencji

Nowe procesory mobilne AMD Ryzen pokazały, że można tworzyć wydajne CPU o racjonalnym zapotrzebowaniu energetycznym

Od dłuższego czasu wyrażam zaniepokojenie tym, w jakim kierunku zmierza rynek gamingowych laptopów i ciągle uważam, że tego typu sprzęty powinny być jednoznacznie oznaczane, aby nie wprowadzać nieobeznanych klientów w błąd. Szumiące piekarniki o zapotrzebowaniu energetycznym rodem ze stacjonarek to coś, na co klienci zwyczajnie nie powinni się godzić w tej szaleńczej wręcz pogoni za wydajnością, którą pielęgnują Intel oraz Nvidia. Przypominam, że flagowe karty graficzne i procesory są dziś w stanie przekroczyć wspólne zapotrzebowanie energetyczne rzędu 300 watów i zbliżyć się do prawie 400 watów przy sprzęcie z najwyższej półki.

Innymi słowy, połączenie wydajnych GeForce RTX 400 w wersji mobilnej z procesorami Intel Core i9-13900HX to przepis na piekarnik w laptopie, ale AMD na szczęście właśnie pokazało, że można produkować wydajne procesory mobilne z utrzymaniem ich zapotrzebowania energetycznego na racjonalnym poziomie. Głównym bohaterem jest tym razem flagowy procesor z nowej serii Ryzen 7000 “Dragon Range-H”, który łączy w sobie 5-nm proces technologiczny i architekturę Zen 4, zapewniając 16 rdzeni i 32 wątki o taktowaniu Boost do 5,4 GHz oraz wydajne iGPU w postaci Radeona 610M.

W testach okazało się, że Ryzen 7 7945HX prawie dorównuje Core i9-13950HX w wydajności jednowątkowej (odnotowując 3,4 punktu procentowego straty względem flagowego i9-13980HX), ale przebija konkurencję w operacjach wielordzeniowych. Testy te przeprowadzono z wykorzystaniem laptopa Asus ROG Zephyrus Duo 16 z DDR4-4800, podczas gdy platformy Intela wykorzystywały szybsze pamięci nowej generacji (DDR5-5600). Niestety nie oznacza to, że nowy procesor AMD w parze z GeForce RTX 4090 był w stanie pokonać konkurencję w grach (odnotowuje poziom Core i9-13900HX), ale nie to jest najważniejsze.

Najważniejsze jest to, że podczas gdy flagowiec Intela (Core i9-13980HX) zużywał od 180 do 190 watów, a nawet przekraczał 200 W przy średniej temperaturze oscylującej wokół 85°C, Ryzen 7 7945HX nie przekroczył nigdy 120 watów, a jego temperatury nie wzrosły powyżej 80 stopni Celsjusza. Warto też wspomnieć, że w takim oto scenariuszu procesor Intela dręczył thermal-throttling, ograniczając zegary do 3,8 GHz, podczas gdy propozycja AMD utrzymywała stabilne 4,3-4,4 GHz. Nic więc dziwnego, że w następnym teście z ograniczeniem mocy do 120 watów okazało się, że Ryzen 7 7945HX jest wydajniejszy o 22% względem Core i9-13980HX.

Ryzen 7 7945HX Intel Core i9-13980HX

Pamiętajmy jednak, że to dopiero pierwszy z licznych testów procesorów z serii AMD Ryzen 7045HX, które dopiero co wejdą na rynek w nowych laptopach. Widać w nich jednak już spory potencjał, bo zapewniane przez nie niższe temperatury i moc, to potencjalna furtka do tworzenia ciekawszych laptopów, w których to np. karta graficzna będzie mogła lepiej rozwinąć skrzydła.