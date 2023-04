Supersprzęt dla pilotów helikopterów Apache. X-Sight HMD wygląda jak sprzęt z przyszłości

X-Sight HMD to istny supersprzęt dla pilotów helikopterów Apache. Bazuje na technologii z F-35

Mimo coraz bardziej zaawansowanych sprzętów wojskowych oraz rozwijającej się technologii, aktualnie bycie pilotem wojskowym jest ciągle służbą zarezerwowanych dla nielicznych. Wymaga bowiem nie tylko długiego procesu szkolenia, ale też nienagannego zdrowia oraz psychiki tak mocnej, aby widok lecących bok pocisków nie wywołał u takiego pilota odruchu natychmiastowego sięgnięcia po dźwignię aktywującą fotel wyrzucany.

W kabinie pilot musi ciągle poświęcać uwagę najważniejszym systemom, radząc sobie jednocześnie ze złożoną dynamiką lotu, jak i całą masą czujników, systemów uzbrojenia przy nieustanną potrzebą koordynowania działań z sojusznikami. Jest to szczególnie ważne w helikopterach pokroju AH-64E Apache, w których to zasiada nie jedna, a dwie osoby, aby okiełznać wszystkie systemy podczas lotu i trudno się temu dziwić, bo ten dokładnie helikopter sprawia wrażenie istnego latającego czołgu, który jest uzbrojony aż po… wirniki. Ta dodatkowa osoba w kabinie, pełniąca rolę zarówno strzelca, jak i dodatkowego pilota, odpowiada głównie za wykorzystywanie 30-milimetrowego działa łańcuchowego M230E1 z 1200 pociskami oraz całej masy pocisków montowanych na zewnętrznych pylonach.

W grę wchodzi aż 16 przeciwpancernych pociskach AGM-114 Hellfire czy równie licznych niekierowanych rakietach ogólnego przeznaczenia Hydra 70, którymi helikoptery AH-64E Apache mogą niszczyć cele naziemne. Mowa nie o byle jakich celach, bo wspomniane pociski Hellfire mogą niszczyć nawet zaawansowane czołgi jednym celnym trafieniem, a pociski powietrze-powietrze Stinger, Mistral lub dwa AIM-9 Sidewinder są w stanie zestrzelić wiele zaawansowanych maszyn latających wrogów. AH-64 mogą zagrozić nawet obronie przeciwlotniczej wroga swoimi dwoma pociskami AGM-122 Sidearm.

Jako że śmigłowce szturmowe Apache są wyjątkowe w skali całego świata, dzięki swoim możliwościom oraz ogólnej wszechstronności, Armia USA ma plan utrzymania ich na służbie wszechstronności przez kolejne dekady, ulepszając je do standardu AH-64E. To właśnie z myślą o tym nowym wariancie helikopterów Apache firma Elbit America opracowała system X-Sight Helmet Display, opierając go na sprzęcie dedykowanym najbardziej zaawansowanym myśliwcom, bo tym przeznaczonym dla F-35 Lightning II Joint Strike Fighter.

Poza niecodziennym wyglądem rodem z przyszłości, X-Sight zapewnia pilotom śmigłowców wyświetlacze taktyczne i 360-stopniową wizję dzięki wykorzystaniu m.in. zewnętrznych kamer, czujników, radaru, LiDAR oraz baz danych i zaawansowanych sieci neuronowych. Dzięki temu piloci mogą widzieć w ciemności, przez mgłę, śnieg, deszcz czy piach, a nawet w krótkim czasie zidentyfikować pozycje przyjazne, wrogie i miejsca, w których zestrzelono innych pilotów.

W ogólnym rozrachunku X-Sight HMD jest przystosowany do taktycznych lotów na małej wysokości i jest kompatybilny nie tylko ze wspomnianym śmigłowcem szturmowym AH-64E Apache, ale też projektami platformami Future Vertical Lift (FVL) armii amerykańskiej. Nie jest jednak wiadome, czy armia amerykańska skorzysta z tego sprzętu, który ciągle jest na etapie prototypowym.