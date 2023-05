Od dziś po Warszawie chodzić będzie wielu dziwnych ludzi. Bez obaw – to dla twojego dobra

To nie akcja reklamowa nowego Death Stranding. Dziwni ludzie w Warszawie zbierają dane dla Apple’a

W ostatnim czasie mapy Apple stają się coraz ciekawszą alternatywą dla ich największej konkurencji, czyli Map Google. Nie tylko na świecie, ale też w Polsce, o co firma postara się w jeszcze większym stopniu, ulepszając znacznie swoją usługę w stolicy naszego kraju. Wprawdzie do naszych miast już wcześniej wjechały samochody Apple’a, które zmapowały ulice, ale są przecież miejsca, do których samochodami wjechać nie można i w te właśnie zakamarki zajrzą zatrudnieni przez firmę “spacerowicze” ze specjalnymi plecakami.

Dowiedzieliśmy się właśnie, że firma ma zamiar przeprowadzić kompleksową procedurę skanowania uliczek i przestrzeni publicznej Warszawy. Proces ten będzie trwał od 8 maja do 30 czerwca i ponoć zaangażuje “mnóstwo ludzi”, którzy będą spacerować z charakterystycznymi plecakami Apple’a “w ramach projektu przebudowy” usługi Map. Najczęściej będzie można natknąć się na pracowników firmy na ulicach przeznaczonych tylko dla pieszych, placach, parkach oraz stacjach tranzytowych.

Zebrane dane posłużą do opracowania dokładnych map 2D i wprowadzenia map Apple na nowy poziom dokładności oraz ogólnego zaawansowania. Skany i zdjęcia posłużą bowiem nawet do rozszerzenia funkcji Rozejrzyj się, a więc możliwości podglądnięcia danego obszaru ze znacznie lepszej perspektywy, czyli odpowiednika Google Street View. Możecie jednocześnie być spokojni, jeśli idzie o waszą prywatność, bo firma gwarantuje, że zadba o dokładne cenzurowanie twarzy oraz tablic rejestracyjnych właśnie w funkcji Rozejrzyj się.

Mapowanie Warszawy sprawi, że Mapy Apple’a będą jeszcze lepsze

Pomijając jednak całą sytuację z procedurą skanowania i robienia zdjęć, już teraz mapy Apple’a wypadają świetnie na tle nawet największej konkurencji. Nie tylko wyświetlają infrastrukturę w 3D, ale też podają ograniczenia prędkości na konkretnych odcinkach dróg, pozwalają udostępniać aktualną lokalizację w czasie rzeczywistym, a nawet wskazują miejsca, w których występuje sygnalizacja drogowa. Dla niektórych te dodatki są zapewne na wagę złota, a jako że firma na tym nie skończy i będzie dbać o dalsze rozwijanie swoich map, możemy być pewni, że z map Apple będzie korzystać coraz więcej użytkowników.