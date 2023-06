Cały świat ma ugiąć się przed tą superbronią. Izrael powiedział dość i stawił jej czoła

Pogromca pocisków hipersonicznych z Izraela. Rafael ma zamiar zadbać o przyszłość swojego kraju

Pociski hipersoniczne, które mogą latać szybciej niż pięciokrotność prędkości dźwięku i manewrować w nieprzewidywalny sposób, stanowią rosnące zagrożenie dla systemów obrony przeciwrakietowej na całym świecie. Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu, izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems opracowuje nowy pocisk przechwytujący, który może śledzić i niszczyć pociski hipersoniczne. To o tyle ważne ogłoszenie, że aktualnie największe mocarstwa na świecie nieustannie dążą właśnie do wprowadzenia na służbę własnych pocisków hipersonicznych, które mają zupełnie odmienić oblicze wojen.

Czytaj też: Niczym rosyjska Strefa 51. Zwiększono obronę wokół tajnej bazy wojskowej

Pociski hipersoniczne to te, które mogą latać z prędkością przekraczającą Mach 5, czyli rozpędzać się o ponad pięciokrotność prędkości dźwięku. Mogą również zmieniać kierunek i wysokość podczas lotu, co czyni je trudnymi do wykrycia i przechwycenia. W porównaniu do tradycyjnych pocisków mogą pokonywać duże odległości w krótkim czasie, skracając czas reakcji obrońców, penetrować istniejące systemy obrony przeciwrakietowej, które są zaprojektowane do przechwytywania wolniejszych i bardziej przewidywalnych pocisków i wreszcie mogą przenosić duże ładunki, takie jak głowice nuklearne lub konwencjonalne materiały wybuchowe w znacznych ilościach.

Aktualnie pociski hipersoniczne rozwijają kraje takie jak Rosja, Chiny, Iran i Korea Północna, stanowiąc poważne wyzwanie dla stabilności regionalnej i globalnej. Izrael, jako mały kraj otoczony przez wrogich sąsiadów, stoi w obliczu wysokiego ryzyka ataków pociskami hipersonicznymi i potrzebuje skutecznego systemu obrony, aby odstraszyć i odeprzeć takie ataki. Stąd właśnie dążenie do opracowania pocisku przechwytującego Sky Sonic, który to wyróżnia się na tle innych tego typu rozwiązań swoją wielostopniowością oraz zaawansowaną technologią do wykrywania, śledzenia i przechwytywania pocisków hipersonicznych.

Czytaj też: Amerykańscy marines zmienią się nie do poznania. Piechota morska dostała nową broń

Wedle niedawnego ogłoszenia Sky Sonic wykorzystuje zaawansowane czujniki, systemy naprowadzania i technologie napędowe, aby osiągnąć dużą prędkość i zwrotność, dorównując osiągami zagrożeniom hipersonicznym oraz sztuczną inteligencję i algorytmy uczenia maszynowego, aby poprawić swoją dokładność i zdolność adaptacji, ucząc się na podstawie poprzednich spotkań i ewoluujących zagrożeń. Co ciekawe, mimo operowania na prędkościach, które trudno sobie wyobrazić, Sky Sonic działa na zasadzie systemu hit-to-kill, co oznacza, że niszczy cel poprzez zderzenie się z nim z dużą prędkością, bez użycia materiałów wybuchowych.

Czytaj też: Japonia opracowuje nową broń. Z nią żadna wroga marynarka wojenna nie zagrozi krajowi

Innymi więc słowy, jak na tę chwilę padły jedynie obietnice i to, co Rafael chciałby osiągnąć, choć z drugiej strony firma ma już zamiar zaprezentować pocisk podczas Paris Air Show. Zaznaczyła, że rodzimy pogromca pocisków hipersonicznych jest nadal w fazie rozwoju i nie przeszedł jeszcze żadnych testów, ale wyraziła jednocześnie przekonanie, że Sky Sonic będzie w stanie neutralizować zagrożenia hipersoniczne z niezrównaną precyzją.

PS – po więcej materiałów najwyższej jakości zapraszamy na Focus Technologie. Subskrybuj nasz nowy kanał na YouTubie!