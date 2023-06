Twoja następna karta graficzna będzie miała 94 GB pamięci? Nvidia szykuje coś specjalnego

Nvidia H100 w dwóch nowych wersjach? Ta karta graficzna powstała do zadań specjalnych

Karty graficzne Nvidia H100 nie są specjalnie nowe. Wiemy o nich od dłuższego czasu, a firma już je sprzedaje w dwóch głównych wersjach, bo na złącze PCI oraz SXM. Oba modele łączą w sobie GPU GH100 o wymiarze aż 814 mm2, który oferuje 80 miliardów tranzystorów oraz 80 GB pamięci HBM2, choć warto pamiętać, że wariant na złącze SXM występuje też w formie sparowanych akceleratorów (H100 NVL), oferując 188 GB pamięci oraz 68 teraflopów wydajności FP64. Każdy model w ofercie Nvidii powstał zapewne po to, aby odpowiedzieć na konkretne wymagania klientów i najpewniej to samo będzie miało miejsce z nowymi wariantami, które nieoficjalnie szykuje producent.

Czytaj też: Nvidia może mieć kłopoty. Legenda w branży chce, aby CPU przewyższyły GPU w obliczeniach SI

Dowiedzieliśmy się, że Nvidia pracuje nad dwoma nowymi wariantami H100, z czego jeden doczeka się konfiguracji 94 GB pamięci HBM2e, a drugi 64 GB pamięci GDDR6X. Sugerują to wpisy w bazie danych, które przed rokiem już nas zmyliły, sugerując nadchodzący 120-gigabajtowy model, ale zważywszy na konkurencję ze strony AMD oraz aktualną ofertę, oba nowe warianty zwyczajnie mają sens. Tyczy się to zarówno H100 z konfiguracją 64 GB GDDR6X, który będzie znacznie tańszy i tym samym nawiąże walkę z ofertą AMD, jak i H100 z 94 GB HBM2, bo ten model będzie po prostu sprzedawany jako “połowa” duetu H100 NVL.

Czytaj też: Diablo IV – test wydajności kart graficznych Nvidia

W przypadku tych akceleratorów wiele sprowadza się przede wszystkim do różnic w zakresie pamięci. Nie bez powodu, bo to właśnie od niej zależy to, jak bardzo zaawansowanym obliczeniom sprosta sprzęt. Większa pojemność pamięci VRAM umożliwia obsługę dużych i złożonych obciążeń z obliczeniami SI na czele. W tym konkretnym przypadku każdy GB jest na wagę złota, bo umożliwia akceleratorom przyspieszenie uczenia i wnioskowania na dużych i złożonych modelach sztucznej inteligencji. Z kolei podczas grania 24 GB oferowane przez flagowy model Nvidii wydają się jak najbardziej wystarczające. Przynajmniej aktualnie, choć jak wiadomo, to sprzęt zawsze ogranicza postęp, więc producenci gier zapewne znaleźliby sposób, jak np. wykorzystać 48, 64, a nawet 96 GB pamięci VRAM, choć nie z dnia na dzień.

Czytaj też: Jaka karta do grania w rozdzielczości 3440 x 1440? Testujemy 10 modeli Nvidia

Innymi więc słowy, minie jeszcze wiele czasu, zanim Nvidia wprowadzi do swojej konsumenckiej serii tyle pamięci graficznej, ile oferuje w swoim znacznie bardziej lukratywnym biznesie, czyli w sektorze związanym z obliczeniami SI. Nvidia H100 nawet w 64-gigabajtowej wersji będzie więc długo przewyższać wszystkie GeForce RTX, bo aktualny flagowiec (RTX 4090) ze swoimi 24 GB pamięci VRAM wydaje się szczytem teraźniejszych możliwości firmy na nieprofesjonalnym poletku. Minie więc wiele lat, aż doczekamy się GeForce RTX z 64 GB pamięci VRAM.

PS – po więcej materiałów najwyższej jakości zapraszamy na Focus Technologie. Subskrybuj nasz nowy kanał na YouTubie!